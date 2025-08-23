 
Станкович: «Сегодня я получил удовольствие от игры своей команды»

вчера, 16:40
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)0 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал выездную победу над «Рубином» в шестом туре чемпионата России:

Ничего особенного в перерыве не было. Я попросил команду продолжать давление, контролировать мяч. Нам не хватало акцентированности действий в финальной трети.

Сегодня я получил удовольствие от игры своей команды. Как и в матче с «Зенитом».

Можно ли это считать тренерской победой? Нет. Тренер только всегда берет на себя вину. А здесь была заслуга футболистов.

В прошлом туре «Спартак» на своем поле сыграл вничью 2:2 с «Зенитом».

yb4e66frt7xg
yb4e66frt7xg
вчера в 18:44
"Тренер только всегда берет на себя вину. А здесь была заслуга футболистов."

Игра в благородство...
274ufcpc2frz
274ufcpc2frz
вчера в 18:44
Ну хоть кто-то получил удовольствие
ABir
ABir
вчера в 18:14
Действительно Спартак смотрелся хорошо, особенно во втором тайме, когда включил скорость и практически исключил ошибки в передачах. Рубин просто перестал успевать контролировать игру и допускал много вынужденных ошибок, счет мог быть и более крупным.
25bhtmumkt8d
25bhtmumkt8d
вчера в 16:58
Удовольствие как одна команда поддалась другой, игры как не было, так и нет.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 16:43, ред.
Да, именно вину только тренер на себя и берёт так как ответственность не умеет. Ответственность это делать что то, работать надо, а вина это просто данность, бери не бери и так возложат. Отставку отсрочили на несколько игр, но вина догонит всё равно так как ответственность никто брать не собирается. Лучше бы вместо этой показухи проявил бы реальное благородство и ушёл бы в отставку. А это благородство как подорожник к оторванной ноге прикладывать. Только пыль в глаза доверчивым болельщикам с памятью рыбки.

Вообще я не понимаю почему именно клубы платят неустойки за увольнения тренеров? А как на счёт неустойки за отсутствие ожидаемых результатов? А? А то я понимаю, благородство сейчас слишком дорого и никому не выгодно. По мне так это игра в одни ворота, а в Спартаке давно напрашивается система штрафов.
