Белоголовцев: «Тедеско мне напоминает Карреру»

Известный телеведущий и болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев прокомментировал шансы «красно-белых» в матче 18-го тура РПЛ с «Зенитом»:

Сможет ли удивить «Спартак»? Очень этого хочется. Мне интересно, как «Спартак» сыграет с таким соперником: очень сильным, очень уверенным, опытным. Многое будет зависеть от тренерской мысли, от воплощения этой тренерской мысли на поле.



Разница между командами Кононова и Тедеско видна. Абсолютно другой взгляд у человека. Прежде всего, использование игроков, которые у него есть. С Ларссоном — очень убедительно угадал, Бакаев при нём ещё более хорошо заиграл. В российском футболе тренер не имеет права не быть эмоциональным. Российские футболисты не могут воспринимать тренеров, которые тихие, скромные, не орут, не ругаются. Если он не орёт и не бьёт — значит не любит, значит слабый, можно с ним делать всё что угодно. Дмитрию Аленичеву, которого я бесконечно люблю и уважаю, не хватило именно страсти, эмоций. Тедеско мне напоминает Карреру, а Каррера в этом плане блестяще понял менталитет русского футболиста и блестяще на этом сыграл.