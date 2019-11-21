Агент Миранчука: «Мне неизвестно о договоренностях между „Юве“ и „Локо“»

Вадим Шпинёв, агент хавбека «Локомотива» Алексея Миранчука, прокомментировал сообщения в СМИ, согласно которым «железнодорожники» выдали итальянскому агенту Габриэле Джуффриде авторизацию на переговоры с «Ювентусом» по переходу футболиста.
Мне неизвестно ни о каком Габриэле Джуффриде, который якобы выступает посредником. Насколько я знаю, «Локомотив» никому никаких авторизаций на Алексея Миранчука не давал. Мне неизвестно о существовании договоренностей между сторонами. «Ювентус» и «Локомотив» – серьезные европейские клубы, которые, если захотят, будут вести переговоры официально и открыто.
Напомним, ранее итальянские СМИ сообщили, что «Ювентус» согласовал с «Локомотивом» трансфер Миранчука. Впоследствии эту информацию опроверг глава совета директоров «Локо» Анатолий Мещеряков.
переговоры идут в режиме строжайшей секретности
переговоры идут в режиме строжайшей секретности