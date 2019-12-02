Роналду не приедет на церемонию вручения ЗМ, он будет на другом мероприятии

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду не посетит церемонию вручения «Золотого мяча», которая состоится сегодня вечером в Монако.
Португальский футболист в это время будет в Милане, где получит награду лучшего игрока Серии А прошлого сезона.
Ранее СМИ сообщили, что «Золотой мяч» получит нападающий «Барселоны» Лионель Месси.
Ни кому не секрет что Блатеру больше нравился месси. Блогодоря чему Месси получил 4 ЗМ.
Несмотря на занимаемый высокий пост он публично принимал чю либо сторону. Это коллезия интересов.
Ни кому не секрет что Блатеру больше нравился месси. Блогодоря чему Месси получил 4 ЗМ.
Несмотря на занимаемый высокий пост он публично принимал чю либо сторону. Это коллезия интересов.
Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер вспомнил случай, когда он поссорился с президентом «Реала» Флорентино Пересом из-а того, что предпочитает Лионеля Месси, а не Криштиану Роналду.
– Криштиану или Месси? Теперь вы без проблем можете это сказать.
– На конференции в Оксфорде я сказал студентам, что они оба очень хороши, но Месси – это ребенок, о котором мечтает любая мать, а Роналду напоминает робота. Криштиану был не слишком рад, а президент «Реала» – еще меньше!
– Что сказал вам Флорентино Перес?
– Напомнил мне, что я почетный член «Реала».
– И вы все еще в этом статусе после этого?
– Да, они даже повысили меня (смеется). Флорентино был очень зол. «Как вы можете говорить что-то подобное, когда вы являетесь почетным членом «Реала?», – спросил он. Я сказал ему, что это вопрос личного вкуса.
Он пришел в ярость, сказал мне, что я должен немедленно пойти и уточнить, что я имел в виду. Вскоре было вручение «Золотого мяча». Криштиану победил. Таков футбол, это страсть, – сказал Блаттер.
Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер вспомнил случай, когда он поссорился с президентом «Реала» Флорентино Пересом из-а того, что предпочитает Лионеля Месси, а не Криштиану Роналду.
– Криштиану или Месси? Теперь вы без проблем можете это сказать.
– На конференции в Оксфорде я сказал студентам, что они оба очень хороши, но Месси – это ребенок, о котором мечтает любая мать, а Роналду напоминает робота. Криштиану был не слишком рад, а президент «Реала» – еще меньше!
– Что сказал вам Флорентино Перес?
– Напомнил мне, что я почетный член «Реала».
– И вы все еще в этом статусе после этого?
– Да, они даже повысили меня (смеется). Флорентино был очень зол. «Как вы можете говорить что-то подобное, когда вы являетесь почетным членом «Реала?», – спросил он. Я сказал ему, что это вопрос личного вкуса.
Он пришел в ярость, сказал мне, что я должен немедленно пойти и уточнить, что я имел в виду. Вскоре было вручение «Золотого мяча». Криштиану победил. Таков футбол, это страсть, – сказал Блаттер.
Месси не эгоист? Не эгоист даже в родном городе лучшим не станет. Сам не одобряю, но факт.
Если по чесному Соперничество Роналду уже выиграл. ЗМ2018 точно был его. Месси не смог соперничать, пришлось отдать другому.
Если ЗМ2019 отдадут месси, то это будет неспроведливо, он в этом году не был лучше Роналду не в чем.
Месси не эгоист? Не эгоист даже в родном городе лучшим не станет. Сам не одобряю, но факт.
Если по чесному Соперничество Роналду уже выиграл. ЗМ2018 точно был его. Месси не смог соперничать, пришлось отдать другому.
Если ЗМ2019 отдадут месси, то это будет неспроведливо, он в этом году не был лучше Роналду не в чем.
но почему не приедет - не понятно
но почему не приедет - не понятно