«Милану» интересен 20-летний форвард «Спортинга»

вчера, 16:36

Нападающий «Спортинга» Конрад Хардер попал в поле зрения «Милана».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «красно-чёрные» уже обсудили с португальцами условия возможной покупки 20-летнего футболиста, но подробности на данный момент неизвестны.

В минувшем сезоне Хардер провёл 47 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 7 результативных передач.

Ранее появилась информация о том, что «Милан» откладывает подписание контракта с форвардом Виктором Бонифейсом из-за сомнений в состоянии здоровья игрока.

