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Аргентинский клуб претендует на Краневиттера

сегодня, 15:52

Источник со ссылкой на TyC Sports сообщает, что полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер может продолжить карьеру в Аргентине. 

На хавбека претендует «Ривер Плейт». Матиас потерял место в основном составе петербургской команды и ищет другие варианты для продолжения карьеры. 

Однако сделка по игроку может быть осложнена из-за денежных запросов футболиста. 

Ранее отмечалось, что Матиас Краневиттер попал в сферу интересов «Сочи».

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   214 / 943
сегодня в 16:28
Питерская лавка не сломила Матиаса - он по-прежнему амбициозен и полон денежных запросов.
Брулин
Брулин
   261 / 943
сегодня в 16:25
Интересно на какой игре скауты могли оценить работу Краневинтера. В кубке?
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   152 / 943
сегодня в 16:07
Давно пора его отпустить)
волгoдoн
волгoдoн
   408 / 943
сегодня в 15:56
вот ведь парадокс
ну какие могут быть денежные запросы у слабого лавочника
Россия-щедрая душа
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