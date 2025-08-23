«Спартак» на выезде обыграл «Рубин»

1755953684

вчера, 15:54

«Спартак» в гостях победил «Рубин» со счётом 2:0 в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги.

Первый гол во встрече забил нападающий «красно-белых» Пабло Солари на 57-й минуте, а на 73-й преимущество «Спартака» удвоил полузащитник Кристофер Мартинс.

Благодаря этому москвичи набрали 8 очков и занимают 7-е место в турнирной таблице. У «Рубина» осталось 10 баллов в активе, они на 4-й строчке.

Напомним, что в предыдущем матче чемпионата России «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом» (2:2).