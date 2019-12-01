Калиниченко: «„Спартак“ способен удивить в матче с „Зенитом“»

Бывший полузащитник «Спартака» поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых с «Зенитом».

Удивить «Спартак» сегодня может. Тедеско уже нашёл болевые точки питерцев. Другой вопрос, смогут ли футболисты воплотить в дело идеи тренера. Тедеско досконально разобрал игру «Зенита», по крайней мере по тем матчам, которые я видел в исполнении «Спартака», тренерский штаб очень тщательно готовится тактически к предстоящим матчам. Ну а к «Зениту» сам бог велел подготовиться и пользоваться недостатками, а недостатки у питерцев есть, ничего страшного и сверхъестественного в этой команде нет. У каждой команды есть моменты, которыми стоит пользоваться.