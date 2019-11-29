«Зенит» продал на игру со «Спартаком» 52 тысячи билетов

Пресс-служба «Зенита» сообщила, какое количество билетов уже продано на встречу 18-го тура РПЛ со «Спартаком»:
Билеты быстро расходятся. На данный момент продано около 52 тысяч билетов. Утром оставалось шесть тысяч билетов, за первую половину дня клуб продал две тысячи, в продаже остается около четырех тысяч.
«Спартак» выкупил всю гостевую квоту - 5 тысяч билетов.
Ранее мнением о предстоящей игре поделился хавбек «сине-бело-голубых» Вильмар Барриос.
А вт так проводили ))
А вт так проводили ))
Но не на соккере)).
Но не на соккере)).