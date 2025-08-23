«Аль-Иттихад» хочет перехватить у ПСЖ полузащитника «Порту» Мору

1755949777

вчера, 14:49

Полузащитник «Порту» интересен «Аль-Иттихаду».

По информации инсайдера , саудовский клуб обратился к португальцам с предложением провести переговоры о трансфере 18-летнего футболиста. Сообщается, что стоимость выкупа игрока составляет фиксированные 70 млн евро, которые «Аль-Иттихад» готов заплатить.

Ранее стало известно о том, что Мора может оказаться в «Пари Сен-Жермен».

В минувшем сезоне он сыграл 35 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 4 голевые передачи.