«Спартак» на выезде обыграл «Рубин»

вчера, 15:54
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)0 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Спартак» в гостях победил «Рубин» со счётом 2:0 в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги.

Первый гол во встрече забил нападающий «красно-белых» Пабло Солари на 57-й минуте, а на 73-й преимущество «Спартака» удвоил полузащитник Кристофер Мартинс.

Благодаря этому москвичи набрали 8 очков и занимают 7-е место в турнирной таблице. У «Рубина» осталось 10 баллов в активе, они на 4-й строчке.

Напомним, что в предыдущем матче чемпионата России «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом» (2:2).

Termez Zidan
Termez Zidan ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 19:39
По ходу это помогает
Шуня771
Шуня771 ответ Termez Zidan (раскрыть)
вчера в 18:31
Вам задание от КБ!
После свистка судьи начинайте материться!
Таможня дает добро!))
derrik2000
derrik2000
вчера в 17:49
Сегодня видел, как Рахимов на бровке ЭНЕРГИЧНО махал рукой куда-то в сторону, крича при этом изо всех сил своих лёгких и сразу анекдот вспомнился:

" Василь Иваныч (Ч) капитанит на барже где-то за кордоном.
Петька, понятное дело, за штурвалом.
Навстречу идёт какой-то иностранный пароход.
Капитан (К) парохода вышел на палубу и смотрит на Василь Иваныча, улыбается.

Ч - "СВОРАЧИВАЙ! СВОРАЧИВАЙ 3!", при этом ЭНЕРГИЧНО маша рукой в сторону.
Иностранец ничего не понимает, руками разводит.

Ч - "Шпрехен зи дойч?"
К - "Я-Я!"
Ч - "Ду ю спик инглиш?"
К - "ЙЕС!"
Ч (помогая себе энергично рукой) - "СВОРАЧИВАЙ 3!!!!"
batog
batog
вчера в 17:44, ред.
Что и требовалось доказать! Всех спартачей с победой!
Termez Zidan
Termez Zidan
вчера в 17:01
Вначале второго тайма когда вышел Солари вместо Маркиньоса я обматюкал Станковича но оказалось что ы был не прав. Всех красно белых с победой от солнечного с Узбекистана.
Шуня771
Шуня771
вчера в 16:28
Красно-белых с хорошим настроением!
Настраиваемся на Пари и Сочи!
Рубиновым не унывать, играли хорошо, но....
112910415
112910415
вчера в 16:27
Спартак сыграл, наконец, в хороший футбол!
Шуня771
Шуня771
вчера в 16:25
Убрали эти дурацкие забросы, стали играть "по-романцеву" и дело пошло!
С серба вина не снимается, но Пари, на Кубок и Сочи (особенно) надо выносить очень уверенно, как бутылку из гастронома!
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
вчера в 16:24, ред.
всех КБ с победой!!! очень важные три очка добыли в Казани, надеюсь теперь у Спартака стартовала победная серия. Барко ответил своей игрой ( второй мяч во многом его заслуга и идиальное исполнение Мартинса) за неудачную серию игр с исполнением пенальти а-ля Промес - Альварес зениту на последних минутах встречи ( по мне той пенки не было тогда) Жедсон Фернандеш своей игрой в прошлом туре всем всё доказал и сегодня сыграл на своём высоком уровне, португалец уже адаптировался к новым партнёрам и чемпионату, очень быстро, а вот Солари только сегодня продемонстрировал свой потенциал и посрамил скептиков ( надеюсь с Маркиньосом будут играть на противоположных флангах полузащиты и выходить оба в основе, а не менять друг друга по ходу игры) сегодня вся игра Спартака имела крен на левую сторону, нужен баланс и справа, где сыграть могут оба футболиста, а на подмене есть Дмитриев и скоро должен поправиться Бангонда. надеюсь Станкович определился со схемой и команда продолжит играть с тремя игроками в центре оброны, так более надёжно, Бабич в этой схеме выглядит более увереным, а Литвинов вообще нам на радость сильно прибавил в последнее время. не понятна ситуация с Дуарте, парагваец играет в основе, действует уверенно и в это время ходят слухи про его отъезд в Бразилию...на днях должны объявить новичка в оборону из галатасарая, я как и многие скептик по поводу этого трансфера, а вот Самошников должен усадить Денисова в запас, Даниил играл в Казани уверенно, а при счёте 0-2 как- будто кто- то переключил тумблер и Денисов едва не привёз и мог вернуть шансы рубину на ничью ( в первом моменте после паса нашего блондина Умяров сначала сыграл в мяч, а мог и пенку заработать, во втором спас Максименко) как не крути состав футболистов у Спартака мощный и только игра наших паспортистов лишила команду множества очков в начале этого сезона ( достаточно вспомнить Зобнина с акроном, Максименко с локомотивом и красную от Забалотного против балтики в дебюте встречи) дальше кубок против пари на следующей недели и попытка вскрыть как можно быстрее автобус из Сочи в чемпионате...вперёд Спартак!!!
Futurista
Futurista ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 16:18
Как минимум в конкретном матче)...
cska1948
cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 16:17
Вполне возможно. Всё-таки пропустить пять мячей в одном матче бесследно не проходит.
derrik2000
derrik2000 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 16:17
"Даку сдулся..."

Ну, это ты, пожалуй, погорячился.. ))
derrik2000
derrik2000
вчера в 16:15, ред.
Приятно удивлён и обескуражен - вот ДВА моих ощущения после этого матча.
ПРИЯТНО УДИВЛЁН - это к Спартаку.
Не думал, что в Казани Спартак захочет доминировать на поле.
Да, не всегда получалось, поскольку, особенно в 1-м тайме, это "доминирование" заключалось в том, что КБ осадили территорию ОКОЛО ШТРАФНОЙ Рубина и пытались НАВЕСАМИ (сколько уже можно, а???!!!) обострять ситуацию у ворот Ставера.
Во 2-м тайме голы были НЕ в результате коллективной атаки. а ИНДИВИДУАЛЬНЫХ действий игроков Спартака, хотя, первый гол Солари где-то-как-то можно ещё отнести к "коллективному произведению", поскольку перед этим голом игроки Спартака хорошими перемещениями и перепасовкой запутали защиту Рубина, которая просто СГРУДИЛАСЬ в своей штрафной, и - гол Солари после рикошета от защитника.

Рубин ОБЕСКУРАЖИЛ.
Ожидал, что Рахимов, часто показывающий себя как "король тактики", в первом тайме будет играть "КАК ХОЧУ", а уже во втором - "КАК НУЖНО".
Ничего этого и близко не было: как вышли рубиновые "петь одну ОБОРОНИТЕЛЬНУЮ песТню" в 1-м тайме, так её до конца матча и допели.

В целом по матчу что увидел.
Барко и Мартинс как всегда: держат свой уровень, Маркиньос - тоже.
Денисов держит слово: НИ МАТЧА БЕЗ ХОТЯ БЫ ОДНОГО "КОСЯКА".
Жедсон неплох и, думаю, ещё пользы много команде принесёт.
Угальде - чудак на букву "Мы": ЗАПОРОТЬ ТАКОЙ МОМЕНТ!!!

А так хорошо, что у Рубина дома взяли три очка и, главное, ЗАСЛУЖЕННО ВЗЯЛИ!
Пепс
Пепс
вчера в 16:14, ред.
Как то без вариантов Рубин (((( класс выше у Спартака....это было видно всю игру, один Жедсон наверно как весь Рубин стоит . Запредельной отдачей компенсировать , у Рубиновых тоже не получилось. Очень много брака, на балканцев непохоже совсем, резкость куда то делась вся... Жаль. Усиление нужно конечно, находили же за недорого таких - Натхо, Нобоа, Домингес.... Пришли за копейки по большому, но по своей игре как с другой планеты по сравнению с нынешней полузащитой....
Futurista
Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 16:13
Ну значит вы их и сломали)...
cska1948
cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 16:13
Вот с матча с ЦСКА у Рубина всё и началось.
f5txfh89vu4c
f5txfh89vu4c
вчера в 16:12
Такое впечатление, что Рубину была поставлена задача проиграть спартаку, что не передача, то в ноги соперника.
Futurista
Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 16:11
То есть когда коням 1:5 влетели у Рубина всё нормально было?))...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 16:09
К сожалению матч не смотрел...в дороге...рад победе с чем и поздравлю нас все спартачей...!!!... С Победой...!!!
Futurista
Futurista
вчера в 16:08, ред.
Спартак с победой!...вернули должок)...Даку сдулся...
drxm9k896g5m
drxm9k896g5m
вчера в 16:06
Очень скучная игра, одни не хотели играть, другие играли как могли.
Capral
Capral
вчера в 16:04
Как только, Спартак перешел на средний и короткий пас, тут же наладилась игра и приобрела атакующую направленность, потому что навесы- это не Спартак. Ну а если бы еще прошла многоходовочка в середине 2-го тайма- это был бы ШЕДЕВР!!! Второй гол конечно можно приписать вратарю Рубина, но он вытекал из общего положения дел, поскольку, на протяжении всей игры, Спартак смотрелся интереснее соперника...

Ну а Рахимов еще раз доказал, что не умеет читать соперника, потому что видимо не разобрал игру КБ против Зенита, и не увидел, что Спартак, 90% своих атак обостряет на своем левом фланге, а значит, Рубин должен был быть готов к такой игре. Вот и получилось, что два гола, фактически и пришли слева. Рубин ничего не показал, и даже предсказуемая игра от обороны не помогла. Много было непродуманных атак, как и общих игровых действий...

Спартак, несмотря на все его проблемы, во 2-м тайме сыграл красиво и остро, перешел на спартаковский футбол и победил, с чем я команду, от всей души и поздравляю!!!!!!!
Сп62
Сп62
вчера в 16:04
Мне не даёт покоя момент с Угальде в первом тайме. Мнение липовых экспертов в студии меня не интересует, а вот послушать судей хотелось бы.
SpaM-10
SpaM-10
вчера в 16:03
Всех с победой!

Жаль Угальде не забил, ему психологически этот гол нужен.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 16:01
Спартак с Победой!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:00
Да неужели выиграли?
Что же молодцы, все по делу)
ABir
ABir
вчера в 16:00
Всех КБ с очень важной, нужной, уверенной гостевой победой Спартака на классе. Было видно, что Рубин был бы рад сыграть вничью и все для этого делал, но гол Солари зазставил Казанцев изменить тактику и получить второй мяч от Мартинса. Дальше у Спартака обошлось без своих привозов, и наши уверенно довели матч до победы.
cska1948
cska1948
вчера в 16:00
Что-то в Рубине сломалось. Команда не похожа на себя.
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:00
Спартак и его болельщиков с Победой! Выиграть сейчас у Рубина - дорогого стоит. Да ещё и не пропустить.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 15:59
Рубин, по всей видимости, все силы оставил во 2м тайме с Зенитом... Спартак заслуженно победил.
