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Фанаты «Спартака» сообщили о массовых задержаниях

сегодня, 13:02
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак19:00 Не начался

Сообщается о массовых задержаниях болельщиков «Спартака» перед матчем 18-го тура РПЛ с «Зенитом». Такую информацию распространяет твиттер-аккаунт болельщиков московского клуба. 

Последние сводки из Питера: по итогам массовых ночных рейдов, безосновательно, без объяснения каких-либо причин задержаны сотни наших болельщиков. Людей без разбора увозят в отделения пачками. К чему готовиться на матче?

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волгoдoн
волгoдoн
сегодня в 14:50
плановый рейд по спартаковским профессианальным проносчикам)
Армейская душа
Армейская душа
   66 / 940
сегодня в 14:46
Ахахаха! "Безосновательно" и "спартачи" - это два несовместимых слова
Байкал-38.
Байкал-38. ответил Igo0rek
   203 / 940
сегодня в 14:37
Без причин никого не заберут? Скажи это людям на митингах, которых не за что волокли в автозак!
Это ты сейчас за тех людей впрягаешься, которые угрожали убить детей сотрудников?
Все эти люди были проплачены, а их поведение зашкаливало за грани допустимого. Таких не в автозак надо тащить, а .......
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил Igo0rek
   78 / 940
сегодня в 14:31
Без причин никого не заберут? Скажи это людям на митингах, которых не за что волокли в автозак!
Уточни, на несогласованных митингах!
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
   146 / 940
сегодня в 14:30
Ходили пьяные и орали, неужели на это можно спокойно смотреть.
Leningrad 84
Leningrad 84
   78 / 940
сегодня в 14:29
"По итогам массовых ночных рейдов"!
А ... делать декабрьской ночью трезвым и адекватным болельщикам московского клуба на улицах Питера?
Байкал-38.
Байкал-38.
   203 / 940
сегодня в 14:28
..."По итогам массовых ночных рейдов, безосновательно, без объяснения каких-либо причин задержаны сотни наших болельщиков....
Сразу вспомнилась знаменитая фотография где Марадона против наркотиков, Платини против коррупции. Клоунада, да и только!!!
Vjazmitsch
Vjazmitsch
сегодня в 13:59
Этих уродов за пределы МКАД только в намордниках можно выпускать.
makkie
makkie
   4 / 940
сегодня в 13:48
До матча забирают болельщиков, во время матча начнут удалять игроков Спартака.
Зенит раскрыл карты заранее :)
cska plus
cska plus
   9 / 940
сегодня в 13:46
Ох и дикари.
Igo0rek
Igo0rek ответил Binger
   580 / 940
сегодня в 13:44
Без причин никого не заберут, особенно, тарасовских.
Без причин никого не заберут? Скажи это людям на митингах, которых не за что волокли в автозак!
serh62
serh62 ответил ALEX26659
   253 / 940
сегодня в 13:39
кони уже тут усиленно лижут лазурным...
никто никому не лижет....что лазурные, что красно-белые-обе одного поля ягоды. очень подленькие команды.
Не верю 90-м
Не верю 90-м
   529 / 940
сегодня в 13:30
Ни одной свиньи трезвой не оказалось.
An Jo
An Jo
   328 / 940
сегодня в 13:29
А ха ха
kastites
kastites
   309 / 940
сегодня в 13:28
    Binger
    Binger
       300 / 940
    сегодня в 13:24
    Без причин никого не заберут, особенно, тарасовских.
    Морозовский
    Морозовский
       10 / 940
    сегодня в 13:17
    Данная информация требует, конечно, проверки, но ШЕСТЬ СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ спартачей (прочитал на портале НТВ) увезли прямо с матча молодёжных команд за то, что они кричали, что Дзюба КРИВОНОГИЙ, то есть, что ноги у Артёма кривые. Увезла их контора по борьбе вроде как с экстремизмом. Вот, вам, и ноги кривые.
    Grey33
    Grey33
       151 / 940
    сегодня в 13:16
    Для задержания всегда найдётся достаточно причин.
    В частности, 81 мясной и 5 местных были задержаны за мелкое хулиганство, либо пьянство в общественном месте.
    ALEX26659
    ALEX26659
       243 / 940
    сегодня в 13:13
    кони уже тут усиленно лижут лазурным...
    Don trambon
    Don trambon
       303 / 940
    сегодня в 13:13
    самые умные и истинные спартачи никогда не попадутся ибо только выходят на страницы соккера))0 гыыгыг
    any2key
    any2key
       769 / 940
    сегодня в 13:07
    Конов пишет, что официально задержаных только 7 (какие сотни?), одного отпустили, так как несовершеннолетний, двоих после того, как протрезвели (без причин, ага). Четверых за мелкое хулиганство ещё держат.
    serh62
    serh62
       253 / 940
    сегодня в 13:05
    а что объяснять....в обезьянник их всех до конца месяца.
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