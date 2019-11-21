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Агент Миранчука: «Мне неизвестно о договоренностях между „Юве“ и „Локо“»

21 ноября 2019, 21:02

Вадим Шпинёв, агент хавбека «Локомотива» Алексея Миранчука, прокомментировал сообщения в СМИ, согласно которым «железнодорожники» выдали итальянскому агенту Габриэле Джуффриде авторизацию на переговоры с «Ювентусом» по переходу футболиста.

Мне неизвестно ни о каком Габриэле Джуффриде, который якобы выступает посредником. Насколько я знаю, «Локомотив» никому никаких авторизаций на Алексея Миранчука не давал. Мне неизвестно о существовании договоренностей между сторонами. «Ювентус» и «Локомотив» – серьезные европейские клубы, которые, если захотят, будут вести переговоры официально и открыто.

Напомним, ранее итальянские СМИ сообщили, что «Ювентус» согласовал с «Локомотивом» трансфер Миранчука. Впоследствии эту информацию опроверг глава совета директоров «Локо» Анатолий Мещеряков.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   14 / 831
вчера в 09:24
Киданули Шпинёва.
mihaluch
mihaluch
   98 / 831
вчера в 08:50
Просто писать нечего и выдумывают всякую херню.
Санчо Панса
Санчо Панса
   120 / 831
вчера в 08:36
Как обычно, полетело опровержение данной информации) И кому в итоге верить?
Cremen
Cremen
   59 / 831
вчера в 07:26
В Ювентусе про Локо ничего не известно.
ABir
ABir
   318 / 831
вчера в 05:51
Как всегда: тень на плетень
112910415
112910415
   67 / 831
вчера в 05:15
готовится обмен на Роналду с небольшой доплатой
переговоры идут в режиме строжайшей секретности
Leha-ha50
Leha-ha50
   17 / 831
вчера в 01:57
ТО все ближе, рой слухов увеличивается!!!
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   173 / 831
вчера в 00:56
Я не я и хата не моя
За адекватность
За адекватность
   37 / 831
21 ноября в 23:14
Я как обычно, со своей колокольни. Как много написано. С моей колокольни, что-то мне подсказывает, что есть человек, слегка с грузинской фамилией. Уж точно не Вам Миранчуков продавать.
Footbolista
Footbolista ответил Питер Ман
   15 / 831
21 ноября в 23:07
...потом купил и снова продал в зенит...но уже дороже...
EAGinLE
EAGinLE
   78 / 831
21 ноября в 22:42
Сказки это .
time out
time out ответил Питер Ман
   41 / 831
21 ноября в 22:39
Да ты что, а Федун уже обоих Миранчуков продал в ювентус и Ман Сити
Это Миллер спит и видит, что Миранчуков купил. Аж слюна течет, а просыпается и ни фига в звините Миранчуков не наблюдает!
Сергей Вершинин
Сергей Вершинин ответил ФорвардЪ
   283 / 831
21 ноября в 22:13
Ну было бы здорово
Сергей Вершинин
Сергей Вершинин
   283 / 831
21 ноября в 22:13
Было бы здорова. Головин и Миранчуки в европе
Питер Ман
Питер Ман
   60 / 831
21 ноября в 22:13
Да ты что, а Федун уже обоих Миранчуков продал в ювентус и Ман Сити
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   253 / 831
21 ноября в 22:09
Новость сочинили, теперь недель мусолить будут.
Abverin
Abverin
   48 / 831
21 ноября в 22:03
Много голосов с 6-12 места и их филиала, у них и продать нечего, вся команда стоит меньше, чем Миранчук.
Морозовский
Морозовский
   3 / 831
21 ноября в 21:55
Обычный развод бакланов, чтобы побольше вытянуть с них не ихнего бабла.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   273 / 831
21 ноября в 21:45
какой Ювентус?))) Лучший был и есть Головин, играет в Монако))
time out
time out
   41 / 831
21 ноября в 21:25
Бомжи сейчас оживятся. Они не теряют надежд вагоном бабла уговорить Миранчука завязать с футболом.
VIPded
VIPded
   68 / 831
21 ноября в 21:06
Жаль, если утка...
Cremen
Cremen
   59 / 831
21 ноября в 21:04
Это известно тарасовским.
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