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Роналду не приедет на церемонию вручения ЗМ, он будет на другом мероприятии

сегодня, 18:41

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду не посетит церемонию вручения «Золотого мяча», которая состоится сегодня вечером в Монако.

Португальский футболист в это время будет в Милане, где получит награду лучшего игрока Серии А прошлого сезона.

Ранее СМИ сообщили, что «Золотой мяч» получит нападающий «Барселоны» Лионель Месси.

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30 ноября ВидеоКомментарии35
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Все комментарии
реал-король
реал-король ответил реал-король
   849 / 1009
сегодня в 19:48
Скажите пожалуйста когда ваш мужик заслуженно получал свой мячик? Чтоб его поздравить.
2010 наверное или может 2009 после героической победы над челси.?
реал-король
реал-король ответил ronaldo743
   849 / 1009
сегодня в 19:44
Все ЗМ Роналду в Реале - это липа. Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер вспомнил случай, когда он поссорился с президентом «Реала» Флорентино Пересом из-а того, что предпочитает Лионеля Месси, а не Криштиану Роналду. – Криштиану или Месси? Теперь вы без проблем можете это сказать. – На конференции в Оксфорде я сказал студентам, что они оба очень хороши, но Месси – это ребенок, о котором мечтает любая мать, а Роналду напоминает робота. Криштиану был не слишком рад, а президент «Реала» – еще меньше! – Что сказал вам Флорентино Перес? – Напомнил мне, что я почетный член «Реала». – И вы все еще в этом статусе после этого? – Да, они даже повысили меня (смеется). Флорентино был очень зол. «Как вы можете говорить что-то подобное, когда вы являетесь почетным членом «Реала?», – спросил он. Я сказал ему, что это вопрос личного вкуса. Он пришел в ярость, сказал мне, что я должен немедленно пойти и уточнить, что я имел в виду. Вскоре было вручение «Золотого мяча». Криштиану победил. Таков футбол, это страсть, – сказал Блаттер.
Спс, напомнили.
Ни кому не секрет что Блатеру больше нравился месси. Блогодоря чему Месси получил 4 ЗМ.
Несмотря на занимаемый высокий пост он публично принимал чю либо сторону. Это коллезия интересов.
волгoдoн
волгoдoн
   262 / 1009
сегодня в 19:43
деваха
DGIIIIN
DGIIIIN
сегодня в 19:43
На то она и бабенка и все ее фанатки. АХа-ха)
реал-король
реал-король
   849 / 1009
сегодня в 19:34
2010 наверное или может 2009 после героической победы над челси.?
ilyafrom
ilyafrom
   300 / 1009
сегодня в 19:25
Я думал опять книжки читать будет и выложит, скачанную из интернета, цитату
Тео Джонс
Тео Джонс
   35 / 1009
сегодня в 19:24
Что взять с обиженки епта, на него всем плевать уже приедет или нет
ronaldo743
ronaldo743 ответил реал-король
   458 / 1009
сегодня в 19:23
Хотел промолчать, не получилось. Месси не эгоист? Не эгоист даже в родном городе лучшим не станет. Сам не одобряю, но факт. Если по чесному Соперничество Роналду уже выиграл. ЗМ2018 точно был его. Месси не смог соперничать, пришлось отдать другому. Если ЗМ2019 отдадут месси, то это будет неспроведливо, он в этом году не был лучше Роналду не в чем.
Все ЗМ Роналду в Реале - это липа.

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер вспомнил случай, когда он поссорился с президентом «Реала» Флорентино Пересом из-а того, что предпочитает Лионеля Месси, а не Криштиану Роналду.

– Криштиану или Месси? Теперь вы без проблем можете это сказать.

– На конференции в Оксфорде я сказал студентам, что они оба очень хороши, но Месси – это ребенок, о котором мечтает любая мать, а Роналду напоминает робота. Криштиану был не слишком рад, а президент «Реала» – еще меньше!

– Что сказал вам Флорентино Перес?

– Напомнил мне, что я почетный член «Реала».

– И вы все еще в этом статусе после этого?

– Да, они даже повысили меня (смеется). Флорентино был очень зол. «Как вы можете говорить что-то подобное, когда вы являетесь почетным членом «Реала?», – спросил он. Я сказал ему, что это вопрос личного вкуса.

Он пришел в ярость, сказал мне, что я должен немедленно пойти и уточнить, что я имел в виду. Вскоре было вручение «Золотого мяча». Криштиану победил. Таков футбол, это страсть, – сказал Блаттер.
Rizo1
Rizo1
   737 / 1009
сегодня в 19:20
Как по мне пусть этот гном сам идет... Там ведь все ровно подтосовали(х(
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил БарсV
   156 / 1009
сегодня в 19:20
В чём разница между Месси и Роналду! Месси, когда знает, что он не получит награду, приезжает и поздравляет Роналду! Роналду, когда знает, что он не получит награду! Дела, дела, некогда, занят... И кто после этого Мужчина, а кто взбалмошная Девка. Кстати, это с Роналду не впервый раз). Сложно понять, как за такого возможно болеть) А ведь болеют некоторые)
не переживай, Роналду пригласит его на свою яхту, пообедать чипсами.
реал-король
реал-король ответил ALBA BARCELONA 21
   849 / 1009
сегодня в 19:18
Все знают,что он эгоист,большая черная зависть к Месси,так как он получит 6й раз ЗМ.Роналду проиграл 6:5 он это знает и знает,что больше не получит ЗМ
Хотел промолчать, не получилось.
Месси не эгоист? Не эгоист даже в родном городе лучшим не станет. Сам не одобряю, но факт.
Если по чесному Соперничество Роналду уже выиграл. ЗМ2018 точно был его. Месси не смог соперничать, пришлось отдать другому.
Если ЗМ2019 отдадут месси, то это будет неспроведливо, он в этом году не был лучше Роналду не в чем.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Drakulа
   156 / 1009
сегодня в 19:18
За позорный проигрыш в ЛЧ,за позорный проигрыш в кубке,за позор и скандал на кубке америки аргентинскому гормону дадут мяч!)))))))))))))
ну если Рончик не приезжает, значит каталонскому гению вручат,кто-то же должен будет увезти.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   156 / 1009
сегодня в 19:17
правильно....зачем быть там где тебя не коронуют и пропускать свою торжественную церемонию,а сидеть на двух стульях это не про КР7.
ronaldo743
ronaldo743
   458 / 1009
сегодня в 19:15
Он прекрасно понимает, что без папочки Переса ЗМ ему не видать. Блаттер подтвердит.
реал-король
реал-король ответил БарсV
   849 / 1009
сегодня в 19:09
В чём разница между Месси и Роналду! Месси, когда знает, что он не получит награду, приезжает и поздравляет Роналду! Роналду, когда знает, что он не получит награду! Дела, дела, некогда, занят... И кто после этого Мужчина, а кто взбалмошная Девка. Кстати, это с Роналду не впервый раз). Сложно понять, как за такого возможно болеть) А ведь болеют некоторые)
Скажите пожалуйста когда ваш мужик заслуженно получал свой мячик? Чтоб его поздравить.
Drakulа
Drakulа
   128 / 1009
сегодня в 19:08
    БарсV
    БарсV
       49 / 1009
    сегодня в 19:05
    В чём разница между Месси и Роналду! Месси, когда знает, что он не получит награду, приезжает и поздравляет Роналду! Роналду, когда знает, что он не получит награду! Дела, дела, некогда, занят... И кто после этого Мужчина, а кто взбалмошная Девка. Кстати, это с Роналду не впервый раз). Сложно понять, как за такого возможно болеть) А ведь болеют некоторые)
    obana777
    obana777 ответил cska plus
       94 / 1009
    сегодня в 19:02
    Снова купили мячик для гнома.
    А у девочки Кристины денег не хватило купить. А заплаканной на церемонии она не хочет быть, косметика потечет.
    cielo notturno
    cielo notturno
    сегодня в 19:01
      Drakulа
      Drakulа
         128 / 1009
      сегодня в 18:59
      За позорный проигрыш в ЛЧ,за позорный проигрыш в кубке,за позор и скандал на кубке америки аргентинскому гормону дадут мяч!)))))))))))))
      КЭТиК
      КЭТиК
         227 / 1009
      сегодня в 18:57
      В принципе правильно, не его праздник.
      cska plus
      cska plus
         8 / 1009
      сегодня в 18:53
      Снова купили мячик для гнома.
      Шишанутый
      Шишанутый
         34 / 1009
      сегодня в 18:52
      Правельно. Не чего там делать на этой продажной премии после того как Рона в прошлом году не справедливо кинули с ней и подарили Модричу. Бойкот ФИФЕ!!
      sihafazatron
      sihafazatron
         29 / 1009
      сегодня в 18:52
      Получит награду квальярелы!
      ALBA BARCELONA 21
      ALBA BARCELONA 21 ответил 112910415
         124 / 1009
      сегодня в 18:51
      все знают, что он не эгоист но почему не приедет - не понятно
      Все знают,что он эгоист,большая черная зависть к Месси,так как он получит 6й раз ЗМ.Роналду проиграл 6:5 он это знает и знает,что больше не получит ЗМ
      Ruslan3132
      Ruslan3132
         155 / 1009
      сегодня в 18:50
      ну все ясно тогда ))
      112910415
      112910415
         37 / 1009
      сегодня в 18:45
      все знают, что он не эгоист
      но почему не приедет - не понятно
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