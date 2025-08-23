 
Слот заявил, что Кьеза совершенно изменился по сравнению с прошлым сезоном

вчера, 14:16

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот заявил о том, что он доволен нынешней готовностью итальянского нападающего Федерико Кьезы:

Я вижу, что он совершенно изменился по сравнению с прошлым сезоном. Сейчас это совсем другой Федерико.

В прошлом году он практически полностью пропустил предсезонную подготовку, а потом попал в Премьер-Лигу, где очень много матчей с высокой интенсивностью. Если он сохранит свою нынешнюю готовность, то, конечно же, будет получать больше игрового времени.

В прошлом сезоне Кьеза сыграл в АПЛ лишь шесть неполных матчей, а в первой игре нового чемпионата против «Борнмута» отметился победным голом после выхода на замену.

lk_483777
lk_483777
вчера в 20:07
Да, видно, что Федерико на месте ровно не сидел и пахал на тренировках. Слот это увидел и дал ему шанс. Уверен, Кьеза еще покажет себя.
Вещий
Вещий
вчера в 14:32
Главное чтобы изменения пошли на пользу...
Гость
