Иванович: «Когда забили второй гол, уже было всё понятно»

Капитан «Зенита» прокомментировал победу над «Лионом» (2:0) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Психологически очень важная победа для нас. Довольны, что выиграли, теперь нужно восстановиться. «Лион» очень хорошо начал второй тайм. 15 минут мы пытались успокоить игру, к сожалению, не получилось, но позитивный момент, что не пропустили. Потом уже начали больше контролировать мяч, это успокоило игру, дало нам возможность спокойнее действовать с мячом. Когда забили второй, уже было всё понятно. Пока надо готовиться к матчам чемпионата, а потом сыграть ещё один финал с «Бенфикой».