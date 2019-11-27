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Гордюшенко, скорее всего, покинет ЦСКА в ближайшее время

сегодня, 15:41

Сообщается, что полузащитник ЦСКА Астемир Гордюшенко, скорее всего, покинет клуб этой зимой.

В данный момент футболист тренируется с молодежной командой, но в силу возраста не может быть за нее заигран. Действующее соглашение 22-летнего футболиста с ЦСКА рассчитано до лета 2020 года.

Напомним, что в прошлом сезоне Гордюшенко был арендован «Тюменью». 

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Все комментарии
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   320 / 868
сегодня в 18:31
Возможно.
КАМЮ
КАМЮ
сегодня в 18:06
Я офуеваю, когда вижу новость, начинающуюся словом "Сообщается".
Кем? Где? Когда?
Лавры Нобеля остальным покоя не дают
cska plus
cska plus
   18 / 868
сегодня в 17:05
Своих воспитанников раскидываем по всей Европе а сами ищем счастье в Уфе.
mangoх12
mangoх12
   31 / 868
сегодня в 16:43
зато потом находятся такие что все валят на короткую скамейку и нехватку игроков
berda2003
berda2003
   554 / 868
сегодня в 16:38
что за новость? кому она нужна? какой-то пацан, что-то там покинет...
есть жёлтые газеты, теперь и сайты тоже?..
Leha-ha50
Leha-ha50
   28 / 868
сегодня в 15:56
Видать Витя опять кого то в Уфе приметил???
pam06
pam06
   32 / 868
сегодня в 15:53
Ну если нет возможности играть, какой смысл сидеть... Нужно искать команду и играть, все верно...
Sargent
Sargent
   314 / 868
сегодня в 15:42
Процесс пошел.
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