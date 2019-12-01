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У «Спартака» футболисты низкого уровня? 

вчера, 17:30

И задачей является борьба за выживание? «Соккер.ру» оценивает мнение фаната «красно-белых», ведь оценка довольно популярна.

Добраться до кормушки с нефтедолларами в футболе – приятно. По доброй воле в сторону не уходят. Но Федун и Алекперов поменяли менеджмент, доверились Цорну, и многим из индустрии выбор не понравился. 

Летом «Спартак» подписал всего одного российского игрока – Мирзова по просьбе Кононова, но еще пять новичков – иностранцы. Агентам детей лимита такой подход не нравится совершенно.

Не заработали проценты, не получили подъемные, хотя «Спартак» не делал точечные трансферы, а формировал новый состав. Теперь фанат «красно-белых» и комментатор Шмурнов выдал такую оценку кадрам команды:

Использована шутка соперников о вылете команды в ФНЛ, и смотрится подобная категоричность наивно. «Спартак» не вылетит. А вот мнение, что футболисты в команде «удивительно низкого уровня» - интереснее, ведь спорное. 

А кто слабый? Максименко, Рассказов, Жиго, Айртон, Гулиев, Умяров, Крал, Бакаев, Ларссон, Понсе, Тиль и Шюррле – список игроков, которые не были чемпионами России-2017. Точно новый вратарь хуже Реброва и Селихова? Не факт, а этих двух голкиперов хватило для титула.

Точно Жиго слабее, чем Боккетти, и Айртон – чем Дмитрий Комбаров? Фернандо и Промес выделяются из чемпионской основы, но Глушаков вряд ли футболист более высокого уровня, чем будет Крал. Бакаев не менее перспективный, чем был ветеран Самедов. А Зе Луиш знавал всякие времена, как сейчас Ларссон. 

Может, теперь чемпионат стал сильнее, то есть «Спартаку» мало собрать примерно такой же по классу состав, как был у Карреры, уступая на отдельных позициях – Фернандо и Промеса, и превосходя старых игроков на некоторых других? Нет, «Зенит» и «Локомотив» можно обыграть, «Краснодар» и «Ростов» - тоже.  

Также категоричная оценка футболистов Тедеско по их состоянию в конце 2019-го является крайне глупой по той причине, что даже Месси потратил пятьдесят матчей в основе самой «Барселоны» - в окружении феноменальных мастеров, чтобы обучиться забивать хотя бы 18 голов за футбольный год. 

Аргентинец первый феноменальный сезон в «Барселоне» выдал одиннадцать лет назад, когда ему был 21 год. Средний возраст состава «Спартака» - 24.24, но если собрать одиннадцать самых молодых, то получите полноценную по позициям команду, где будет по 21.9 года на брата. Двадцать два года! 

Самому Месси понадобились для адаптации три сезона в составе победителя Лиги чемпионов, где его опекали, обучали, поддерживали, а тренировал – Гвардиола. Можно ли упрекать Умярова, Крала, Максименко, Рассказова, Тиля, Ларссона, Понсе и Айртона – нет ни одного старше 22 лет, что не показали класс под руководством Кононова? 

Несыгранная команда и должна огорчать. Уничтожать Бакаева за то, что не вытащил «Спартак» на первое место, или ругать Умярова, что не повторяет до запятой статистику Фернандо – вырывать из общего повествования нужные скептику факты, чтобы обозначить «красно-белых» как команду, которая словно и не меняла состав. 

Убрали Ещенко и Реброва на скамейку, попрощались с семеркой игроков, которым было больше тридцати. Также ушли Ханни, Зе Луиш, Промес, Фернандо, Петкович – футболисты, которым меньше лет. Самедов, Боккетти, Комбаров, Глушаков, Еременко, Адриано и Попов, как и все названные чуть выше, выходили на поле буквально в прошлом сезоне! 

Промес уехал в конце августа, в стартовых турах играл. За 2019 год на базе старого по составу «Спартака» создали экстремально молодой. Кто помнит, как Месси проводил слабые матчи в двадцать лет, тот в курсе – даже настолько одаренный человек нередко выпадал, не забивал, не создавал голы, выстреливал скорее против «Реала», чем против слабых команд.

У «Спартак» не может быть парня такого масштаба, чтобы вытащил сам. Но очень смешно слышать претензии по новому составу после того, как мирились в заявке прошлого с Глушаковым, Комбаровым, Педро Рошей, Ломовицким и другими игроками сказочного уровня и готовности. Понятно, что и сейчас будут неудачи – Шюррле, похоже, не заиграет. 

Но летом 2018-го фанаты «Спартака» ждали борьбу за тройку с капитаном Глушаковым. Предлагаете поставить крест на вчерашних детях – ребятах от 19 до 23 лет? В команде таких футболистов без учета розданных в аренды шестнадцать человек. Шестнадцать! «Красно-белые» провели масштабную смену поколений, и нет в действиях Бакаева, Тиля, Умярова или Ларссона ничего от «удивительно низкого уровня». 

Есть слабая физическая подготовка – настолько молодой состав должен работать в стиле катка весь матч на одном дыхании. Есть персональные проблемы с адаптацией – как у Тиля, есть необходимость получить больше тактических навыков – Рассказову нужна школа. Но Крал, Бакаев, Умяров, Айртон или Ларссон – перспективные ребята. Если Тедеско удержится, то уже с этим составом, максимум с двумя новичками, может играть намного успешнее. 

У «Спартака» в последних матчах, за исключением игры против «Арсенала», качество футбола намного лучше, чем реализация моментов. И даже если перейти к опытным футболистам, то давно Мельгарехо, Жиго, Шюррле, Кутепов, Джикия или Зобнин стали «футболистами низкого уровня» для РПЛ? В этом списке четыре чемпиона России, один чемпион мира и еще один из числа героев сезона – француз Самуэль.

Проблемой «Спартака» точно не является качество исполнителей. Проблемой стало то, что у «красно-белых» никогда не было системного стратегического подхода, одни истерики. До 2014 года и случайной ставки на Промеса покупали кого попало в произвольном порядке. Теперь хотя бы логика есть – набрали в основном молодых ребят, которых всегда проще отпустить, если не заиграют. И куда выгоднее воспитывать! 

Прямо сейчас найдете в мире клубы, которые игроков олимпийских сборных Бразилии и Аргентины – Айртона и Понсе, заберут дороже, чем заплатил «Спартак». О Ларссоне за четыре миллиона тоже сразу забывают, как только швед не забивает. Зря, ведь и Джордан, и его напарники – сырой, но перспективный материал. Скорее можно согласиться, что «Спартаку» не хватает опорных точек – людей, которые будут воевать, как Жиго, нежели талантов с уровнем.

Удивляют постоянные попытки унизить игроков, которые строго по возрасту и не должны играть стабильно. Посмотрите на Де Лигта, как ему трудно в «Ювентусе» - где поддерживают Буффон, Щесны и Бонуччи. Или вспомните, что награду лучшему молодому игроку Европы отдавали Марсьялю и Санчешу. И где они сейчас? Не обязательно тот, кто выжигает газон в юном возрасте, потом вырастает в большого мастера. В случае со «Спартаком», где шестнадцать человек подходят для игр в молодых сборных, паника преждевременна. 

Дайте Тедеско выжать из талантов максимум, развить – увидите опасную для всех конкурентов команду. В принципе, намеки на перемены уже есть, ведь «Локомотив» ошибся в дерби, и полных провалов по игре под управлением Доменико пока не видели. Сегодня «Зениту» может быть сложно, если «Спартак» спрячет от соперника явную болевую точку – отсутствие опыта, и козырнет плюсами молодости. Московская команда может играть тактически сложно, смело и на скорости. В РПЛ не каждый номинальный фаворит так умеет.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
   279 / 1027
вчера в 22:12
Ниже дна
papic337
papic337 ответил mugik1973
   296 / 1027
вчера в 22:05
Что написали, я так и не понял.
Не заморачивайся, я тоже не понял.
papic337
papic337 ответил 112910415
   296 / 1027
вчера в 22:03
футболисты толковые, и при хорошем тренере команда заиграет ... а этот тренер уже есть !
Не все толковые. Очень много балласта. На мой увзгляд, зимой надо избавиться от Шюррле, Джано, Ещенко, Понсе и Мельгарехо.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   116 / 1027
вчера в 19:29
А что, кто-то сомневался? Да и зулусов никто не учил мяч пинать
Nikola45
Nikola45
   12 / 1027
вчера в 18:56
Сегодня и посмотрим
Армейская душа
Армейская душа
   73 / 1027
вчера в 18:50
Зато свистки высокого
Геннадьич
Геннадьич
   730 / 1027
вчера в 18:33
Хорошая статья.Не ожидал от Багрова.
МКС
МКС
   46 / 1027
вчера в 18:31
Все правильно Багров

Все в тему

А наивные чукотские юноши

Пусть вспоминают кононовский Спартак

И утешаются своей утопией
viv
viv
   199 / 1027
вчера в 18:19
спартак -середняк.....и с этим не поспоришь....
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   322 / 1027
вчера в 18:16
Попытки унизить Спартак всегда были и будут, тролли сказочно омерзительны и живучи
112910415
112910415
   49 / 1027
вчера в 18:16
футболисты толковые, и при хорошем тренере команда заиграет ... а этот тренер уже есть !
mugik1973
mugik1973
   392 / 1027
вчера в 17:54
Что написали, я так и не понял.
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