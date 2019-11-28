Дзюба: «Пусть кто-то лает, вякает. Я пока буду отвечать на поле»

Нападающий «Зенита» после победы над «Лионом» (2:0) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов прокомментировал оскорбления фанатов в свой адрес. Напомним, «Спартак» оштрафуют на 100 тыс. рублей за оскорбление Дзюбы болельщиками «красно-белых» в матче московской команды с «Уралом».

— У вас была не самая простая неделя. Можно сказать, что из-за этого вы праздновали даже эмоциональнее обычного?

— Не понимаю, о чём вы. У меня всё нормально, правда. Я не знаю, откуда это всё берется. Я просто радуюсь. Пусть кто-то лает, вякает. Я спокойно делаю своё дело. Отвечу. Буду отвечать там на поле пока. Заметьте, я нигде ничего не комментирую. Кто-то это всё раздует, всему все верят. Я не собираюсь ходить и каждому что-то доказывать, объяснять. Время придёт. Посмотрим.