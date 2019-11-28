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Болельщик «Зенита» получил почти 2 года тюрьмы за удар росгвардейца

сегодня, 14:02

Сообщается, что болельщик «Зенита» Артур Данилов получил год и восемь месяцев колонии за удар ногой по росгвардейцу возле стадиона на Крестовском острове.

Инцидент произошел 3 августа на стадионе «Газпром Арена» после матча 4-го тура РПЛ «Зенит» — «Краснодар» (1:1).

Отмечается, что Петроградский районный суд Санкт-Петербурга установил, что Данилов умышленно, из хулиганских побуждений нанес не менее одного удара ногой по ноге росгвардейца. Подсудимый своей вины не признал.

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Все комментарии
Супервайзер
Супервайзер
   145 / 922
сегодня в 16:25
Странно. Росгвардия для того и создана, чтобы защищать болельщиков Зенита от гнева россиян, недоразумение какое-то.
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил Аполлон Тиртышный- Кацман
   135 / 922
сегодня в 16:12
В оплоте демократии, США, словил бы пулю между рогов. и справедливо, прошу заметить.
В США люди умеют защищать свои права от произвола властей, в отличии от РФ
mihaluch
mihaluch
   86 / 922
сегодня в 15:52
Как там было? Как менты обрисовали так оно и было.
Faustello
Faustello
   21 / 922
сегодня в 15:25
Реальный срок?
Имхо, слишком строго...
mangoх12
mangoх12
   36 / 922
сегодня в 15:20
Не попал
Питер Ман
Питер Ман
   42 / 922
сегодня в 15:04
Да уж, уважаю суд наш, но как можно своих сажать за такое на столько?
mangoх12
mangoх12
   36 / 922
сегодня в 14:43
Слабо ударил
Аполлон Тиртышный- Кацман
Аполлон Тиртышный- Кацман ответил Так Себе Аналитик
   276 / 922
сегодня в 14:43
"не менее одного удара ногой" Повезло еще, что не стаканчик кинул, мог нанести тяжкие телесные повреждения и лет на 7 сесть.
В оплоте демократии, США, словил бы пулю между рогов. и справедливо, прошу заметить.
Аполлон Тиртышный- Кацман
Аполлон Тиртышный- Кацман
   276 / 922
сегодня в 14:42
Прекрасно , просто супер ! Надеюсь, что откинется какой-нибудь Ариной.
инштандзетцунг
инштандзетцунг
   634 / 922
сегодня в 14:38
ногой с опричником поздоровался и сразу в узилище
beefs
beefs
   173 / 922
сегодня в 14:34
Мало, нужно было года три припаять...
Project Pandora
Project Pandora ответил A.Gordeev
   163 / 922
сегодня в 14:32
Так то всего лишь человека, при чём всего лишь чуть не убил. А тут целый росгвардеец теперь с синяком на ноге ходит.
Footbolista
Footbolista ответил Так Себе Аналитик
   9 / 922
сегодня в 14:27
В Америке и пристрелить могли...так что гуманно еще...
Cremen
Cremen
   68 / 922
сегодня в 14:26
Ментовский беспредел.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   19 / 922
сегодня в 14:25
"не менее одного удара ногой"

Повезло еще, что не стаканчик кинул, мог нанести тяжкие телесные повреждения и лет на 7 сесть.
Багор
Багор
   35 / 922
сегодня в 14:21
Только свиньи от ментов откупаются.
Footbolista
Footbolista
   9 / 922
сегодня в 14:20
Бомжи когда напакостят никогда не признаются...

cska plus
cska plus
   17 / 922
сегодня в 14:16
    Groove000
    Groove000
       63 / 922
    сегодня в 14:16
    Эти песгвардейцы людей в Шиесе в кольцо взяли, связь отрубили, электричество тоже - чтобы никто не узнал, что там творится. Поэтому правильно сделал, что двинул ему
    drug01
    drug01
       178 / 922
    сегодня в 14:15
    Значит заслужил!
    A.Gordeev
    A.Gordeev
       114 / 922
    сегодня в 14:08
    Чурбангулиев чуть человека не убил, даже в камеру не посадили, двойные стандарты или у кого больше денег.
    severnyj84
    severnyj84
       133 / 922
    сегодня в 14:06
    Громкое название росгвардеец, на самом деле мент поганый.
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