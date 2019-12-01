СМИ: В Санкт-Петербурге задержали 81 фаната «Спартака»

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Стали известны подробности массовых задержаний фанатов в Санкт-Петербурге накануне матча 18-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак».

Сообщается, что к утру 1 декабря в отделениях полиции побывало 86 фанатов, из них 81 болельщик «Спартака» и пятеро поклонников «Зенита». Почти все покидали участки с протоколами за мелкое хулиганство, пятеро ушли со штрафами за пьянство на улице.