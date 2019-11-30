Мусаев обратился к болельщикам «Краснодара» перед матчем с «Тамбовом»

Главный тренер «Краснодара» выступил с обращением к болельщикам клуба перед матчем 18-го тура РПЛ с «Тамбовом».

Друзья, предстоящий в понедельник матч с «Тамбовом» станет предпоследним домашним в этом году. Мы очень надеемся на вашу поддержку! Абсолютно каждая игра для нас сейчас имеет важнейшее значение, и помощь абсолютно каждого болельщика нам очень нужна!

Ваши эмоции и ваша энергетика на трибунах всегда придают нам силы сражаться, справляться с неудачами и переламывать игру даже в тех ситуациях, которые кажутся безнадёжными. Все победы мы одерживаем в тандеме с вами и для вас!

Всего два домашних матча остаётся в календарном году, а в следующий раз мы увидимся лишь весной. Давайте проведём эти игры вместе! Первая – уже в понедельник вечером.