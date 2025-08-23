«Спартак» на выезде обыграл «Рубин»

«Спартак» в гостях победил «Рубин» со счётом 2:0 в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги.
Первый гол во встрече забил нападающий «красно-белых» Пабло Солари на 57-й минуте, а на 73-й преимущество «Спартака» удвоил полузащитник Кристофер Мартинс.
Благодаря этому москвичи набрали 8 очков и занимают 7-е место в турнирной таблице. У «Рубина» осталось 10 баллов в активе, они на 4-й строчке.
Напомним, что в предыдущем матче чемпионата России «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом» (2:2).
Ну а Рахимов еще раз доказал, что не умеет читать соперника, потому что видимо не разобрал игру КБ против Зенита, и не увидел, что Спартак, 90% своих атак обостряет на своем левом фланге, а значит, Рубин должен был быть готов к такой игре. Вот и получилось, что два гола, фактически и пришли слева. Рубин ничего не показал, и даже предсказуемая игра от обороны не помогла. Много было непродуманных атак, как и общих игровых действий...
Спартак, несмотря на все его проблемы, во 2-м тайме сыграл красиво и остро, перешел на спартаковский футбол и победил, с чем я команду, от всей души и поздравляю!!!!!!!
Ну а Рахимов еще раз доказал, что не умеет читать соперника, потому что видимо не разобрал игру КБ против Зенита, и не увидел, что Спартак, 90% своих атак обостряет на своем левом фланге, а значит, Рубин должен был быть готов к такой игре. Вот и получилось, что два гола, фактически и пришли слева. Рубин ничего не показал, и даже предсказуемая игра от обороны не помогла. Много было непродуманных атак, как и общих игровых действий...
Спартак, несмотря на все его проблемы, во 2-м тайме сыграл красиво и остро, перешел на спартаковский футбол и победил, с чем я команду, от всей души и поздравляю!!!!!!!