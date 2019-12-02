Футболисты сборной России выбрали обладателя «Золотого мяча»

Твиттер сборной России предложил нескольким игрокам сборной определить обладателя «Золотого мяча» в споре между форвардом «Барселоны» Лионелем Месси и защитником «Ливерпуля» Вирджилом ван Дейком. Все российские футболисты проголосовали за аргентинца.
Месси получит «Золотой мяч» – так звучит главный слух дня— Сборная России (@TeamRussia) December 2, 2019
Весь интернет спорит, кто больше заслужил премию: Лео или Ван Дейк. Мы срочно опросили игроков сборной. Никто никого не подговаривал. Честно pic.twitter.com/tFflCIDhCs
Ранее операционный директор каталонцев Хавьер Бордас заявил, что у Месси должно быть на 10 ЗМ больше, чем у нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.
У меня все, к вам вопросов больше нет
Народ, прочитайте, это ужас))))))
У меня все, к вам вопросов больше нет
Народ, прочитайте, это ужас))))))
Сектантам сложно что либо доказать.
Сектантам сложно что либо доказать.