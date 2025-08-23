Мареска рассказал о травме полузащитника «Челси» Палмера

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска рассказал о состоянии здоровья полузащитника Коула Палмера:
Коул почувствовал боль на разминке перед игрой, а потому мы решили не рисковать, чтобы не стало хуже.
У него есть проблемы с мышцами паха. Он не был готов на 100 процентов еще перед игрой против «Кристал Пэлас», однако тогда все-таки вышел на поле ради команды и наших болельщиков.
Палмер был включен в стартовый состав «Челси» на матч против «Вест Хэма», однако не вышел на поле. Англичанина заменил бразилец Эстевао.