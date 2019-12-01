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Калиниченко: «„Спартак“ способен удивить в матче с „Зенитом“»

сегодня, 17:35
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч идет

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых с «Зенитом».

Удивить «Спартак» сегодня может. Тедеско уже нашёл болевые точки питерцев. Другой вопрос, смогут ли футболисты воплотить в дело идеи тренера. Тедеско досконально разобрал игру «Зенита», по крайней мере по тем матчам, которые я видел в исполнении «Спартака», тренерский штаб очень тщательно готовится тактически к предстоящим матчам. Ну а к «Зениту» сам бог велел подготовиться и пользоваться недостатками, а недостатки у питерцев есть, ничего страшного и сверхъестественного в этой команде нет. У каждой команды есть моменты, которыми стоит пользоваться.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
   328 / 958
сегодня в 18:57
Удачи красно-белым!
cska1948
cska1948
   102 / 958
сегодня в 18:48
Ещё В.Федотов сказал, что СпаМ весёлая команда. Так что может и удивить, и насмешить. Посмотрим, ждать недолго осталось.
112910415
112910415
   58 / 958
сегодня в 18:45
Спартак может, однозначно !
серый1925
серый1925
   509 / 958
сегодня в 18:44
удивит мясо только позорный разгромный счёт в пользу Зенита
ermak6848
ermak6848
   165 / 958
сегодня в 18:11
Много говорни и интриги...
Игра покажет Кто лучший.!?
Antonchik
Antonchik
   315 / 958
сегодня в 18:08
Спартак нас удивлял с Оренбургом, Уралом и Арсеналом.
makkie
makkie
   8 / 958
сегодня в 18:08
Удивимся, если сегодня судьи отработают на ура.
ДАША Д
ДАША Д
   323 / 958
сегодня в 18:06
Спартак всегда способен удивить, то приятно, то неприятно.
Ладожский
Ладожский
   353 / 958
сегодня в 18:05
Удивит, пропустит пятерик.
drug01
drug01
   200 / 958
сегодня в 18:03
Посмотрим чем можно удивить нас....
Binger
Binger
   229 / 958
сегодня в 18:02
Зениту только победы!
Т34
Т34
   23 / 958
сегодня в 18:00
Скоро увидим кто кого будет удивлять. Спартаку победы!
Виссарионович
Виссарионович ответил Ruslik1982
   40 / 958
сегодня в 17:56
Зато вы удивляли стабильно до 2007 года.
Ruslik1982
Ruslik1982
   290 / 958
сегодня в 17:55
Спартак нас регулярно удивляет последние 20 лет
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