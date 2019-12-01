СМИ: В Санкт-Петербурге задержали 81 фаната «Спартака»

Стали известны подробности массовых задержаний фанатов в Санкт-Петербурге накануне матча 18-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак».
Сообщается, что к утру 1 декабря в отделениях полиции побывало 86 фанатов, из них 81 болельщик «Спартака» и пятеро поклонников «Зенита». Почти все покидали участки с протоколами за мелкое хулиганство, пятеро ушли со штрафами за пьянство на улице.
Сегодня 14:29
любуйся красотой,и это в самом центре,вангую слова про фотошопы))) пробелы убрать.
А ты любишь любоваться своим Конотопом на укроине?
Сегодня 14:29
любуйся красотой,и это в самом центре,вангую слова про фотошопы))) пробелы убрать.
А ты любишь любоваться своим Конотопом на укроине?
пс открой яндекс карту и ты будешь удивлён сколько на невском разных магазинов во дворах)))
пс открой яндекс карту и ты будешь удивлён сколько на невском разных магазинов во дворах)))
https:// yandex.ru/ local/events/ 463088
https:// vk.com/@kupchinoask-v-peterburge-nazvali-raiony-s-samymi-gryaznymi-dvorami
https:// yandex.ru/ local/events/ 463088
https:// vk.com/@kupchinoask-v-peterburge-nazvali-raiony-s-samymi-gryaznymi-dvorami
А задержали всего чуть больше 1%.
Так что не волнуйся без поддержки пупсики не останутся...
А задержали всего чуть больше 1%.
Так что не волнуйся без поддержки пупсики не останутся...
https://www.youtube.com/watch?v=wsLXO-Nmn-U
https://www.youtube.com/watch?v=OG39sVdkcWw
Т.е. громко орать (что угодно!) в нетрезвом состоянии в общественном месте - это мелкое хулиганство...
Т.е. громко орать (что угодно!) в нетрезвом состоянии в общественном месте - это мелкое хулиганство...
Сидим читаем Пастернака..
Вечером посмотрим футбол...Затем привычные послефутбольные развлекательные мероприятия. ...
Все чинно и благородно...
Сидим читаем Пастернака..
Вечером посмотрим футбол...Затем привычные послефутбольные развлекательные мероприятия. ...
Все чинно и благородно...
Похоже, ты спутал события и столицы.
Может, это было в столице Камеруна Яунде?
Похоже, ты спутал события и столицы.
Может, это было в столице Камеруна Яунде?
Мужик сказал - мужик сделал!
Мужик сказал - мужик сделал!