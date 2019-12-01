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Белоголовцев: «Не понимаю, почему Дзюба назвал матч со „Спартаком“ войной»

сегодня, 18:40
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Известный телеведущий Сергей Белоголовцев, который является болельщиком «Спартака», рассказал про свое отношение к форварду «Зенита» Артёму Дзюбе:

Не очень понимаю, что имел в виду величайший форвард всех времён и народов, называя этот матч войной. Он что, хочет кого-то убить? Или заминировать вход на стадион? Любой матч с принципиальным соперником — маленькая бескровная война. Футбол — это сублимация войны. Чтоб не убивать друг друга по-настоящему, люди пытаются обыграть друг друга на поле. Господин Дзюба, как всегда в последнее время, пытается быть интересным, поэтому произносит какие-то не очень умные вещи. 

Я против мата и против оскорблений — это мерзость и гопничество. Многие мои знакомые высказывались, что без этого не бывает футбола. Мне это всё кажется отвратительным и безобразным. Например, хотел бы со своей внучкой сходить на футбол, но, наверное, не могу. Оскорбления людей считаю мерзостью, в частности, Дзюбы. Я не совсем понимаю: этим болельщикам надо было специально ехать на гостевой матч с Сан-Марино — всё ради оскорбления игрока. Это несусветная глупость. Те, кто это делал — не очень умные люди. Реакция на оскорбления тоже неадекватная. Я понимаю, что Дзюбу скоро причислят к лику святых, будет висеть в каком-нибудь питерском соборе. Но то, что делали люди, оскорбляя его, и то, что в ответ прилетело — это неадекватно и глупо.

Ранее стали известны стартовые составы «Зенита» и «Спартака».

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   67 / 958
сегодня в 19:29
Спартачи восприняли это буквально так же как и спартач Белоголовцев.
karnager
karnager
   418 / 958
сегодня в 19:14
Как доказать, что Спартак - дно? Если сегодня Дзюба забьет! Он обычно дну забивает
Байкал-38
Байкал-38
   317 / 958
сегодня в 19:04
Белоголовцев адекватен?
"маленькая бескровная война" говорит сам Белоголовцев, но ведь война же? Он, что противоречит сам себе?
Дзюба под словом "война" имеет ввиду битву на поле между принципиальными соперниками, а не как тот бред который понёс Сергей. Какие к чёрту убийства и минирование?
Лучше уж промолчал бы, адекватным человеком казался бы дальше!
В одном он только прав, насчёт стадиона и болельщиков Спартака .
112910415
112910415
   58 / 958
сегодня в 18:56
всё будет хорошо !
nubom
nubom
   120 / 958
сегодня в 18:48
Белоголовцев себе же и ответил:"Любой матч с принципиальным соперником — маленькая бескровная война."
Чист
Чист
   252 / 958
сегодня в 18:48
он сам напрашивается и всегда лезет на конфликт - он Карпину по гроб должен а что ор делает -лучшая защита это нападение -почуствовал роддержку СМИ -наглеть начал
Чист
Чист
   252 / 958
сегодня в 18:45
да по тому что клоун
cska1948
cska1948
   102 / 958
сегодня в 18:45
Разозлили тарасовские Дзюбу не на шутку. Как бы сегодня не пришлось об этом пожалеть.
brodaga 05
brodaga 05
сегодня в 18:41
А у меня почему-то видна..
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