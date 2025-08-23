«Манчестер Сити» дома проиграл «Тотенхэму»

1755955803

вчера, 16:30

Во втором туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» на своем поле потерпел поражение от лондонского «Тоттенхэма» с результатом 0:2.

На 35-й минуте счет открыл после передачи . В компенсированное время первого тайма (45+2) перевес «шпор» увеличил , воспользовавшись ошибкой вратаря хозяев .

«Тоттенхэм» набрал 6 очков и поднялся на первое место турнирной таблицы АПЛ . В первом туре лондонцы на своем поле разгромили «Бернли» (3:0).

«Манчестер Сити» с тремя очками пока занимает пятое место.

В третьем туре «Тоттенхэм» 30 августа примет «Борнмут». 31 августа «Манчестер Сити» сыграет на выезде с «Брайтоном».