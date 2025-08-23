 
Бывший полузащитник «Краснодара» Газинский завершил карьеру

вчера, 15:52

Бывший полузащитник сборной России и «Краснодара» Юрий Газинский в своих соцсетях заявил о том, что заканчивает карьеру футболиста.

Ну что, вот и пришло моё время объявить о завершении профессиональной карьеры. Хочется сказать многое, но буду краток. Хочу поблагодарить всех, кто на протяжении долгих лет помогал мне становиться лучше. Спасибо партнёрам, с которыми мы делили поле. Спасибо соперникам, которые помогали мне становиться сильнее. Спасибо моей семье, что всегда была рядом. Спасибо большое всем. Буду скучать. Любите футбол, играйте в футбол.

Напомним, что 36-летний Газинский покинул состав «быков» в конце мая этого года.

Uzetum
Uzetum
вчера в 16:08
Стоит пожелать Газинскому удачи и найти себя в дальнейшей карьере.
Гость
