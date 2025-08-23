«Манчестер Сити» дома проиграл «Тотенхэму»

Во втором туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» на своем поле потерпел поражение от лондонского «Тоттенхэма» с результатом 0:2.
На 35-й минуте счет открыл Бреннан Джонсон после передачи Ришарлисона. В компенсированное время первого тайма (45+2) перевес «шпор» увеличил Палинья, воспользовавшись ошибкой вратаря хозяев Джеймса Траффорда.
«Тоттенхэм» набрал 6 очков и поднялся на первое место турнирной таблицы АПЛ. В первом туре лондонцы на своем поле разгромили «Бернли» (3:0).
«Манчестер Сити» с тремя очками пока занимает пятое место.
В третьем туре «Тоттенхэм» 30 августа примет «Борнмут». 31 августа «Манчестер Сити» сыграет на выезде с «Брайтоном».
Сами себе голы привозят, вратарь по полю бегает как невменяемый, в атаке полная импотенция, никакого креатива.....
Тоттенхэм с заслуженной победой!!
Шейхи сами виноваты. Надо было реализовывать свои моменты в первом тайме.
С реализацией попрежнему проблемы у Гвардиолы. Да и ошибок много допускали.
А ведь какие дифирамбы пели, после первого тура, что Мансити вернулись))
А шпоры хороши. В финале суперкубка это было видно.
Они заслужили победу своей хорошей игрой и прессингом. Видать Постег не все выжал из них. Франк выжимает до конца)))
Но на дальней дистанции что будет с короткой скамейкой? Вопрос и конечно же мы это увидим.
По игре.
Гвардиола сегодня выдал некий образ Барселоны образца Хави, где полно владения и мало толка. Абсолютно не готовыми функционально выглядели Шерки, Аке, Б. Силва, Рейндерс, Диаш. Кого поставили в ворота вместо Эдерсона ... наверно сами до сих пор не поняли.
Живые у Сити были только Бобб и Холланд, который и выдавал передачи на гол и показывал хороший дриблинг. Всё это, к сожалению для МС, оказалось мимо кассы...
Ну а Ришарлисон..., этот парень доказал, что и один в поле воин.
