Станкович: «Сегодня я получил удовольствие от игры своей команды»

Главный тренер «Спартака» прокомментировал выездную победу над «Рубином» в шестом туре чемпионата России:

Ничего особенного в перерыве не было. Я попросил команду продолжать давление, контролировать мяч. Нам не хватало акцентированности действий в финальной трети.

Сегодня я получил удовольствие от игры своей команды. Как и в матче с «Зенитом».

Можно ли это считать тренерской победой? Нет. Тренер только всегда берет на себя вину. А здесь была заслуга футболистов.