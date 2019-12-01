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СМИ: В Санкт-Петербурге задержали 81 фаната «Спартака»

сегодня, 13:15
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак19:00 Не начался

Стали известны подробности массовых задержаний фанатов в Санкт-Петербурге накануне матча 18-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак».

Сообщается, что к утру 1 декабря в отделениях полиции побывало 86 фанатов, из них 81 болельщик «Спартака» и пятеро поклонников «Зенита». Почти все покидали участки с протоколами за мелкое хулиганство, пятеро ушли со штрафами за пьянство на улице.

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Все комментарии
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   23 / 940
сегодня в 14:42
Фу такими быть. Вне зависимости от клубной принадлежности.
andreika20133
andreika20133 ответил Крутой камерунец
   183 / 940
сегодня в 14:35
я не питербужанин чтобы во дворах гадить)))) пс открой яндекс карту и ты будешь удивлён сколько на невском разных магазинов во дворах)))
Сам плохой.
Не верю 90-м
Не верю 90-м
   529 / 940
сегодня в 14:33
Свинству не место на улицах одного из красивейших городов мира.
Antonchik
Antonchik
   462 / 940
сегодня в 14:32
Крутой камерунец
Сегодня 14:29
любуйся красотой,и это в самом центре,вангую слова про фотошопы))) пробелы убрать.


А ты любишь любоваться своим Конотопом на укроине?
Nekit92
Nekit92 ответил ziborock
   265 / 940
сегодня в 14:32
Быстров наблюдается и Дзюба!)))
Они не болельщики спартака))
Крутой камерунец
Крутой камерунец ответил andreika20133
   54 / 940
сегодня в 14:30
Знаю эту ситуацию --- В закуток ты зашёл пописать. А местные жители знающие о таких проделках наших приезжих пытаются защищать своё пространство и обливают сыкунов водой .(возможно и грязной) Хорошо не кипятком. Так что тема известная для городов с узкими улицами. А то Магазинчик он там искал. Он что в крысинной норе расположен.
я не питербужанин чтобы во дворах гадить))))

пс открой яндекс карту и ты будешь удивлён сколько на невском разных магазинов во дворах)))
Крутой камерунец
Крутой камерунец
   54 / 940
сегодня в 14:29
любуйся красотой,и это в самом центре,вангую слова про фотошопы))) пробелы убрать

https:// yandex.ru/ local/events/ 463088

https:// vk.com/@kupchinoask-v-peterburge-nazvali-raiony-s-samymi-gryaznymi-dvorami
Свиносеанс
Свиносеанс
   437 / 940
сегодня в 14:28
Опять свиньи опозорились, куда ни приедут, везде у них проблемы.
Крутой камерунец
Крутой камерунец ответил Leningrad 84
   54 / 940
сегодня в 14:25
Загаженный двор можно найти на окраине любого российского города, не только Питера. Но твоим (и Куваева) рассказам о выливании помоев на головы туристам в закутках на Невском, извини, не верю!
да понятно что вам всё в глаза божья раса))))загаженный двор может и можно найти на окраине города,однако чтобы в самом центре))) стоит лишь вбить в гугл Загаженные дворы питера и всё встанет на свои места)))) ладно мне не верить,но своему земляку)) и ещё мне кажется ты сам ни разу в питере не бывал)))
andreika20133
andreika20133 ответил Крутой камерунец
   183 / 940
сегодня в 14:25
культур мультур ядрён батон)) как питербужане любят крутить фразами такими))) я как то на невском зашёл в закуток,искал магазин)) на меня чуть помои из окон не вылили,успел отскочить))) все углу 79аны,везде бутылки, ханыги какие то пасутся)) и тут же туристы и приезжие))) и это на центральной улице тн культурного города)))))
Знаю эту ситуацию --- В закуток ты зашёл пописать. А местные жители знающие о таких проделках наших приезжих пытаются защищать своё пространство и обливают сыкунов водой .(возможно и грязной) Хорошо не кипятком. Так что тема известная для городов с узкими улицами. А то Магазинчик он там искал. Он что в крысинной норе расположен.
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил Крутой камерунец
   78 / 940
сегодня в 14:21
причем здесь масяня? её автор - олег куваев,родился в ленинграде.и у него были серьёзные неприятности после этого выпуска.но всё это правда.все эти загаженные дворы колодцы и прочее я видел своими глазами)))
Загаженный двор можно найти на окраине любого российского города, не только Питера. Но твоим (и Куваева) рассказам о выливании помоев на головы туристам в закутках на Невском, извини, не верю!
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил ДАША Д
   78 / 940
сегодня в 14:17
Это явно питерский расизм по отношению к Спартаку!
Действительно, как-то не толерантно...
Крутой камерунец
Крутой камерунец ответил Leningrad 84
   54 / 940
сегодня в 14:17
Масяня - это, конечно, авторитетное свидетельство...
причем здесь масяня? её автор - олег куваев,родился в ленинграде.и у него были серьёзные неприятности после этого выпуска.но всё это правда.все эти загаженные дворы колодцы и прочее я видел своими глазами)))
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил Igo0rek
   78 / 940
сегодня в 14:15
А как же: "В Питере - пить!"?
Во всем должна быть мера!
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил Крутой камерунец
   78 / 940
сегодня в 14:15
не веришь? у масяни спроси))) куваев кстати,питербужанин))) https://www.youtube.com/watch?v=wsLXO-Nmn-U
Масяня - это, конечно, авторитетное свидетельство...
Igo0rek
Igo0rek ответил Leningrad 84
   580 / 940
сегодня в 14:14
Надо все же уточнить - за пьяные выкрики! Т.е. громко орать (что угодно!) в нетрезвом состоянии в общественном месте - это мелкое хулиганство...
А как же: "В Питере - пить!"?
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил ФК РOСТОВ
   78 / 940
сегодня в 14:13
Судьи свои проплаченные Газпромом, фанатов Спартака поступил заказ всех до начало матча переловить, чтобы оставить Спартак без поддержки. Газпром-Зенит к началу матча готов, зная конечный результат матча, до начало матча)) Матч пустая формальность, в конечном результате никто не сомневается))
Их же почти 6 тыс. должно приехать (гостевая квота на стадионе).
А задержали всего чуть больше 1%.
Так что не волнуйся без поддержки пупсики не останутся...
Крутой камерунец
Крутой камерунец ответил Leningrad 84
   54 / 940
сегодня в 14:09
"Закуток на Невском", где выливают помои из окон - это конечно круто! Похоже, ты спутал события и столицы. Может, это было в столице Камеруна Яунде?
не веришь? у масяни спроси))) куваев кстати,питербужанин)))

Leha-ha50
Leha-ha50
   17 / 940
сегодня в 14:09
Культурно отдохнуть в культурной столице - это правильно!!!
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил Igo0rek
   78 / 940
сегодня в 14:07
Из надежных источников узнал, что задерживают даже за выкрики: "Спартак - чемпион!". Задерживают даже за крики: "Дзюба кривоногий". Какой же это позор! Беспредел в этой стране, похоже никогда не закончится.
Надо все же уточнить - за пьяные выкрики!
Т.е. громко орать (что угодно!) в нетрезвом состоянии в общественном месте - это мелкое хулиганство...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил ziborock
   20 / 940
сегодня в 14:04
Не возводи напраслину....
Сидим читаем Пастернака..
Вечером посмотрим футбол...Затем привычные послефутбольные развлекательные мероприятия. ...
Все чинно и благородно...
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил Крутой камерунец
   78 / 940
сегодня в 14:04
культур мультур ядрён батон)) как питербужане любят крутить фразами такими))) я как то на невском зашёл в закуток,искал магазин)) на меня чуть помои из окон не вылили,успел отскочить))) все углу 79аны,везде бутылки, ханыги какие то пасутся)) и тут же туристы и приезжие))) и это на центральной улице тн культурного города)))))
"Закуток на Невском", где выливают помои из окон - это конечно круто!
Похоже, ты спутал события и столицы.
Может, это было в столице Камеруна Яунде?
Крутой камерунец
Крутой камерунец ответил Бутсы
   54 / 940
сегодня в 14:02
Давно было?
давно,в самом начале нулевых,толи в 2001 толи в 2002)))
Igo0rek
Igo0rek
   580 / 940
сегодня в 14:01
Из надежных источников узнал, что задерживают даже за выкрики: "Спартак - чемпион!". Задерживают даже за крики: "Дзюба кривоногий". Какой же это позор! Беспредел в этой стране, похоже никогда не закончится.
Питер Ман
Питер Ман
   42 / 940
сегодня в 14:00
Медведев: на наших стадионах Дзюбу оскорблять не будут
Мужик сказал - мужик сделал!
ROLENTO
ROLENTO
   107 / 940
сегодня в 14:00
Главный питероненавистник с негром на аве сегодня с детства за спартак
Бутсы
Бутсы ответил Крутой камерунец
   94 / 940
сегодня в 13:55
и да,может в этот же день,может позже я свернул там же на невском на фонтанку)))и там чуть не прибили))) денег хотели,шпана местная,которая тачки мыла.они сразу увидели во мне неместного,я сказал что из екб от греха подальше)))) культур мультур))))
Давно было?
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Крутой камерунец
   70 / 940
сегодня в 13:53
Они культурные только в собственных глазах
makkie
makkie ответил cska plus
   4 / 940
сегодня в 13:52
Дикари из тарасни.
Ты вообще отдыхаешь от интернета? о_О
Vredinka_online
Vredinka_online
   648 / 940
сегодня в 13:52
Поправили статистику)
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