Рахимов — о матче со «Спартаком»: «Не думаю, что соперник загнан в угол»

вчера, 13:48
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)0 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался по поводу предстоящего матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака».

Мы подготовились к игре и постараемся показать свои лучшие качества. Я не считаю, что «Спартак» загнан в угол. Если вы посмотрите их матчи, они складывались неплохо для «красно-белых», но было определённое стечение обстоятельств. Это качественная команда, которая будет бороться. А неудачные отрезки бывают у всех.

Ранее стало известно, что все билеты на этот матч проданы.

112910415
вчера в 19:31
И мудрый тренер оказался прав...
lotsman
вчера в 15:43
Спартак в угол не загнать, на то он и Спартак. Судя по счёту, так оно и есть.)
4f9wznmgs7av
вчера в 14:26
    Bad Listener
    вчера в 13:55, ред.
    Да, у кого-то неудачный отрезок может длиться даже 25 лет.
