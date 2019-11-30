«Барселона» показала раздевалку команды после разгрома от «Ливерпуля»

В интернете появились кадры из документального фильма о «Барселоне». В частности, в фильме показана раздевалка команды после поражения от «Ливерпуля» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов прошлого сезона.
В первой встрече на «Камп Ноу» «сине-гранатовые» победили мерсисайдцев со счётом 3:0, но затем потерпели разгромное поражение в Англии (0:4) и покинули турнир.
Inside the away dressing room at Anfield after Liverpool 4-0 Barcelona 👀#LFC #FCBpic.twitter.com/iAiCqIiVxD— GiveMeSport Football (@GMS__Football) 29 ноября 2019 г.
А потом когда огребают, то сразу в кусты прячутся.
Для примера:
Вот ALBA BARCELONA 21, после матчей с мертвыми командами, типа недавней Борруссии, считает что Месси "лучший игрок в истории".
Но после недавней Копы Америки2019, где Месси за весь турнир забил один гол и тот с пенальти, а в конце устроил истерику и не вышел с командой на награждение, мы ALBU BARCELONA 21 и иже с ним глоров с лозунгами о "лучшем игроке в истории" просто потеряли, они просто пропали.
Но приходит очередная Осасуна, и эти тараканы вылазиют из всех щелей с криками - " Миси лучшая ви истории"
А потом когда огребают, то сразу в кусты прячутся.
Для примера:
Вот ALBA BARCELONA 21, после матчей с мертвыми командами, типа недавней Борруссии, считает что Месси "лучший игрок в истории".
Но после недавней Копы Америки2019, где Месси за весь турнир забил один гол и тот с пенальти, а в конце устроил истерику и не вышел с командой на награждение, мы ALBU BARCELONA 21 и иже с ним глоров с лозунгами о "лучшем игроке в истории" просто потеряли, они просто пропали.
Но приходит очередная Осасуна, и эти тараканы вылазиют из всех щелей с криками - " Миси лучшая ви истории"
Ахаха
Ахаха
Не понимаю людей которых так развеселило это видео, неважно за какую команду ты болеешь, если такие видео смешат человека то это просто кусок г****
До матча С Ливером -
Мы отмудохали Ливер, теперь едем заканчивать то что начали на Энфилд, Месси Король, ЗМ, ЛЧ наша, Берем Требл таралалала балалалала, Роналду 8, Месси инопланетян, мы самая сильная команда мира бала алалалалал, Месси лучший игрок алалада алалала. После матча -----------тишина------------а, Вальверде физрук!
Не понимаю людей которых так развеселило это видео, неважно за какую команду ты болеешь, если такие видео смешат человека то это просто кусок г****
До матча С Ливером -
Мы отмудохали Ливер, теперь едем заканчивать то что начали на Энфилд, Месси Король, ЗМ, ЛЧ наша, Берем Требл таралалала балалалала, Роналду 8, Месси инопланетян, мы самая сильная команда мира бала алалалалал, Месси лучший игрок алалада алалала. После матча -----------тишина------------а, Вальверде физрук!
Ибо смотреть на вещи нужно с разных сторон!
Ибо смотреть на вещи нужно с разных сторон!
Что касается Феррари, то я ей всё равно симпатизирую и в эти не очень хорошие для них времена. Мне Мерседес в принципе не нравится, я не поклонник немецких машин, хотя, был сезон, когда сопереживал именно Мерседесу, правда, в тот сезон он назывался Браун и возглавлялся бывшим техническим директором Феррари. Их двойные диффузоры стали революцией и весь сезон так никто им не смог составить конкуренцию. Но по сути, та команда была больше Феррари, чем Мерседесом - именно по умственным кадрам. Поэтому, можно сказать, я всегда Феррари и симпатизировал. Из-за Шумахера, конечно же. Хоть и застал его ещё в Беннетоне, но Феррари - это была песня. Мне всегда нравились их тактические ходы. Сейчас загнали в рамки полностью и интереса почти нет от Ф1, раньше свободы для творчества было много больше. Чего стоит только победа Шумахера на гран-при Бельгии в 97-м году, когда Хаккинен с Мерседесом выбрали тактику полного повторения действий Феррари и за это поплатились - Шумахер заехал на пит-стоп и простоял на дозаправке ровно столько, сколько было нужно для заправки полного бака. Мерседес повторил всё это, заправив Хаккинена под завязку, а оказалось, что у Шумахера топлива было намного меньше, из-за чего машина была легче и круги быстрее он штамповал. На выигранное время олн успел потом ещё раз дозаправиться и в высочайшем темпе прошёл всю вторую половину гонки, а Феррари выставила Мерседес в дураках.
В общем, если болеешь за Феррари, то нужно болеть всегда, а не как ты - никакого уважения команда не вызывает.
Что касается Феррари, то я ей всё равно симпатизирую и в эти не очень хорошие для них времена. Мне Мерседес в принципе не нравится, я не поклонник немецких машин, хотя, был сезон, когда сопереживал именно Мерседесу, правда, в тот сезон он назывался Браун и возглавлялся бывшим техническим директором Феррари. Их двойные диффузоры стали революцией и весь сезон так никто им не смог составить конкуренцию. Но по сути, та команда была больше Феррари, чем Мерседесом - именно по умственным кадрам. Поэтому, можно сказать, я всегда Феррари и симпатизировал. Из-за Шумахера, конечно же. Хоть и застал его ещё в Беннетоне, но Феррари - это была песня. Мне всегда нравились их тактические ходы. Сейчас загнали в рамки полностью и интереса почти нет от Ф1, раньше свободы для творчества было много больше. Чего стоит только победа Шумахера на гран-при Бельгии в 97-м году, когда Хаккинен с Мерседесом выбрали тактику полного повторения действий Феррари и за это поплатились - Шумахер заехал на пит-стоп и простоял на дозаправке ровно столько, сколько было нужно для заправки полного бака. Мерседес повторил всё это, заправив Хаккинена под завязку, а оказалось, что у Шумахера топлива было намного меньше, из-за чего машина была легче и круги быстрее он штамповал. На выигранное время олн успел потом ещё раз дозаправиться и в высочайшем темпе прошёл всю вторую половину гонки, а Феррари выставила Мерседес в дураках.
В общем, если болеешь за Феррари, то нужно болеть всегда, а не как ты - никакого уважения команда не вызывает.
Севилья, Марибор, Спартак, Наполи (дважды), Црвена Звезда, Зальцбург, Генк. Всем бы грандам таких соперников.
PS. Я в курсе, что Феррари сейчас не вывозит. И никакого уважения эта команда в современном виде не заслуживает.
Севилья, Марибор, Спартак, Наполи (дважды), Црвена Звезда, Зальцбург, Генк. Всем бы грандам таких соперников.
PS. Я в курсе, что Феррари сейчас не вывозит. И никакого уважения эта команда в современном виде не заслуживает.
Слабовато подготовился для троллинга, дружище. Я тебе даже больше скажу - при всём уважении к Scuderia Ferrari, всем заправляет всё-таки Mercedes :)
Слабовато подготовился для троллинга, дружище. Я тебе даже больше скажу - при всём уважении к Scuderia Ferrari, всем заправляет всё-таки Mercedes :)
Ну и чудовищное везение с жеребьёвками, конечно же. Полуфинал 2017-18 - Реал-Бавария, Ливерпуль-Рома. Порту два раза.
Клопп потрясающий тренер, и в Ливерпуле есть правда очень крутые ребята. Но каким-то феноменом эта команда не является. Получится надолго остаться в топах - будет круто. А так в наше время ЛЧ и Челси брал (где была тренерская чехарда).
Ну и чудовищное везение с жеребьёвками, конечно же. Полуфинал 2017-18 - Реал-Бавария, Ливерпуль-Рома. Порту два раза.
Клопп потрясающий тренер, и в Ливерпуле есть правда очень крутые ребята. Но каким-то феноменом эта команда не является. Получится надолго остаться в топах - будет круто. А так в наше время ЛЧ и Челси брал (где была тренерская чехарда).