Станкович — о кризисе в «Спартаке»: «Может, он действительно есть»

вчера, 13:58
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)0 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович перед матчем 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» прокомментировал проблемы в своей команде.

Есть ли у нас какой‑то кризис? Да, может быть, что‑то подобное действительно имеет место. Но в целом, если посмотреть по предыдущим встречам, во многих играх нам действительно не везло. Я абсолютно уверен и правильно настроен. Думаю, что сегодня будет прекрасный матч.

Ранее главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов тоже высказался по поводу этого поединка.

Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 14:31
Я если честно не понимаю о каком кризисе говорят в Спартаке?
Это уже давно обычное состояние Спартака.
x2paum67j8cu
x2paum67j8cu
вчера в 14:21
С таким истеричным тренером кризис неизбежен.
