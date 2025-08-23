 
«Манчестер Сити» дома проиграл «Тотенхэму»

вчера, 16:30
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити0 : 2Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Во втором туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» на своем поле потерпел поражение от лондонского «Тоттенхэма» с результатом 0:2.

На 35-й минуте счет открыл Бреннан Джонсон после передачи Ришарлисона. В компенсированное время первого тайма (45+2) перевес «шпор» увеличил Палинья, воспользовавшись ошибкой вратаря хозяев Джеймса Траффорда.

«Тоттенхэм» набрал 6 очков и поднялся на первое место турнирной таблицы АПЛ. В первом туре лондонцы на своем поле разгромили «Бернли» (3:0).

«Манчестер Сити» с тремя очками пока занимает пятое место.

В третьем туре «Тоттенхэм» 30 августа примет «Борнмут». 31 августа «Манчестер Сити» сыграет на выезде с «Брайтоном».

Van Vanovich
Van Vanovich ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:43
Аке, вышедший на замену нормально сыграл
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 21:05
Совсем не удивлён результатом...
Karkaz
Karkaz
вчера в 20:01, ред.
Помню здесь писали, что у Тотенхэма состав на уровне аутсайдера(середняка), поэтому они в зоне вылета оказались и неудачу Пастекоглу оправдывали. Но для меня очевидно было, что тренер не тянет совсем и по уровню игроков они в топ 6 должны быть как минимум, что и произойдёт скорее всего, с новым, более сильным тренером шпор.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 19:14
МанСити не Мансити,если петух в одно место не клюнет.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ 1734628 24 (раскрыть)
вчера в 18:42
Я вас понимаю.
Имел ввиду про шейхов) готовы ли они потерпеть еще один сезон..
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 18:24
Пока обновлённая команда не работает. У Гвардиолы много работы впереди.
1734628 24
1734628 24 ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
вчера в 18:15
У Сити перестройка, так что рано делать выводы. Хотя может Пэп перегорел, этого тоже исключать нельзя
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 17:50
Сезон новый, а проблемы у горожан старые..
Если так пойдет, то кресло под Пепом может очень сильно зашататься. За второй такой вялый сезон шейхи по любому спросят с него
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 17:38
Сити имеет привычку, потихоньку набирать обороты. Посмотрим, в середине сезона, кто где будет в турнирной таблице
Baxadir 2
Baxadir 2
вчера в 17:38
    Comentarios
    Comentarios
    вчера в 17:09
    Неожиданный поворот
    Capral
    Capral
    вчера в 16:53, ред.
    Щас придет Alex67 и потребует увольнения Карпина, и Гвардиолы.
    А потом придет СССР-1927 и подтвердит.
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 16:47
    Шпор с Победой! И главное в графе пропущенные ноль!
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    вчера в 16:39, ред.
    Мармуш - не уровень Сити. Распиарили пацана..., теперь же пиаром одно место не прикрыть.
    По игре.
    Гвардиола сегодня выдал некий образ Барселоны образца Хави, где полно владения и мало толка. Абсолютно не готовыми функционально выглядели Шерки, Аке, Б. Силва, Рейндерс, Диаш. Кого поставили в ворота вместо Эдерсона ... наверно сами до сих пор не поняли.
    Живые у Сити были только Бобб и Холланд, который и выдавал передачи на гол и показывал хороший дриблинг. Всё это, к сожалению для МС, оказалось мимо кассы...
    Ну а Ришарлисон..., этот парень доказал, что и один в поле воин.
    azkan
    azkan
    вчера в 16:37
    С красивой победой ТТХ.
    Шейхи сами виноваты. Надо было реализовывать свои моменты в первом тайме.
    С реализацией попрежнему проблемы у Гвардиолы. Да и ошибок много допускали.
    А ведь какие дифирамбы пели, после первого тура, что Мансити вернулись))
    А шпоры хороши. В финале суперкубка это было видно.
    Они заслужили победу своей хорошей игрой и прессингом. Видать Постег не все выжал из них. Франк выжимает до конца)))
    Но на дальней дистанции что будет с короткой скамейкой? Вопрос и конечно же мы это увидим.
    YNWA
    YNWA
    вчера в 16:37
    Тоттенхэм Хотспур сегодня был хорош
    Nenash
    Nenash
    вчера в 16:34
    Медленный, некреативный, ошибающийся.. Всё это МС Пепа. Немастеровитый, агрессивный, бегущий. Это всё ТТХ Франка..
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 16:31
    Сити молодцы!! Год назад было 0:4 против ТТХ, а щас всего 0:2)) прогресс мля))
    Сами себе голы привозят, вратарь по полю бегает как невменяемый, в атаке полная импотенция, никакого креатива.....
    Тоттенхэм с заслуженной победой!!
