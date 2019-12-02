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Шунин посетит церемонию вручения «Золотого мяча»

сегодня, 11:46

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин сообщил, что вместе с руководством клуба отправился в Париж на церемонию вручения «Золотого мяча». Напомним, что один из десяти лучших вратарей мира впервые получит приз имени Льва Яшина.

Сегодняшний вечер я проведу в Париже на премии «Золотой мяч». Один из десяти лучших вратарей мира впервые получит приз имени Льва Яшина. Горжусь тем, что в компании с Василием Фроловым и руководством «Динамо» представлю наш клуб на главной футбольной премии мира. Мой прогноз? Алиссон или Тер-Штеген.

Отметим, что Антон стал лучшим игроком «Динамо» в ноябре по мнению болельщиков. 

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   8 / 1034
сегодня в 12:08
Достойный кандидат будет представлять клуб в котором играл великий Яшин.
Морозовский
Морозовский
   10 / 1034
сегодня в 12:03
Шунин, так Шунин.
Виссарионович
Виссарионович
   35 / 1034
сегодня в 11:59
Если так выйдет что мяч получит Месси а награду Яшина - тер Штеген, вот это будет скандааалл ...
Хотя я считаю что оба вратаря заслужили. Но тер Штегену сложнее, перед ним не играет лучший защитник мира.
beefs
beefs
   158 / 1034
сегодня в 11:56
А почему Шунин?
STVA 1
STVA 1
   80 / 1034
сегодня в 11:49
Это хорошо.
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