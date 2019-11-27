Гордюшенко, скорее всего, покинет ЦСКА в ближайшее время

сегодня, 15:41

Сообщается, что полузащитник ЦСКА , скорее всего, покинет клуб этой зимой.

В данный момент футболист тренируется с молодежной командой, но в силу возраста не может быть за нее заигран. Действующее соглашение 22-летнего футболиста с ЦСКА рассчитано до лета 2020 года.

Напомним, что в прошлом сезоне Гордюшенко был арендован «Тюменью».