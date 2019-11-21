Агент Миранчука: «Мне неизвестно о договоренностях между „Юве“ и „Локо“»

Вадим Шпинёв, агент хавбека «Локомотива» , прокомментировал сообщения в СМИ , согласно которым «железнодорожники» выдали итальянскому агенту Габриэле Джуффриде авторизацию на переговоры с «Ювентусом» по переходу футболиста.

Мне неизвестно ни о каком Габриэле Джуффриде, который якобы выступает посредником. Насколько я знаю, «Локомотив» никому никаких авторизаций на Алексея Миранчука не давал. Мне неизвестно о существовании договоренностей между сторонами. «Ювентус» и «Локомотив» – серьезные европейские клубы, которые, если захотят, будут вести переговоры официально и открыто.