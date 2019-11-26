Слуцкий может возглавить «Рубин» или «Динамо»

Сообщается, что главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий интересен «Рубину» и московскому «Динамо».
Казанская команда может обратиться к специалисту с предложением возглавить команду, если будет уволен нынешний наставник Роман Шаронов.
Московский клуб в свою очередь обратится к российскому тренеру, если Кирилл Новиков, работающий также с молодёжным составом, не сохранит свой пост по итогам сезона.
Вероятно за него бан и был выписан. А какая причина бана была указана у вас?
Вероятно за него бан и был выписан. А какая причина бана была указана у вас?
Похоже мы с Нового Года будем просто играть внутри страны, и НЕ БОЛЕЕ ТОГО!!!!!
ТАК ДЛЯ ЧЕГО ЛЕОНИДУ ВОЗВРАЩАТЬСЯ В РОССИЮ????
Похоже мы с Нового Года будем просто играть внутри страны, и НЕ БОЛЕЕ ТОГО!!!!!
ТАК ДЛЯ ЧЕГО ЛЕОНИДУ ВОЗВРАЩАТЬСЯ В РОССИЮ????