ЦСКА интересуется 17-летним футболистом «Хельсингборга»

Сообщается, что ЦСКА заинтересован в трансфере полузащитника шведского «Хельсингборга» Армина Гиговича.
Помимо ЦСКА интерес к 17-летнему игроку проявляет «Вулверхэмптон», а также один клуб из чемпионата Франции, который не называется.
Гигович минувшим летом подписал контракт со взрослой командой «Хельсингборга».
Ранее отмечалось, что центральный защитник «Торпедо» Сергей Божин также может перейти в ЦСКА.
Но пока его молодость расцветёт мастерством, - не один тренер сменится..:)
Но пока его молодость расцветёт мастерством, - не один тренер сменится..:)