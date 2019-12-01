Фанаты «Спартака» сообщили о массовых задержаниях

Сообщается о массовых задержаниях болельщиков «Спартака» перед матчем 18-го тура РПЛ с «Зенитом». Такую информацию распространяет твиттер-аккаунт болельщиков московского клуба.

Последние сводки из Питера: по итогам массовых ночных рейдов, безосновательно, без объяснения каких-либо причин задержаны сотни наших болельщиков. Людей без разбора увозят в отделения пачками. К чему готовиться на матче?