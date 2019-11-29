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«Зенит» продал на игру со «Спартаком» 52 тысячи билетов

сегодня, 17:20
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак01.12.2019 в 19:00 Не начался

Пресс-служба «Зенита» сообщила, какое количество билетов уже продано на встречу 18-го тура РПЛ со «Спартаком»:

Билеты быстро расходятся. На данный момент продано около 52 тысяч билетов. Утром оставалось шесть тысяч билетов, за первую половину дня клуб продал две тысячи, в продаже остается около четырех тысяч.

«Спартак» выкупил всю гостевую квоту - 5 тысяч билетов.

Ранее мнением о предстоящей игре поделился хавбек «сине-бело-голубых» Вильмар Барриос.

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Все комментарии
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ ответил cska plus
   269 / 949
сегодня в 18:49
Надо раздавить хрющек как мошек.
болгарский и венгерский гранды уже вас даванули и вдули
Владимир Немченков
Владимир Немченков ответил Заполярный
   384 / 949
сегодня в 18:49
КТО БУДЕТ СУДИТЬ ЭТОТ МАТЧ ВСЕ ДОГАДЫВАЛИСЬ.. А ВОТ СЛАБО БОМЖАМ ИНОСТРАННУЮ БРИГАДУ СУДЕЙ ПРИГЛАСИТЬ, А НЕ СВОИХ РУЧНЫХ. ТОГДА БЫЛО БЫ ТИХО И СПОКОЙНО ВСЕМ. ОТВЕТ - НЕТ. БЕЗ РУЧНЫХ И АДМИН РЕСУРСА ШАНСОВ МАЛО.
иностранная бригада судей судила зенит с лионом и бенефикой,а также спартак с брагой...результаты всем известны,спам опустил Россию в таблице коеффициэнтов на 7место....
Nikola45
Nikola45
   22 / 949
сегодня в 18:44


А вт так проводили ))
Nikola45
Nikola45 ответил Константин Белых
   22 / 949
сегодня в 18:42
Вы только с этим середняком стадион и заполняете. Со всеми остальными сидят манекены да кучка психов с фаерами.
Посмотрите статистику сколько на ЦСКА было! )) На Ахмат )) На Все другие! Газпром арена ниже 45т не бывает заполнена )) А На цирковое выступление дрессированных свинок тем более прийдут посмотреть ))))
Nikola45
Nikola45
   22 / 949
сегодня в 18:39
Мазохисты Спартаковцы )) За 700 км приедут посмотреть как над ними будут стебаться и на поле и на Арене ))
wingback
wingback
   291 / 949
сегодня в 18:30
    Дрессировщик хряков
    Дрессировщик хряков
       326 / 949
    сегодня в 18:27
    На цирк со свинями столько желающих?
    andreika20133
    andreika20133 ответил Супервайзер
       172 / 949
    сегодня в 18:16
    Вот именно продали! На другие матчи Зенита билеты раздают, дают в нагрузку или просто обязывают получить, придти и отметиться. )
    Ты всегда ненавидел Зенит . Но всегда лично мне казался человеком не глупым и с неплохим интеллектом . А несешь какую то глупость на уровне школьника. Не ожидал.
    andreika20133
    andreika20133 ответил ziborock
       172 / 949
    сегодня в 18:10
    У вас на решающую игру с Лионом столько не пришло! Вывод: Спартак в Питере любят! А вот и факты:https://www.youtube.com/watch?v=Dv-YFjZzLl0&t=10s
    Видимо запись перед той игрой где вы ПЯТЁРОЧКУ выхватили.
    Супервайзер
    Супервайзер
       117 / 949
    сегодня в 18:06
    Только в Питере болельщиков Спартака больше, чем фанов коней по всей стране.
    Но не на соккере)).
    Супервайзер
    Супервайзер
       117 / 949
    сегодня в 18:05
    Вот именно продали! На другие матчи Зенита билеты раздают, дают в нагрузку или просто обязывают получить, придти и отметиться. )
    Константин Белых
    Константин Белых ответил Дрессировщик хряков
       260 / 949
    сегодня в 17:47
    Поразительно, на игру со середняком столько билетов продано.
    Вы только с этим середняком стадион и заполняете. Со всеми остальными сидят манекены да кучка психов с фаерами.
    ziborock
    ziborock ответил Bordend
       4 / 949
    сегодня в 17:39
    Спартак на открывашку и за год столько не продаст.
    У вас на решающую игру с Лионом столько не пришло! Вывод: Спартак в Питере любят! А вот и факты:
    Заполярный
    Заполярный
       94 / 949
    сегодня в 17:38
    КТО БУДЕТ СУДИТЬ ЭТОТ МАТЧ ВСЕ ДОГАДЫВАЛИСЬ.. А ВОТ СЛАБО БОМЖАМ ИНОСТРАННУЮ БРИГАДУ СУДЕЙ ПРИГЛАСИТЬ, А НЕ СВОИХ РУЧНЫХ. ТОГДА БЫЛО БЫ ТИХО И СПОКОЙНО ВСЕМ. ОТВЕТ - НЕТ. БЕЗ РУЧНЫХ И АДМИН РЕСУРСА ШАНСОВ МАЛО.
    ziborock
    ziborock ответил cska plus
       4 / 949
    сегодня в 17:36
    Надо раздавить хрющек как мошек.
    ЛУ-ДО-ГО-РЕЦ!)))
    Т34
    Т34 ответил Дрессировщик хряков
       20 / 949
    сегодня в 17:35
    Поразительно, на игру со середняком столько билетов продано.
    На зенит столько не ходят! Это Спартак, самый популярный клуб России. Этого бомжам никогда не понять со своими замороченными мозгами.
    cska plus
    cska plus
       12 / 949
    сегодня в 17:29
    Надо раздавить хрющек как мошек.
    drug01
    drug01
       224 / 949
    сегодня в 17:26
    Будет шумно если Спартак будет гореть?
    Дрессировщик хряков
    Дрессировщик хряков
       326 / 949
    сегодня в 17:25
    Поразительно, на игру со середняком столько билетов продано.
    Bordend
    Bordend
       155 / 949
    сегодня в 17:22
    Спартак на открывашку и за год столько не продаст.
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