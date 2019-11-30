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«Барселона» показала раздевалку команды после разгрома от «Ливерпуля»

30 ноября 2019, 02:12
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль4 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

В интернете появились кадры из документального фильма о «Барселоне». В частности, в фильме показана раздевалка команды после поражения от «Ливерпуля» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов прошлого сезона.

В первой встрече на «Камп Ноу» «сине-гранатовые» победили мерсисайдцев со счётом 3:0, но затем потерпели разгромное поражение в Англии (0:4) и покинули турнир.

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Все комментарии
juvenale
juvenale ответил Scuderia Ferrari
   19 / 1013
30 ноября в 12:54
При всём уважении к Ливерпулю, но свой титул ЛЧ они взяли не столько из-за своей силы, сколько из-за резкого спада всех фаворитов ЛЧ. Я смотрел матч Ливерпуль-Барселона, такое ощущение, что в гостях была команда из Football Conference или вообще любители. Хотя по именам Барса не слабее. Ну и чудовищное везение с жеребьёвками, конечно же. Полуфинал 2017-18 - Реал-Бавария, Ливерпуль-Рома. Порту два раза. Клопп потрясающий тренер, и в Ливерпуле есть правда очень крутые ребята. Но каким-то феноменом эта команда не является. Получится надолго остаться в топах - будет круто. А так в наше время ЛЧ и Челси брал (где была тренерская чехарда).
Ну c Ромой не везение было,а судейство скомины,который два пенальти не назначил.Тоже самое в решающем матче с Наполи в группе и не удаление вандайка на 13 минуте
juvenale
juvenale
   19 / 1013
30 ноября в 12:53
И так четыре года подряд))Золотой мяч месси!!!
Стеллс
Стеллс
   231 / 1013
30 ноября в 12:21
Тут предлагают отменить правило домашнего поля,типа что нет разницы где играть.Наглядный пример,была бы вторая игра дома у Барсы-прошла бы Барса,и с Ромой так же.
NGYRZ
NGYRZ ответил Insanely cool
   77 / 1013
30 ноября в 11:49
Джохар НохчоДжохар Нохчо 490 / 958сегодня в 09:14 Не понимаю людей которых так развеселило это видео, неважно за какую команду ты болеешь, если такие видео смешат человека то это просто кусок г**** До матча С Ливером - Мы отмудохали Ливер, теперь едем заканчивать то что начали на Энфилд, Месси Король, ЗМ, ЛЧ наша, Берем Требл таралалала балалалала, Роналду 8, Месси инопланетян, мы самая сильная команда мира бала алалалалал, Месси лучший игрок алалада алалала. После матча -----------тишина------------а, Вальверде физрук!
Ну чему ты удивляешься, это типичное поведение фанатов Барселоны и персофанов Лионеля, перед матчами с любым соперником, где они считаются фаворитами.

А потом когда огребают, то сразу в кусты прячутся.

Для примера:

Вот ALBA BARCELONA 21, после матчей с мертвыми командами, типа недавней Борруссии, считает что Месси "лучший игрок в истории".

Но после недавней Копы Америки2019, где Месси за весь турнир забил один гол и тот с пенальти, а в конце устроил истерику и не вышел с командой на награждение, мы ALBU BARCELONA 21 и иже с ним глоров с лозунгами о "лучшем игроке в истории" просто потеряли, они просто пропали.

Но приходит очередная Осасуна, и эти тараканы вылазиют из всех щелей с криками - " Миси лучшая ви истории"
Микки Маус из Милана
Микки Маус из Милана
   760 / 1013
30 ноября в 10:49
По другому быть и не могло. Та ЛЧ была куплена для Ливера с потрохами.
BenderBender
BenderBender
   113 / 1013
30 ноября в 10:35
Полна ж огурцов
Ахаха
Insanely cool
Insanely cool
   420 / 1013
30 ноября в 09:58
Джохар НохчоДжохар Нохчо 490 / 958сегодня в 09:14
Не понимаю людей которых так развеселило это видео, неважно за какую команду ты болеешь, если такие видео смешат человека то это просто кусок г****
До матча С Ливером -
Мы отмудохали Ливер, теперь едем заканчивать то что начали на Энфилд, Месси Король, ЗМ, ЛЧ наша, Берем Требл таралалала балалалала, Роналду 8, Месси инопланетян, мы самая сильная команда мира бала алалалалал, Месси лучший игрок алалада алалала. После матча -----------тишина------------а, Вальверде физрук!
karnager
karnager
   635 / 1013
30 ноября в 09:38
Барселона этими кадрами как бы сказал миру: все, мы дождались углового от Александра Арнольда Трента. Шутка не актуальна
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov
   258 / 1013
30 ноября в 09:26
Сами виноваты,как можно было так проиграть..если в первом тайме еще было подобие борьбы,то во втором вообще ничего не делали...причем все голы привезли себе сами,такое чувство,первый раз на поле вышли...
Apokalipsys
Apokalipsys ответил Джохар Нохчо
30 ноября в 09:23
Не понимаю людей которых так развеселило это видео, неважно за какую команду ты болеешь, если такие видео смешат человека то это просто кусок г****
    Конунг Рагнар
    Конунг Рагнар ответил Scuderia Ferrari
       229 / 1013
    30 ноября в 09:21
    При всём уважении к Ливерпулю, но свой титул ЛЧ они взяли не столько из-за своей силы, сколько из-за резкого спада всех фаворитов ЛЧ. Я смотрел матч Ливерпуль-Барселона, такое ощущение, что в гостях была команда из Football Conference или вообще любители. Хотя по именам Барса не слабее. Ну и чудовищное везение с жеребьёвками, конечно же. Полуфинал 2017-18 - Реал-Бавария, Ливерпуль-Рома. Порту два раза. Клопп потрясающий тренер, и в Ливерпуле есть правда очень крутые ребята. Но каким-то феноменом эта команда не является. Получится надолго остаться в топах - будет круто. А так в наше время ЛЧ и Челси брал (где была тренерская чехарда).
    Тогда можно вспомнить, с кем Реал играл в победной ЛЧ 2015-16
    Джохар Нохчо
    Джохар Нохчо
       929 / 1013
    30 ноября в 09:14
      cska plus
      cska plus
         5 / 1013
      30 ноября в 09:00
      Чё то долго готовили этот показ, ждали указания гнома.
      IKER-RAUL
      IKER-RAUL
         321 / 1013
      30 ноября в 08:54
      дааа уж, сильнейший камбэк сделали красные!!!! без Салаха и Фирмино, но с верой в Победу, полной самоотдачей и гением молодого мерсисайдца Трента, Ливерпуль заслуженно победил и в итоге стал Чемпионом Европы!
      Martini_1987
      Martini_1987 ответил Scuderia Ferrari
         453 / 1013
      30 ноября в 08:44
      При всём уважении к Ливерпулю, но свой титул ЛЧ они взяли не столько из-за своей силы, сколько из-за резкого спада всех фаворитов ЛЧ. Я смотрел матч Ливерпуль-Барселона, такое ощущение, что в гостях была команда из Football Conference или вообще любители. Хотя по именам Барса не слабее. Ну и чудовищное везение с жеребьёвками, конечно же. Полуфинал 2017-18 - Реал-Бавария, Ливерпуль-Рома. Порту два раза. Клопп потрясающий тренер, и в Ливерпуле есть правда очень крутые ребята. Но каким-то феноменом эта команда не является. Получится надолго остаться в топах - будет круто. А так в наше время ЛЧ и Челси брал (где была тренерская чехарда).
      Ну-ну, вот только спад Барселоны и остальных это их проблемы, ЛЧ просто так не выигрывают, чушь не неси, случайно дойти второй раз подряд до финала тоже невозможно, по твоей логике тогда и Реал случайно три раза подряд играл в финале.
      Insanely cool
      Insanely cool
         420 / 1013
      30 ноября в 07:49
        ALBA BARCELONA 21
        ALBA BARCELONA 21
           105 / 1013
        30 ноября в 07:48
        Какой толк от этой печали,позора,все равно малейшая опасность Барселона даже от аутсайдера строит автобус,поэтому ждем очередного позора.Ничего не поменялось.
        Aндрей Сибиряков
        Aндрей Сибиряков
           236 / 1013
        30 ноября в 07:34
        Не лучшее время.
        Colchoneros
        Colchoneros
           203 / 1013
        30 ноября в 07:08
        Гробовая тишина!
        NGYRZ
        NGYRZ
           77 / 1013
        30 ноября в 06:33
        Смотрю, Пике уже не весело так позориться в ЛЧ!😁
        Roman Borovikov
        Roman Borovikov
           51 / 1013
        30 ноября в 03:33
        Да что то приуныли( переоценили 3:0 домашние, а ведь финал был близко, но даже после этого физрук на месте((
        Да ладно вам
        Да ладно вам ответил Scuderia Ferrari
           9 / 1013
        30 ноября в 03:19
        Сити не еврогранд. Бавария тогда уже была в глубоком кризисе. С Порту в выигранной ЛЧ играли. Севилья, Марибор, Спартак, Наполи (дважды), Црвена Звезда, Зальцбург, Генк. Всем бы грандам таких соперников. PS. Я в курсе, что Феррари сейчас не вывозит. И никакого уважения эта команда в современном виде не заслуживает.
        Сити не еврогранд в нынешнем состоянии? Нууу, смысл дальше дискуссию вести не вижу.
        Что касается Феррари, то я ей всё равно симпатизирую и в эти не очень хорошие для них времена. Мне Мерседес в принципе не нравится, я не поклонник немецких машин, хотя, был сезон, когда сопереживал именно Мерседесу, правда, в тот сезон он назывался Браун и возглавлялся бывшим техническим директором Феррари. Их двойные диффузоры стали революцией и весь сезон так никто им не смог составить конкуренцию. Но по сути, та команда была больше Феррари, чем Мерседесом - именно по умственным кадрам. Поэтому, можно сказать, я всегда Феррари и симпатизировал. Из-за Шумахера, конечно же. Хоть и застал его ещё в Беннетоне, но Феррари - это была песня. Мне всегда нравились их тактические ходы. Сейчас загнали в рамки полностью и интереса почти нет от Ф1, раньше свободы для творчества было много больше. Чего стоит только победа Шумахера на гран-при Бельгии в 97-м году, когда Хаккинен с Мерседесом выбрали тактику полного повторения действий Феррари и за это поплатились - Шумахер заехал на пит-стоп и простоял на дозаправке ровно столько, сколько было нужно для заправки полного бака. Мерседес повторил всё это, заправив Хаккинена под завязку, а оказалось, что у Шумахера топлива было намного меньше, из-за чего машина была легче и круги быстрее он штамповал. На выигранное время олн успел потом ещё раз дозаправиться и в высочайшем темпе прошёл всю вторую половину гонки, а Феррари выставила Мерседес в дураках.
        В общем, если болеешь за Феррари, то нужно болеть всегда, а не как ты - никакого уважения команда не вызывает.
        Scuderia Ferrari
        Scuderia Ferrari ответил Да ладно вам
           13 / 1013
        30 ноября в 03:02
        Сити не еврогранд. Бавария тогда уже была в глубоком кризисе. С Порту в выигранной ЛЧ играли.
        Севилья, Марибор, Спартак, Наполи (дважды), Црвена Звезда, Зальцбург, Генк. Всем бы грандам таких соперников.
        PS. Я в курсе, что Феррари сейчас не вывозит. И никакого уважения эта команда в современном виде не заслуживает.
        Да ладно вам
        Да ладно вам ответил Scuderia Ferrari
           9 / 1013
        30 ноября в 02:54
        При всём уважении к Ливерпулю, но свой титул ЛЧ они взяли не столько из-за своей силы, сколько из-за резкого спада всех фаворитов ЛЧ. Я смотрел матч Ливерпуль-Барселона, такое ощущение, что в гостях была команда из Football Conference или вообще любители. Хотя по именам Барса не слабее. Ну и чудовищное везение с жеребьёвками, конечно же. Полуфинал 2017-18 - Реал-Бавария, Ливерпуль-Рома. Порту два раза. Клопп потрясающий тренер, и в Ливерпуле есть правда очень крутые ребята. Но каким-то феноменом эта команда не является. Получится надолго остаться в топах - будет круто. А так в наше время ЛЧ и Челси брал (где была тренерская чехарда).
        Мой армянский друг, ты чёт приводишь примеры полуфиналов не из победного похода красных. Да и упомянув про везучий жребий, как-то ты забыл, что Ливерпуль и Сити проходил, и упомянутую тобой Баварию.
        Слабовато подготовился для троллинга, дружище. Я тебе даже больше скажу - при всём уважении к Scuderia Ferrari, всем заправляет всё-таки Mercedes :)
        Belgie2009
        Belgie2009
           713 / 1013
        30 ноября в 02:52
        Не сняли как Месси с ложкой во рту пишет смс Неймару, ВОЗВРАЩАЙСЯ РОДНОЙ нам без тебя сложно
        Drakulа
        Drakulа
           91 / 1013
        30 ноября в 02:38
        Камбэк Ливера не случайность,а закономерность...Барса давно не та,сколько Гризманов и Дембеле не покупай,ЛЧ просто так не выиграют,месси тоже не лидер! Три года подряд они вылетают после разгромов...Не просто проигрыши,а разгромы! Конечно Ливерпулю еще и повезло,но как говорится везет сильнейшим!!! А гол с углового-это просто вышак..Это издевательство и унижение барсы..А Ливерпуль уже в топе,сначала серебро ЛЧ,потом золото,теперь и АПЛ покорится...И тренер и состав подобрался хороший)
        Leha-ha50
        Leha-ha50
           11 / 1013
        30 ноября в 02:37
        Тоскливо.
        Scuderia Ferrari
        Scuderia Ferrari
           13 / 1013
        30 ноября в 02:19
        При всём уважении к Ливерпулю, но свой титул ЛЧ они взяли не столько из-за своей силы, сколько из-за резкого спада всех фаворитов ЛЧ. Я смотрел матч Ливерпуль-Барселона, такое ощущение, что в гостях была команда из Football Conference или вообще любители. Хотя по именам Барса не слабее.

        Ну и чудовищное везение с жеребьёвками, конечно же. Полуфинал 2017-18 - Реал-Бавария, Ливерпуль-Рома. Порту два раза.

        Клопп потрясающий тренер, и в Ливерпуле есть правда очень крутые ребята. Но каким-то феноменом эта команда не является. Получится надолго остаться в топах - будет круто. А так в наше время ЛЧ и Челси брал (где была тренерская чехарда).
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