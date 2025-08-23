Рахимов — о матче со «Спартаком»: «Не думаю, что соперник загнан в угол»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался по поводу предстоящего матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака».
Мы подготовились к игре и постараемся показать свои лучшие качества. Я не считаю, что «Спартак» загнан в угол. Если вы посмотрите их матчи, они складывались неплохо для «красно-белых», но было определённое стечение обстоятельств. Это качественная команда, которая будет бороться. А неудачные отрезки бывают у всех.
Ранее стало известно, что все билеты на этот матч проданы.