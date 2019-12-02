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Футболисты сборной России выбрали обладателя «Золотого мяча»

сегодня, 20:29

Твиттер сборной России предложил нескольким игрокам сборной определить обладателя «Золотого мяча» в споре между форвардом «Барселоны» Лионелем Месси и защитником «Ливерпуля» Вирджилом ван Дейком. Все российские футболисты проголосовали за аргентинца.

Ранее операционный директор каталонцев Хавьер Бордас заявил, что у Месси должно быть на 10 ЗМ больше, чем у нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

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The Method Man
The Method Man ответил dimagas2
   744 / 1014
сегодня в 21:11
А все остальные мыслят не здраво?Я могу утверждать обратное,например. Сектантам сложно что либо доказать.
сборная России, сектанты?

У меня все, к вам вопросов больше нет

Народ, прочитайте, это ужас))))))
The Method Man
The Method Man
   744 / 1014
сегодня в 21:04
Насколько ущербен Роналду, что его даже в подметки Вандейка не ставят))))
dimagas2
dimagas2 ответил Рыжик-Мурыжик
   119 / 1014
сегодня в 21:01
все здравомыслящие люди понимают, что заслужил-Месси.
А все остальные мыслят не здраво?Я могу утверждать обратное,например.
Сектантам сложно что либо доказать.
cska plus
cska plus
   8 / 1014
сегодня в 20:57
    Androshin
    Androshin
       156 / 1014
    сегодня в 20:47
    Наверное, правильно.
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
       251 / 1014
    сегодня в 20:40
    все здравомыслящие люди понимают, что заслужил-Месси.
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