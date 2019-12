«Барселона» показала раздевалку команды после разгрома от «Ливерпуля»

В интернете появились кадры из документального фильма о «Барселоне». В частности, в фильме показана раздевалка команды после поражения от «Ливерпуля» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов прошлого сезона.

В первой встрече на «Камп Ноу» «сине-гранатовые» победили мерсисайдцев со счётом 3:0, но затем потерпели разгромное поражение в Англии (0:4) и покинули турнир.