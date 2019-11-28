Болельщик «Зенита» получил почти 2 года тюрьмы за удар росгвардейца

Сообщается, что болельщик «Зенита» Артур Данилов получил год и восемь месяцев колонии за удар ногой по росгвардейцу возле стадиона на Крестовском острове.
Инцидент произошел 3 августа на стадионе «Газпром Арена» после матча 4-го тура РПЛ «Зенит» — «Краснодар» (1:1).
Отмечается, что Петроградский районный суд Санкт-Петербурга установил, что Данилов умышленно, из хулиганских побуждений нанес не менее одного удара ногой по ноге росгвардейца. Подсудимый своей вины не признал.
Имхо, слишком строго...
Имхо, слишком строго...
Повезло еще, что не стаканчик кинул, мог нанести тяжкие телесные повреждения и лет на 7 сесть.
Повезло еще, что не стаканчик кинул, мог нанести тяжкие телесные повреждения и лет на 7 сесть.
https://youtu.be/Xv-Pb_GZDtU