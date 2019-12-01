Фанаты «Спартака» оскорбляют Дзюбу во время матча с «Зенитом»

Фанаты «Спартака» начали выкрикивать оскорбительные слова в адрес нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы после того, как сине-бело-голубые открыли счёт в матче на 21-й минуте встречи.
Ранее фанаты московского клуба оскорбляли форварда во время матча РПЛ с «Уралом» (0:0). Также футболист подвергался оскорблениям во время матча отборочного турнира Евро-2020 Сан-Марино - Россия (0:5).
А вообще, это дело пора прекращать. Это касается не только спартачей, но и болел других клубов. Распоясались фанаты до невозможности.
А вообще, это дело пора прекращать. Это касается не только спартачей, но и болел других клубов. Распоясались фанаты до невозможности.
Вот так должна звучать новость. И теперь давайте посмотрим кто тут "народная команда"??
Вот так должна звучать новость. И теперь давайте посмотрим кто тут "народная команда"??