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Лепёхин: «Дзюба – лицо нашего футбола»

вчера, 20:38

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепёхин прокомментировал инцидент с оскорблениями фанатами нападающего петербургской команды Артёма Дзюбы.

На Дзюбу эта история с болельщиками по-любому повлияет. Такое поведение на трибунах и травля абсолютно неприемлемы. Это касается всех футболистов, не только Дзюбы. Артём – лицо нашего футбола, человек, которого в Европе знают, в отличие от многих других. Если есть группа недовольных людей, на публику такое лучше не выносить. Надеюсь, это только раззадорит и подстегнет Артёма.

Отметим, что указанный инцидент произошел во время матча отбора на Евро-2020 Сан-Марино – Россия (0:5). Впоследствии сборная России обратилась к болельщикам, оскорблявшим Дзюбу.  

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Все комментарии
Т34
Т34 ответил andreika20133
   18 / 899
вчера в 23:58
Я понимаю твою исстерику. Да Мне очень обидно ( скажу так МНЕ было БЕЗУМНО СТЫДНО когда я стоял во Франкфурторском аэропорту и на домной смеялись ВСЕ как над Россиянином когда спартак в 2001 году проиграл 18-1. А в Зените есть футбол и мы все его как бы вам это не хотелось сегодня посмотрели. Зенит-- Лион 2-0. Вот и весь сказ.
А где твой хваленый зенит был до 2001 года? Всплыл когда правительственная верхушка газом надула? он и сейчас на плаву только из-за того, что его тянут всеми силами. Зенит - Лион 2:0. Счет есть, но футбола нет.
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 899
вчера в 23:16
Дзюба сегодня захлопнул форточку злопыхателям. Гыгыгы
alex074
alex074
   476 / 899
вчера в 23:15
Дзюба-БРЕВНО нашего футбола.
andreika20133
andreika20133 ответил Т34
   207 / 899
вчера в 23:08
Вот мне и стыдно на наш футбол, потому что деревянные игроки признаются лучшими игроками страны. А вам не стыдно, вы хлопаете в ладоши и визжите от радости, что он играет за зенит. Вам плевать на футбол в стране, главное, чтобы зенит был наверху и неважно какими силами его туда втаскивают. Но самое интересное то, что и в зените нет футбола.
Я понимаю твою исстерику. Да Мне очень обидно ( скажу так МНЕ было БЕЗУМНО СТЫДНО когда я стоял во Франкфурторском аэропорту и на домной смеялись ВСЕ как над Россиянином когда спартак в 2001 году проиграл 18-1. А в Зените есть футбол и мы все его как бы вам это не хотелось сегодня посмотрели. Зенит-- Лион 2-0. Вот и весь сказ.
Т34
Т34 ответил andreika20133
   18 / 899
вчера в 22:56
Стыдно должно быть тебе.
Вот мне и стыдно на наш футбол, потому что деревянные игроки признаются лучшими игроками страны. А вам не стыдно, вы хлопаете в ладоши и визжите от радости, что он играет за зенит. Вам плевать на футбол в стране, главное, чтобы зенит был наверху и неважно какими силами его туда втаскивают. Но самое интересное то, что и в зените нет футбола.
andreika20133
andreika20133 ответил ANDREY_BOY
   207 / 899
вчера в 22:51
Дзюба это морда лица нашего футбола.
Ну а он всех победил. А ты никто..........................
andreika20133
andreika20133 ответил Создатель кошмаров
   207 / 899
вчера в 22:50
Какое лицо, такой и футбол в стране
Ну что СУПЕРЗНАЮЩИЙ ПОЛУЧИЛ о Дзэбы и Зенита??????????????????
Leha-ha50
Leha-ha50
   30 / 899
вчера в 22:27
Нууууу, по поводу лица Костян конечно явно погорячился!
post-navigator
post-navigator
   124 / 899
вчера в 21:52
Собственно, недовольным можно и выезд прикрыть. И ещё много чего. Пусть валят туда - если есть деньги на проживание там.
Выпады в адрес капитана сборной страны должны повлечь за собой меры со стороны государства в отношении отличившихся. "Если ты плюнешь на государство - государство утрётся. Если государство плюнет на тебя - ты подохнешь".
andreika20133
andreika20133 ответил Т34
   207 / 899
вчера в 21:48
Вот потому так и играем в Европе, что Дзюба лицо нашего футбола. Нам должно быть очень стыдно.
Стыдно должно быть тебе.
Т34
Т34
   18 / 899
вчера в 21:46
Вот потому так и играем в Европе, что Дзюба лицо нашего футбола. Нам должно быть очень стыдно.
ANDREY_BOY
ANDREY_BOY
   405 / 899
вчера в 21:33
Дзюба это морда лица нашего футбола.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   249 / 899
вчера в 21:23
Позор,если такое рыло у рос футбола.
EAGinLE
EAGinLE ответил LOpp
   107 / 899
вчера в 21:02
Вот с этим согласен .

Помело м***ков . Прочь от Дзюбы .
OLESOCC
OLESOCC
   494 / 899
вчера в 21:01
Дзюба - бревно нашего футбола.
LOpp
LOpp
   53 / 899
вчера в 20:53
Вот лица попрошу не касаться. (с)
mihaluch
mihaluch
   90 / 899
вчера в 20:52
Если подзадорит и подстегнёт, так почему не выносить?
25процентный клоун
25процентный клоун
   13 / 899
вчера в 20:44
Фу .ля
Создатель кошмаров
Создатель кошмаров
   135 / 899
вчера в 20:41
Какое лицо, такой и футбол в стране
Создатель кошмаров
Создатель кошмаров
   135 / 899
вчера в 20:41
Зато теперь ясно почему наш футбол на задворках! Не фига с кривым рылом переть в калашный ряд!
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