Слуцкий может возглавить «Рубин» или «Динамо»

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Сообщается, что главный тренер «Витесса» интересен «Рубину» и московскому «Динамо».

Казанская команда может обратиться к специалисту с предложением возглавить команду, если будет уволен нынешний наставник Роман Шаронов.

Московский клуб в свою очередь обратится к российскому тренеру, если Кирилл Новиков, работающий также с молодёжным составом, не сохранит свой пост по итогам сезона.