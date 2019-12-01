ГлавнаяНовости

Белоголовцев: «Тедеско мне напоминает Карреру»

сегодня, 18:58
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч идет

Известный телеведущий и болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев прокомментировал шансы «красно-белых» в матче 18-го тура РПЛ с «Зенитом»:

Сможет ли удивить «Спартак»? Очень этого хочется. Мне интересно, как «Спартак» сыграет с таким соперником: очень сильным, очень уверенным, опытным. Многое будет зависеть от тренерской мысли, от воплощения этой тренерской мысли на поле. 

Разница между командами Кононова и Тедеско видна. Абсолютно другой взгляд у человека. Прежде всего, использование игроков, которые у него есть. С Ларссоном — очень убедительно угадал, Бакаев при нём ещё более хорошо заиграл. В российском футболе тренер не имеет права не быть эмоциональным. Российские футболисты не могут воспринимать тренеров, которые тихие, скромные, не орут, не ругаются. Если он не орёт и не бьёт — значит не любит, значит слабый, можно с ним делать всё что угодно. Дмитрию Аленичеву, которого я бесконечно люблю и уважаю, не хватило именно страсти, эмоций. Тедеско мне напоминает Карреру, а Каррера в этом плане блестяще понял менталитет русского футболиста и блестяще на этом сыграл.

 Ранее Белоголовцев прокомментировал последние события с форвардом «Зенита» Артёмом Дзюбой.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Шунин: «Я не хочу говорить о судействе»
Сегодня, 19:31 Комментарии0
Мещеряков назвал цели «Локомотива» на вторую часть сезона
Сегодня, 19:29 Комментарии0
Мещеряков в шести словах охарактеризовал поражение «Локо» от «Динамо»
Сегодня, 19:21 Комментарии0
Новиков: «Довольны тем, что „Динамо“ покинуло опасную зону»
Сегодня, 19:08 Комментарии3
Белоголовцев: «Не понимаю, почему Дзюба назвал матч со „Спартаком“ войной»
Сегодня, 18:40 Комментарии9
Калиниченко: «„Спартак“ способен удивить в матче с „Зенитом“»
Сегодня, 17:35 Комментарии14
Обсудить
Все комментарии
mangoх12
mangoх12
   28 / 958
сегодня в 19:09
новый идол
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100