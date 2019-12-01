Аргентинский клуб претендует на Краневиттера

сегодня, 15:52

Источник со ссылкой на TyC Sports сообщает, что полузащитник «Зенита» может продолжить карьеру в Аргентине.

На хавбека претендует «Ривер Плейт». Матиас потерял место в основном составе петербургской команды и ищет другие варианты для продолжения карьеры.

Однако сделка по игроку может быть осложнена из-за денежных запросов футболиста.

Ранее отмечалось, что Матиас Краневиттер попал в сферу интересов «Сочи».