Белоголовцев: «Не понимаю, почему Дзюба назвал матч со „Спартаком“ войной»

Известный телеведущий Сергей Белоголовцев, который является болельщиком «Спартака», рассказал про свое отношение к форварду «Зенита» :

Не очень понимаю, что имел в виду величайший форвард всех времён и народов, называя этот матч войной. Он что, хочет кого-то убить? Или заминировать вход на стадион? Любой матч с принципиальным соперником — маленькая бескровная война. Футбол — это сублимация войны. Чтоб не убивать друг друга по-настоящему, люди пытаются обыграть друг друга на поле. Господин Дзюба, как всегда в последнее время, пытается быть интересным, поэтому произносит какие-то не очень умные вещи.



Я против мата и против оскорблений — это мерзость и гопничество. Многие мои знакомые высказывались, что без этого не бывает футбола. Мне это всё кажется отвратительным и безобразным. Например, хотел бы со своей внучкой сходить на футбол, но, наверное, не могу. Оскорбления людей считаю мерзостью, в частности, Дзюбы. Я не совсем понимаю: этим болельщикам надо было специально ехать на гостевой матч с Сан-Марино — всё ради оскорбления игрока. Это несусветная глупость. Те, кто это делал — не очень умные люди. Реакция на оскорбления тоже неадекватная. Я понимаю, что Дзюбу скоро причислят к лику святых, будет висеть в каком-нибудь питерском соборе. Но то, что делали люди, оскорбляя его, и то, что в ответ прилетело — это неадекватно и глупо.