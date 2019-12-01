Аргентинский клуб претендует на Краневиттера

Источник со ссылкой на TyC Sports сообщает, что полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер может продолжить карьеру в Аргентине.
На хавбека претендует «Ривер Плейт». Матиас потерял место в основном составе петербургской команды и ищет другие варианты для продолжения карьеры.
Однако сделка по игроку может быть осложнена из-за денежных запросов футболиста.
Ранее отмечалось, что Матиас Краневиттер попал в сферу интересов «Сочи».
ну какие могут быть денежные запросы у слабого лавочника
Россия-щедрая душа
ну какие могут быть денежные запросы у слабого лавочника
Россия-щедрая душа