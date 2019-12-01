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ЦСКА интересуется 17-летним футболистом «Хельсингборга»

сегодня, 10:50

Сообщается, что ЦСКА заинтересован в трансфере полузащитника шведского «Хельсингборга» Армина Гиговича.

Помимо ЦСКА интерес к 17-летнему игроку проявляет «Вулверхэмптон», а также один клуб из чемпионата Франции, который не называется.

Гигович минувшим летом подписал контракт со взрослой командой «Хельсингборга».

Ранее отмечалось, что центральный защитник «Торпедо» Сергей Божин также может перейти в ЦСКА.

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Все комментарии
drug01
drug01
   195 / 940
сегодня в 11:53
Надо бы чуть постарше!
Гавриленко
Гавриленко
   5 / 940
сегодня в 11:52
С гыговичем, может, смогут пропускать не в 43, а 42 матчах подряд)))))
Т34
Т34 ответил cska plus
   22 / 940
сегодня в 11:31
Нахрена нам этот мальчик.
Пионер-отряд перерос коней. Надо омоложение. Будет отряд октябрят.
ФК Пупсик
ФК Пупсик ответил Гоша Тамбовский
   61 / 940
сегодня в 11:27
А как же лучшая футбольная школа страны?
Неужели у них школа есть?
ДАША Д
ДАША Д
   328 / 940
сегодня в 11:25
Можно и халяву найти.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   494 / 940
сегодня в 11:21
Ясно.
cska plus
cska plus
   9 / 940
сегодня в 11:21
Нахрена нам этот мальчик.
particular
particular
   14 / 940
сегодня в 11:19
Ну, скандинав, хоть, мёрзнуть не будет..:)
Но пока его молодость расцветёт мастерством, - не один тренер сменится..:)
Брулин
Брулин
   258 / 940
сегодня в 11:16
Вот и опытный квалифицированный игрок!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   33 / 940
сегодня в 11:14
Это ещё шо за мальчик с пальчик?) Они чё там, картофана совсем без кожуры оставить хотят?)).
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   44 / 940
сегодня в 11:10
А как же лучшая футбольная школа страны?
Виссарионович
Виссарионович
   49 / 940
сегодня в 11:10
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       11 / 940
    сегодня в 11:00
    Гинер думает, раз молодой, то бесплатно отдадут...
    Остапчук 67
    Остапчук 67
       483 / 940
    сегодня в 10:55
    Барыги...
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