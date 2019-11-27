Гордюшенко, скорее всего, покинет ЦСКА в ближайшее время

Сообщается, что полузащитник ЦСКА Астемир Гордюшенко, скорее всего, покинет клуб этой зимой.
В данный момент футболист тренируется с молодежной командой, но в силу возраста не может быть за нее заигран. Действующее соглашение 22-летнего футболиста с ЦСКА рассчитано до лета 2020 года.
Напомним, что в прошлом сезоне Гордюшенко был арендован «Тюменью».
Кем? Где? Когда?
Лавры Нобеля остальным покоя не дают
Кем? Где? Когда?
Лавры Нобеля остальным покоя не дают
есть жёлтые газеты, теперь и сайты тоже?..
есть жёлтые газеты, теперь и сайты тоже?..