Болельщик «Зенита» получил почти 2 года тюрьмы за удар росгвардейца

сегодня, 14:02

Сообщается, что болельщик «Зенита» Артур Данилов получил год и восемь месяцев колонии за удар ногой по росгвардейцу возле стадиона на Крестовском острове.

Инцидент произошел 3 августа на стадионе «Газпром Арена» после матча 4-го тура РПЛ «Зенит» — «Краснодар» (1:1).

Отмечается, что Петроградский районный суд Санкт-Петербурга установил, что Данилов умышленно, из хулиганских побуждений нанес не менее одного удара ногой по ноге росгвардейца. Подсудимый своей вины не признал.