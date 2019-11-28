Семак: «В целом „Зениту“ было тяжело в матче с „Лионом“»

Главный тренер «Зенита» прокомментировал победу над «Лионом» (2:0) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

— Рады, что победили и до последнего тура остаёмся в борьбе за Лигу чемпионов и Лигу Европы. По игре — первый тайм провели лучше, в начале второго сели низко в защите. Хорошо, что смогли забить второй гол. И более спокойно закончился матч. В целом было тяжело, но другого хода игры, наверное, и быть не могло.

— Когда увидели состав «Лиона», что подумали?

— Так и думали, что они сыграют в три центральных защитника. Хотя Руди Гарсия редко так играет. В остальном — достаточно привычное сочетание.

— «Зенит», ведя в счёте 1:0, снова играл глубоко. Почему нельзя было играть иначе?

— Это, конечно, не наша инициатива, и «Лион» прибавил. Мы теряли много мячей, не могли выйти, оборона не поднималась. Потом не так активнее стал действовать «Лион» — стало проще.

— Дзюба снова решил исход матча. Просыпаясь по утрам, вы радуетесь, что у вас в составе есть такой игрок?

— Радуюсь, что есть такая команда — один игрок в поле не воин, есть же такая пословица. Артём сыграл замечательно, как и другие ребята. Кто-то берёт на себя бремя лидерства в тот или иной период сезона. Рад, что у нас такие ребята.

— Были сомнения по поводу схемы, и если бы Депай мог играть — подумывали бы о варианте с тремя защитниками?

— Желания сыграть в три защитника не было. Отталкиваемся от состояния игроков. Сейчас есть из кого выбирать, кто готов лучше, чем другие.

— Может ли измениться карьерный статус Михаила Кержакова?

— Он и так играет в одной из лучших команд чемпионата — выше некуда (улыбается). Что касается национальной сборной, это решение её главного тренера. Михаил карьерой и своим трудом завоевал место в основном составе. Сегодняшней игрой ещё раз это доказал.

— Насколько оправданной была карточка Ракицкого, которая не позволит ему сыграть в Лиссабоне?

— Очень жалко Ярослава и Далера Кузяева — это большие потери. Можно было без неё обойтись, но все карточки Ракицкого были не грубые и не обязательные. Увы, без ребят придётся готовиться к заключительному матчу в году.