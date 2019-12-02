Шунин посетит церемонию вручения «Золотого мяча»

сегодня, 11:46

Голкипер московского «Динамо» сообщил, что вместе с руководством клуба отправился в Париж на церемонию вручения «Золотого мяча». Напомним, что один из десяти лучших вратарей мира впервые получит приз имени Льва Яшина.

Сегодняшний вечер я проведу в Париже на премии «Золотой мяч». Один из десяти лучших вратарей мира впервые получит приз имени Льва Яшина. Горжусь тем, что в компании с Василием Фроловым и руководством «Динамо» представлю наш клуб на главной футбольной премии мира. Мой прогноз? Алиссон или Тер-Штеген.

Отметим, что Антон стал лучшим игроком «Динамо» в ноябре по мнению болельщиков.