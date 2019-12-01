Фанаты «Спартака» сообщили о массовых задержаниях

Сообщается о массовых задержаниях болельщиков «Спартака» перед матчем 18-го тура РПЛ с «Зенитом». Такую информацию распространяет твиттер-аккаунт болельщиков московского клуба.
Последние сводки из Питера: по итогам массовых ночных рейдов, безосновательно, без объяснения каких-либо причин задержаны сотни наших болельщиков. Людей без разбора увозят в отделения пачками. К чему готовиться на матче?
Все эти люди были проплачены, а их поведение зашкаливало за грани допустимого. Таких не в автозак надо тащить, а .......
Все эти люди были проплачены, а их поведение зашкаливало за грани допустимого. Таких не в автозак надо тащить, а .......
А ... делать декабрьской ночью трезвым и адекватным болельщикам московского клуба на улицах Питера?
А ... делать декабрьской ночью трезвым и адекватным болельщикам московского клуба на улицах Питера?
Сразу вспомнилась знаменитая фотография где Марадона против наркотиков, Платини против коррупции. Клоунада, да и только!!!
Сразу вспомнилась знаменитая фотография где Марадона против наркотиков, Платини против коррупции. Клоунада, да и только!!!
Зенит раскрыл карты заранее :)
Зенит раскрыл карты заранее :)
В частности, 81 мясной и 5 местных были задержаны за мелкое хулиганство, либо пьянство в общественном месте.
В частности, 81 мясной и 5 местных были задержаны за мелкое хулиганство, либо пьянство в общественном месте.