Слот заявил, что Кьеза совершенно изменился по сравнению с прошлым сезоном

Главный тренер «Ливерпуля» заявил о том, что он доволен нынешней готовностью итальянского нападающего :

Я вижу, что он совершенно изменился по сравнению с прошлым сезоном. Сейчас это совсем другой Федерико.

В прошлом году он практически полностью пропустил предсезонную подготовку, а потом попал в Премьер-Лигу, где очень много матчей с высокой интенсивностью. Если он сохранит свою нынешнюю готовность, то, конечно же, будет получать больше игрового времени.