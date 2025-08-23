Слот заявил, что Кьеза совершенно изменился по сравнению с прошлым сезоном

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот заявил о том, что он доволен нынешней готовностью итальянского нападающего Федерико Кьезы:
Я вижу, что он совершенно изменился по сравнению с прошлым сезоном. Сейчас это совсем другой Федерико.
В прошлом году он практически полностью пропустил предсезонную подготовку, а потом попал в Премьер-Лигу, где очень много матчей с высокой интенсивностью. Если он сохранит свою нынешнюю готовность, то, конечно же, будет получать больше игрового времени.
В прошлом сезоне Кьеза сыграл в АПЛ лишь шесть неполных матчей, а в первой игре нового чемпионата против «Борнмута» отметился победным голом после выхода на замену.