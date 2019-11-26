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Слуцкий может возглавить «Рубин» или «Динамо»

сегодня, 12:43

Сообщается, что главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий интересен «Рубину» и московскому «Динамо».

Казанская команда может обратиться к специалисту с предложением возглавить команду, если будет уволен нынешний наставник Роман Шаронов.

Московский клуб в свою очередь обратится к российскому тренеру, если Кирилл Новиков, работающий также с молодёжным составом, не сохранит свой пост по итогам сезона.

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Все комментарии
Ваня лучший
Ваня лучший ответил alexgurzan
   47 / 862
сегодня в 21:05
Могу заверить, что комментарий точно был. К вашему аккаунту имеете доступ только вы? Если да, то в данном случае рекомендую сменить пароль на аккаунте.
А может это за более ранний комментарий, например за 24 ноября? Я в любом случае, стараюсь не поддаваться на провокации , но иногда бывает.
alexgurzan
alexgurzan ответил Ваня лучший
   57 / 862
сегодня в 21:01
Не было у меня никаких комментариев 25 - го ноября, я не включал ни ноут, ни смартфон. Написано за оскорбление. Удивительно.
Могу заверить, что комментарий точно был. К вашему аккаунту имеете доступ только вы? Если да, то в данном случае рекомендую сменить пароль на аккаунте.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Сергеевич вернулся1
   47 / 862
сегодня в 20:56
Чё то, когда Карпин работал в Испании, я не слышал слов поддержки от болел ЦСКА). Да и кто Карпину помогал, так как помогают Слуцкому? Вот реально тренер, который добивается всего сам, во всяком случае для меня. Слуцкому помогает Абрамович, если бы не Рыболовлев, который тоже в дружеских отношениях с тем же, бывшим чукотском губером, где был бы Леонид, после Англии?). Я, уважаю людей, которые добиваются всего сами. СА-МИ. Без поддержки за уши и волос.
Юноша, вы наивный как шестиклассник. В наше время никто друг другу бескорыстно не помогает. Лозунг "дружба дружбой, а табачок врозь" никто не отменял. Гинер уже четвертый год по уши в долгах из за стадиона. Для Абрамовича 200 - 300 млн как для тебя и меня 200-300 руб. Однако он не предлагает "другу" помощь и Гинер выкручивается сам.. Разве что слово замолвил, да и то так между делом. Что касается Карпина,, то я уже много раз писал, что считаю его лучшим преемником Черчесова на посту тренера сборной. Я в отличие от тебя и многих других хряков не зацикливаюсь на клубных принадлежностях тренеров. Мне все равно, откуда вышли Карпин, Ганчаренко, Онопко, Овичинноков и Семак. Лишь бы работали классно и попытались попробовать себя за границей. Карпин набил шишек с Мальоркой, сбил спесь и сейчас входит в тройку лучших тренеров РПЛ
Zoigen47
Zoigen47
сегодня в 20:47
Слуцкий вообще не является тренером. То, что он в детстве до падения с дерева начинал заниматься футболом слишком мало для тренера.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответил Ваня лучший
   30 / 862
сегодня в 20:46
Чё то, когда Карпин работал в Испании, я не слышал слов поддержки от болел ЦСКА). Да и кто Карпину помогал, так как помогают Слуцкому? Вот реально тренер, который добивается всего сам, во всяком случае для меня. Слуцкому помогает Абрамович, если бы не Рыболовлев, который тоже в дружеских отношениях с тем же, бывшим чукотском губером, где был бы Леонид, после Англии?). Я, уважаю людей, которые добиваются всего сами. СА-МИ. Без поддержки за уши и волос.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил alexgurzan
   47 / 862
сегодня в 20:45
Вижу у вас удалённый комментарий, опубликованный в 13:49:31 (25.11.2019). Вероятно за него бан и был выписан. А какая причина бана была указана у вас?
Не было у меня никаких комментариев 25 - го ноября, я не включал ни ноут, ни смартфон. Написано за оскорбление. Удивительно.
alexgurzan
alexgurzan ответил Ваня лучший
   57 / 862
сегодня в 20:42
Мне непонятно за что получил бан 25 ноября в 13 - 30. Я в этот день в интернет не выходил и никаких комментариев не писал. За что?
Вижу у вас удалённый комментарий, опубликованный в 13:49:31 (25.11.2019).
Вероятно за него бан и был выписан. А какая причина бана была указана у вас?
beefs
beefs
   209 / 862
сегодня в 20:34
Сомнительно это...
Ваня лучший
Ваня лучший
   47 / 862
сегодня в 20:31
Мне непонятно за что получил бан 25 ноября в 13 - 30. Я в этот день в интернет не выходил и никаких комментариев не писал. За что?
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Сергеевич вернулся1
   47 / 862
сегодня в 20:29
Сбитый космонавт. Понтов-то сколько было. Пусть лучше Шарон остаётся. У него хоть душа по настоящему болеть будет за клуб. Тренерскому штабу в отпуск не уходить. Мобилизовать все силы и ресурсы, составить четкий план и стратегию на игры в оставшиеся 11туров. Игрокам соблюдать дисциплину. Руководству, в ТО изыскать средства для возможности покупки тренерскому штабу напа способного решать задачи.
Понтов у Слуцкого не было и нет. Он пахал, изучая английский до уровня свободного владения. У него была мечта работать в Европе и он ее достиг. Он понимает, что надо пахать чтобы подниматься вверх. У него в Витессе весьма ограниченные ресурсы, но он не ноет и пашет. Тренерами за год не становтся, тем более при небольших финансах. У него потенциал, чтобы стать лучшим тренером России и он им станет. Одно то, что он работает в Голландии получая в несколько раз меньше, чем мог бы получать в РПЛ, заслуживает уважения. Просто надо подняться над клубными и фанатскими пристрастиями. и понять, что он не тренер ЦСКА, а первый российский тренер, реально работающий в Европе. Удачи ему!!!!
OLESOCC
OLESOCC
   565 / 862
сегодня в 20:14
Не-е! Умерла, так умерла ...
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   316 / 862
сегодня в 20:13
Может.
Николай к
Николай к
сегодня в 19:24
Ура качалкин приедет.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   30 / 862
сегодня в 19:17
Сбитый космонавт. Понтов-то сколько было. Пусть лучше Шарон остаётся. У него хоть душа по настоящему болеть будет за клуб. Тренерскому штабу в отпуск не уходить. Мобилизовать все силы и ресурсы, составить четкий план и стратегию на игры в оставшиеся 11туров. Игрокам соблюдать дисциплину. Руководству, в ТО изыскать средства для возможности покупки тренерскому штабу напа способного решать задачи.
lobsterdam
lobsterdam ответил Суеверный
   205 / 862
сегодня в 19:05
Прочитав "новость" вдруг вспомнил почти забытое понятие "ревность". Если возвращаться то в ЦСКА, опровергая выражение "дважды в одну воду войти нельзя", "игра стоит свеч" (кажется это о карточной игре). С новым опытом, с иным немного взглядом, с развитием вперед. А тут под рукой самая молодая команда РФПЛ, Можно лепить как из глины.
"игра стоит свеч" - это точно про карты, когда при свечах играли (а свечи стоили дорого), но тогда можно было и свечным канделябром получить по башке, если что не так!
Альфи
Альфи
   216 / 862
сегодня в 18:59
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил Храневец
   355 / 862
сегодня в 18:55
Чего ждать то,чем Новиков хуже,пока справляется.
pomor 445
pomor 445 ответил Суеверный
   220 / 862
сегодня в 18:53
Прочитав "новость" вдруг вспомнил почти забытое понятие "ревность". Если возвращаться то в ЦСКА, опровергая выражение "дважды в одну воду войти нельзя", "игра стоит свеч" (кажется это о карточной игре). С новым опытом, с иным немного взглядом, с развитием вперед. А тут под рукой самая молодая команда РФПЛ, Можно лепить как из глины.
Мастеров лепить хоть отбавляй. Ганчаренко даже именно от этого корня. Тренеров нет.
БеZуМныЙ
БеZуМныЙ
   309 / 862
сегодня в 18:44
Лёня смогёт.
DXTK
DXTK
   126 / 862
сегодня в 18:24
Рубин и Динамо это шаг назад, даже три шага назад, уж лучше в ЦСКА вернутся. Думаю его в Витессе все устраивает.
youtomee
youtomee ответил Gloomy59
   432 / 862
сегодня в 18:15
Для чего этим клубам нужен Слуцкий???? Похоже мы с Нового Года будем просто играть внутри страны, и НЕ БОЛЕЕ ТОГО!!!!! ТАК ДЛЯ ЧЕГО ЛЕОНИДУ ВОЗВРАЩАТЬСЯ В РОССИЮ????
в смысле играть только внутри страны?
Ваня лучший
Ваня лучший
   47 / 862
сегодня в 17:48
Не для того Слуцкий рвался в Европу, чтобы возвращаться в болото РПЛ
minai
minai
   274 / 862
сегодня в 17:42
Я что-то пропустил? Его уже попёрли из Голландии ?
Лиговский
Лиговский
   263 / 862
сегодня в 17:03
Не для Слуцкого клубы.
нечитайло
нечитайло
   624 / 862
сегодня в 16:56
Прикольно
berda2003
berda2003
   495 / 862
сегодня в 16:54
с англичанами расправился, заканчивает расправу с голландцами, татары на очереди.
Mangur
Mangur
   580 / 862
сегодня в 16:40
Без комментариев
Gloomy59
Gloomy59
   434 / 862
сегодня в 16:32
Для чего этим клубам нужен Слуцкий????
Похоже мы с Нового Года будем просто играть внутри страны, и НЕ БОЛЕЕ ТОГО!!!!!
ТАК ДЛЯ ЧЕГО ЛЕОНИДУ ВОЗВРАЩАТЬСЯ В РОССИЮ????
Чист
Чист ответил don_surio
   240 / 862
сегодня в 16:12
Насчет Челси, это же был сарказм?
Челси - ему ФНЛ нельзя доверить
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   30 / 862
сегодня в 16:11
Пусть отдохнёт Леонид, если дадут пинка. В Рубине пахать надо по 20ч в сутки, перекусывая на ходу, ситуация такая. А тренер выглядеть так, как будто только на завтрак у него час уходит и бутылка отборного вина).
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