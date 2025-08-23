 
Переговоры «Ювентуса» и ПСЖ о переходе Коло Муани зашли в тупик

вчера, 14:28

Переговоры «Ювентуса» и «Пари Сен-Жермен» о переходе нападающего сборной Франции Рандаля Коло Муани зашли в тупик.

Ранее клубы практически договорились о сделке. Итальянский клуб предложил максимально возможные для себя условия: взять форварда в аренду на сезон за 10 миллионов евро, а затем выкупить трансфер в следующем году за 40 млн.

Но затем ПСЖ поднял цену и теперь хочет получить за Коло Муани не менее 60 млн. Скорее всего, «Ювентусу» придется искать другого нападающего.

В прошлом сезоне француз на правах аренды сыграл за туринский клуб 22 матча, забив 10 мячей и сделав 3 голевые передачи.

Маг_тм
Маг_тм
вчера в 15:47
Наверное из СА появился новый покупатель
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:38
Парижане какие-то несговорчивые в последнее время
Гость
