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Фанаты «Спартака» оскорбляют Дзюбу во время матча с «Зенитом»

сегодня, 20:31
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Фанаты «Спартака» начали выкрикивать оскорбительные слова в адрес нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы после того, как сине-бело-голубые открыли счёт в матче на 21-й минуте встречи.

Ранее фанаты московского клуба оскорбляли форварда во время матча РПЛ с «Уралом» (0:0). Также футболист подвергался оскорблениям во время матча отборочного турнира Евро-2020 Сан-Марино - Россия (0:5).

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
   17 / 1000
сегодня в 22:13
Это они бесятся от бессилья, от беспомощности своей инородной команды.
А вообще, это дело пора прекращать. Это касается не только спартачей, но и болел других клубов. Распоясались фанаты до невозможности.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
   535 / 1000
сегодня в 21:51
И к то же из адекватного народа России болеет за это, так называемое, "народную команду"? Это же быдло, а не болельщики.
Свинельд
Свинельд
   346 / 1000
сегодня в 21:37
    barcamilan
    barcamilan
       760 / 1000
    сегодня в 21:36
    а когда дзюба забивал за сборную, то радовались
    OLESOCC
    OLESOCC
       492 / 1000
    сегодня в 21:21
    Собака лает, караван идёт!..
    n272nm
    n272nm
       162 / 1000
    сегодня в 21:00
    Я считаю, что сегодня был прекрасный ответ Дзюбы на оскорбления. Он забил гол при помощи рикошетов, когда Максименко и Кутепов выступили в роли клоунов. Это было просто чудесно.
    beefs
    beefs
       166 / 1000
    сегодня в 20:57
    Штраф нужно увеличить...
    Stamford Bridge
    Stamford Bridge
       818 / 1000
    сегодня в 20:56
    их имя маромои,им всё равно кого оскорблять
    cska plus
    cska plus
       8 / 1000
    сегодня в 20:54
    Одно слово, свиньи!
    Армейская душа
    Армейская душа
       77 / 1000
    сегодня в 20:44
    Нет покоя 69нутым
    mat73
    mat73 ответил КАЛ_КАЛЫЧ_КЛИТОРЧУК
       224 / 1000
    сегодня в 20:43
    ФАНАТЫ СПАРТАКА ЭТО ДОСТИГШИЕ ДНА ОЛИГОФРЕНЫ
    Глядя на твое имя в нике, я почему-то думаю о твоем психическом состоянии, нормально ли это
    КАЛ_КАЛЫЧ_КЛИТОРЧУК
    КАЛ_КАЛЫЧ_КЛИТОРЧУК
       775 / 1000
    сегодня в 20:40
    ФАНАТЫ СПАРТАКА ЭТО ДОСТИГШИЕ ДНА ОЛИГОФРЕНЫ
    Виссарионович
    Виссарионович
       39 / 1000
    сегодня в 20:32
    Надо за это пенальти поставить.
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