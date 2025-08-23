Станкович: «Сегодня я получил удовольствие от игры своей команды»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал выездную победу над «Рубином» в шестом туре чемпионата России:
Ничего особенного в перерыве не было. Я попросил команду продолжать давление, контролировать мяч. Нам не хватало акцентированности действий в финальной трети.
Сегодня я получил удовольствие от игры своей команды. Как и в матче с «Зенитом».
Можно ли это считать тренерской победой? Нет. Тренер только всегда берет на себя вину. А здесь была заслуга футболистов.
В прошлом туре «Спартак» на своем поле сыграл вничью 2:2 с «Зенитом».
Вообще я не понимаю почему именно клубы платят неустойки за увольнения тренеров? А как на счёт неустойки за отсутствие ожидаемых результатов? А? А то я понимаю, благородство сейчас слишком дорого и никому не выгодно. По мне так это игра в одни ворота, а в Спартаке давно напрашивается система штрафов.
