Станкович — о кризисе в «Спартаке»: «Может, он действительно есть»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович перед матчем 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» прокомментировал проблемы в своей команде.
Есть ли у нас какой‑то кризис? Да, может быть, что‑то подобное действительно имеет место. Но в целом, если посмотреть по предыдущим встречам, во многих играх нам действительно не везло. Я абсолютно уверен и правильно настроен. Думаю, что сегодня будет прекрасный матч.
Ранее главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов тоже высказался по поводу этого поединка.
Это уже давно обычное состояние Спартака.
Это уже давно обычное состояние Спартака.