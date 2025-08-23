Станкович — о кризисе в «Спартаке»: «Может, он действительно есть»

Главный тренер «Спартака» перед матчем 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» прокомментировал проблемы в своей команде.

Есть ли у нас какой‑то кризис? Да, может быть, что‑то подобное действительно имеет место. Но в целом, если посмотреть по предыдущим встречам, во многих играх нам действительно не везло. Я абсолютно уверен и правильно настроен. Думаю, что сегодня будет прекрасный матч.