ЦСКА интересуется 17-летним футболистом «Хельсингборга»

сегодня, 10:50

Сообщается, что ЦСКА заинтересован в трансфере полузащитника шведского «Хельсингборга» Армина Гиговича.

Помимо ЦСКА интерес к 17-летнему игроку проявляет «Вулверхэмптон», а также один клуб из чемпионата Франции, который не называется.

Гигович минувшим летом подписал контракт со взрослой командой «Хельсингборга».