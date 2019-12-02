Роналду не приедет на церемонию вручения ЗМ, он будет на другом мероприятии

сегодня, 18:41

Форвард «Ювентуса» не посетит церемонию вручения «Золотого мяча», которая состоится сегодня вечером в Монако.

Португальский футболист в это время будет в Милане, где получит награду лучшего игрока Серии А прошлого сезона.