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Мусаев обратился к болельщикам «Краснодара» перед матчем с «Тамбовом»

сегодня, 17:18
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар-:-Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов02.12.2019 в 19:30 Не начался

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев выступил с обращением к болельщикам клуба перед матчем 18-го тура РПЛ с «Тамбовом».

Друзья, предстоящий в понедельник матч с «Тамбовом» станет предпоследним домашним в этом году. Мы очень надеемся на вашу поддержку! Абсолютно каждая игра для нас сейчас имеет важнейшее значение, и помощь абсолютно каждого болельщика нам очень нужна!

Ваши эмоции и ваша энергетика на трибунах всегда придают нам силы сражаться, справляться с неудачами и переламывать игру даже в тех ситуациях, которые кажутся безнадёжными. Все победы мы одерживаем в тандеме с вами и для вас!

Всего два домашних матча остаётся в календарном году, а в следующий раз мы увидимся лишь весной. Давайте проведём эти игры вместе! Первая – уже в понедельник вечером.

В прошлом туре краснодарские «быки» были сильнее тульского «Арсенала». 

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Все комментарии
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   411 / 949
сегодня в 19:01
Лицензию получи.
mihaluch
mihaluch
   74 / 949
сегодня в 18:50
Последняя игра будет с "Хетафе".
cska plus
cska plus
   9 / 949
сегодня в 18:19
Предпоследний это не последний.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   19 / 949
сегодня в 18:09
29 700 средняя посещаемость....
Более чем достойно...

Побед Краснодару !!!!
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   298 / 949
сегодня в 17:49
Классно зазывает. Если даже врёт, всё равно приятно.
Ganymed1
Ganymed1
   835 / 949
сегодня в 17:43
Краснодару победы!
sir_Alex
sir_Alex ответил mangoх12
   137 / 949
сегодня в 17:35
Товарищи! Родина в опастности . Отступать некуда, позади Магнит!
Нету уже Магнита, отобрали! 😉😃😄
mangoх12
mangoх12
   31 / 949
сегодня в 17:33
Товарищи! Родина в опастности . Отступать некуда, позади Магнит!
Groove000
Groove000
   56 / 949
сегодня в 17:21
Вперед, быки!
A.Gordeev
A.Gordeev
   75 / 949
сегодня в 17:21
Тамбову победы!
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