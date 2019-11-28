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Иванович: «Когда забили второй гол, уже было всё понятно»

сегодня, 01:35
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 0Логотип футбольный клуб ЛионЛионМатч завершен

Капитан «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал победу над «Лионом» (2:0) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Психологически очень важная победа для нас. Довольны, что выиграли, теперь нужно восстановиться. «Лион» очень хорошо начал второй тайм. 15 минут мы пытались успокоить игру, к сожалению, не получилось, но позитивный момент, что не пропустили. Потом уже начали больше контролировать мяч, это успокоило игру, дало нам возможность спокойнее действовать с мячом. Когда забили второй, уже было всё понятно. Пока надо готовиться к матчам чемпионата, а потом сыграть ещё один финал с «Бенфикой».

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