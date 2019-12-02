Футболисты сборной России выбрали обладателя «Золотого мяча»

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Твиттер сборной России предложил нескольким игрокам сборной определить обладателя «Золотого мяча» в споре между форвардом «Барселоны» и защитником «Ливерпуля» Вирджилом ван Дейком. Все российские футболисты проголосовали за аргентинца.

Месси получит «Золотой мяч» – так звучит главный слух дня



Весь интернет спорит, кто больше заслужил премию: Лео или Ван Дейк. Мы срочно опросили игроков сборной. Никто никого не подговаривал. Честно pic.twitter.com/tFflCIDhCs — Сборная России (@TeamRussia) December 2, 2019