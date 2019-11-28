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Дзюба: «Пусть кто-то лает, вякает. Я пока буду отвечать на поле»

сегодня, 01:07
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Нападающий «Зенита» Артём Дзюба после победы над «Лионом» (2:0) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов прокомментировал оскорбления фанатов в свой адрес. Напомним, «Спартак» оштрафуют на 100 тыс. рублей за оскорбление Дзюбы болельщиками «красно-белых» в матче московской команды с «Уралом».

— У вас была не самая простая неделя. Можно сказать, что из-за этого вы праздновали даже эмоциональнее обычного?

— Не понимаю, о чём вы. У меня всё нормально, правда. Я не знаю, откуда это всё берется. Я просто радуюсь. Пусть кто-то лает, вякает. Я спокойно делаю своё дело. Отвечу. Буду отвечать там на поле пока. Заметьте, я нигде ничего не комментирую. Кто-то это всё раздует, всему все верят. Я не собираюсь ходить и каждому что-то доказывать, объяснять. Время придёт. Посмотрим.

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Все комментарии
legendsofsails
legendsofsails ответил Roman Borovikov
   634 / 906
сегодня в 02:33
Ну не красиво как со стороны болельщиков, так и с его стороны(ведь проводит такие матчи очень редко), что он на поле будет доказывать мы видели в матче с Лейпцигом.
Ты видать футболом числишь один матч в своей жизни? Убогий...
legendsofsails
legendsofsails ответил красноярец
   634 / 906
сегодня в 02:29
А почему лает и вякает а не хрюкает?
Если ты попробуешь одновременно залаять и вякнуть что-то, то как раз и получится хрюканье!
Зенит превыше всего
Зенит превыше всего
   362 / 906
сегодня в 02:22
Предлагаю поддержать Дзюбу и 1 декабря всем стадионом петь спартак,спартак пошел на....
красноярец
красноярец
   124 / 906
сегодня в 02:20
А почему лает и вякает а не хрюкает?
Tostao
Tostao
   126 / 906
сегодня в 01:44
Гавроша
Гавроша
   49 / 906
сегодня в 01:44
Свиньи облаили дзюбу, потому что их кумир ананидзе!
Гавроша
Гавроша ответил морозз
   49 / 906
сегодня в 01:40
Интересно а про кого он это сказал...точно не про хрюкающих болел Спартака, да и кони не могут лаять и вякать? Наверное про Дюкова? - или про Быстрова поймавшего руку Дзюбы в своём шкафчике?
Заратустра
Заратустра
   520 / 906
сегодня в 01:37
Дзюба, Дзюба, пошёл на ***!
Гавроша
Гавроша
   49 / 906
сегодня в 01:35
На счет гавканья - это он про филла?
ZjzoRe
ZjzoRe ответил Гавриленко
   364 / 906
сегодня в 01:30
Спартак: Пусть дзюба лает, вякаяет. Мы будем отвечать на поле
    Valentinych
    Valentinych ответил d_fincher
       615 / 906
    сегодня в 01:29
    Ты продал себя за лишние 200 тыс.евро в зарплате. Тебя воспитали в Спартаке, чтоб ты свалил в Зенит. И Азмун в Зенит. И Семак в Зенит из ЦСКА. Вас вся страна ненавидит, как причину стагнации нашего футбола.
    Ну и правильно сделал. Нафиг он тогда в Спартаке был кому-то нужен? Аренда в Томь, аренда в Ростов... А? :)
    Гавриленко
    Гавриленко
       3 / 906
    сегодня в 01:29
    Спартак: Пусть дзюба лает, вякаяет. Мы будем отвечать на поле
    Roman Borovikov
    Roman Borovikov
       50 / 906
    сегодня в 01:28
    Ну не красиво как со стороны болельщиков, так и с его стороны(ведь проводит такие матчи очень редко), что он на поле будет доказывать мы видели в матче с Лейпцигом.
    морозз
    морозз
       67 / 906
    сегодня в 01:19
    Интересно а про кого он это сказал...точно не про хрюкающих болел Спартака, да и кони не могут лаять и вякать? Наверное про Дюкова? - или про Быстрова поймавшего руку Дзюбы в своём шкафчике?
    d_fincher
    d_fincher
       79 / 906
    сегодня в 01:17
    Ты продал себя за лишние 200 тыс.евро в зарплате. Тебя воспитали в Спартаке, чтоб ты свалил в Зенит. И Азмун в Зенит. И Семак в Зенит из ЦСКА.

    Вас вся страна ненавидит, как причину стагнации нашего футбола.
    Asper
    Asper
       855 / 906
    сегодня в 01:15
    Ты давай в воскресенье уж ответь
    Petergoff
    Petergoff
       135 / 906
    сегодня в 01:15
    Артём, мы с тобой в воскресенье оторвёмся :)
    Mangur
    Mangur
       667 / 906
    сегодня в 01:14
    Без комментариев
    Зейский
    Зейский
       210 / 906
    сегодня в 01:10
    Скорее не лает и вякает, а хрюкает.
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