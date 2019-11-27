Лепёхин: «Дзюба – лицо нашего футбола»

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепёхин прокомментировал инцидент с оскорблениями фанатами нападающего петербургской команды .

На Дзюбу эта история с болельщиками по-любому повлияет. Такое поведение на трибунах и травля абсолютно неприемлемы. Это касается всех футболистов, не только Дзюбы. Артём – лицо нашего футбола, человек, которого в Европе знают, в отличие от многих других. Если есть группа недовольных людей, на публику такое лучше не выносить. Надеюсь, это только раззадорит и подстегнет Артёма.