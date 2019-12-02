Вспомнить всех. Обладатели «Золотого мяча»

В день вручения очередного «Золотого мяча» «Соккер.ру» напоминает имена победителей.
Идея «Золотого мяча», который ныне считается самой престижной индивидуальной наградой в футболе, принадлежит Габриэлю Ано, легендарному редактору «Франс Футбол», который также придумал проводить турнир для сильнейших клубов Европы — Кубок чемпионов, который в наши дни стал Лигой чемпионов. Родившийся в конце XIX века Ано ушел из жизни в 1968 году и не застал расцвета своих детищ, но мы ему благодарны и сегодня поговорим о «Золотом мяче» и всех его обладателях.
1956 — Стэнли Мэтьюз («Блэкпул»; Англия)
1957 — Альфредо Ди Стефано («Реал»; Аргентина/Испания)
1958 — Раймон Копа («Реал»; Франция)
1959 — Альфредо Ди Стефано («Реал»; Аргентина/Испания)
1960 — Луис Суарес («Барселона»; Испания)
Первый «Золотой мяч» достался сэру Стэнли Мэтьюзу, который всего на три очка опередил Альфредо Ди Стефано. В некотором смысле награда сэру Стэнли — это почетный «Золотой мяч», все-таки Мэтьюз был удостоин высокой чести в 41 год, установив возрастной рекорд, который вряд ли когда-то падет.
«Белокурая звезда» из Мадрида по имени Альфредо дважды выиграл «Золотой мяч» в эпоху доминирования «Реала» на европейской арене, достался приз и его одноклубнику Раймону Копа. А вот в 1960-м получилось даже обидно: сборная СССР выиграла чемпионат Европы, но среди 26 футболистов, набравших баллы по итогам голосования жюри, нашлось место только одному чемпиону Европы — Льву Яшину (5-е место).
В Мадриде и Венгрии тоже не согласны, потому что Ференц Пушкаш стал лучшим бомбардиром Ла Лиги и Кубка чемпионов, причем в полуфинале «Реал» с общим счетом 6:2 переиграл «Барселону» Луиса Суареса Минамонтеса. Пушкаш в Эль Класико забил 3 мяча и оформил «покер» в победном финале. Ференц собрал больше всего первых мест (5) в голосовании, но по общей сумме уступил Суаресу.
1961 — Омар Сивори («Ювентус»; Аргентина/Италия)
1962 — Йозеф Масопуст («Дукла»; Чехословакия)
1963 — Лев Яшин («Динамо Москва»; СССР)
1964 — Деннис Лоу («Манчестер Юнайтед»; Шотландия)
1965 — Эйсебио («Бенфика»; Португалия)
1966 — Бобби Чарльтон («Манчестер Юнайтед»; Англия)
1967 — Флориан Альберт («Ференцварош»; Венгрия)
1968 — Джордж Бест («Манчестер Юнайтед»; Северная Ирландия)
1969 — Джанни Ривера («Милан»; Италия)
1970 — Герд Мюллер («Бавария»; ФРГ)
В это десятилетие фамилия обладателя «Золотого мяча» ни разу не повторилась, а вот лидер среди клубов нашелся: футболисты МЮ забрали три награды. Четвертый «Золотой мяч» в истории «красных дьяволов» Криштиану Роналду выиграет через 40 лет после успеха Джорджа Беста.
Но для нас, конечно, самой важной здесь является победа Льва Яшина — единственного вратаря в истории, получившего ценнейшую награду. Главными конкурентами Льва Ивановича были Джанни Ривера и Джимми Гривз, но знаменитый динамовец расправился с ними, собрав 11 первых мест в голосовании, то есть больше половины членов жюри (21) назвали советского вратаря сильнейшим футболистом года.
И еще одна любопытная деталь. До 1995 года «Золотой мяч» был призом только для европейских футболистов, потом расширили до всех, кто выступает в Европе, однако уже в первые десять лет существования трофея его завоевали уроженцы трех разных частей света — не только Европы, но и Южной Америки (урожденные аргентинцы Ди Стефано и Сивори), а также Африки (родина представляющего Португалию Эйсебио — Мозамбик).
1971 — Йохан Кройф («Аякс»; Нидерланды)
1972 — Франц Беккенбауэр («Бавария»; ФРГ)
1973 — Йохан Кройф («Барселона»; Нидерланды)
1974 — Йохан Кройф («Барселона»; Нидерланды)
1975 — Олег Блохин («Динамо Киев»; СССР)
1976 — Франц Беккенбауэр («Бавария»; ФРГ)
1977 — Аллан Симонсен («Боруссия Менхенгладбах»; Дания)
1978 — Кевин Киган («Гамбург»; Англия)
1979 — Кевин Киган («Гамбург»; Англия)
1980 — Карл-Хайнц Румменигге («Бавария»; ФРГ)
Еще один «Золотой мяч» в коллекции СССР, причем Олег Блохин выиграл с огромным отрывом: 20 из 26 экспертов поставили его в списках голосований на первую строчку, еще пятеро — на вторую, один — на четвертую. Йохан Кройф стал первым футболистом, выигравшим «Золотой мяч» два года подряд и первым трехкратным обладателем трофея. Кройф и Беккенбауэр — главные футболисты своего времени.
1981 — Карл-Хайнц Румменигге («Бавария»; ФРГ)
1982 — Паоло Росси («Ювентус»; Италия)
1983 — Мишель Платини («Ювентус»; Франция)
1984 — Мишель Платини («Ювентус»; Франция)
1985 — Мишель Платини («Ювентус»; Франция)
1986 — Игорь Беланов («Динамо Киев»; СССР)
1987 — Руд Гуллит («Милан»; Нидерланды)
1988 — Марко ван Бастен («Милан»; Нидерланды)
1989 — Марко ван Бастен («Милан»; Нидерланды)
1990 — Лотар Маттеус («Интер»; Германия)
Отмечаем, что третье десятилетие подряд не обошлось без «Золотого мяча» в руках советского футболиста, на этот раз выиграл Игорь Беланов, опередивший Гари Линекера и Эмилио Бутрагеньо. Мишель Платини стал вторым после Кройфа трехкратным обладателем «Золотого мяча» и первым, кому удалось выиграть три награды подряд. А вообще, этот отрезок ознаменовался доминированием итальянских клубов: четыре приза подряд в руках представителей «Ювентуса», потом три победы голландцев из «Милана» и, наконец, чемпион мира Лотар Маттеус, который принес «Интеру» первый из двух «Золотых мячей» в истории «нерадзурри».
1991 — Жан Пьер-Папен («Марсель»; Франция)
1992 — Марко ван Бастен («Милан»; Нидерланды)
1993 — Роберто Баджо («Ювентус»; Италия)
1994 — Христо Стоичков («Барселона»; Болгария)
1995 — Джордж Веа («Милан»; Либерия)
1996 — Маттиас Заммер («Боруссия Дортмунд»; Германия)
1997 — Роналдо («Интер»; Бразилия)
1998 — Зинедин Зидан («Ювентус»; Франция)
1999 — Ривалдо («Барселона»; Бразилия)
2000 — Луиш Фигу («Реал»; Португалия)
90-е — любимая футбольная эпоха для многих из нас, и пестрый список лауреатов «Золотого мяча» нелишний раз напоминает об этом. Джордж Веа стал первым обладателем «Золотого мяча» без европейской футбольной прописки, первопроходцем среди бразильцев стал Роналдо, а Марко ван Бастен присоединился к «Клубу трех», где до него прописались Йохан Кройф и Мишель Платини.
2001 — Майкл Оуэн («Ливерпуль»; Англия)
2002 — Роналдо («Реал»; Бразилия)
2003 — Павел Недвед («Ювентус»; Чехия)
2004 — Андрей Шевченко («Милан»; Украина)
2005 — Роналдиньо («Барселона»; Бразилия)
2006 — Фабио Каннаваро («Реал»; Италия)
2007 — Кака («Милан»; Бразилия)
Этот период до наступления эры Месси и Роналду еще можно считать придатком счастливых 90-х. Тут и второй «Золотой мяч» Роналдо, и единственный успех волшебного Роналдиньо, а также победа Андрея Шевченко, за которого персонально болели в России. Последним, кто успел озолотиться до Царствия Двух стал Кака, блестяще игравший в «Милане».
2008 — Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»; Португалия)
2009 — Лионель Месси («Барселона»; Аргентина)
2010 — Лионель Месси («Барселона»; Аргентина)
2011 — Лионель Месси («Барселона»; Аргентина)
2012 — Лионель Месси («Барселона»; Аргентина)
2013 — Криштиану Роналду («Реал»; Португалия)
2014 — Криштиану Роналду («Реал»; Португалия)
2015 — Лионель Месси («Барселона»; Аргентина)
2016 — Криштиану Роналду («Реал»; Португалия)
2017 — Криштиану Роналду («Реал»; Португалия)
2018 — Лука Модрич («Реал»; Хорватия)
2019 — ?
С 2010-го по 2015-й «Франс футбол» вручал награду совместно с ФИФА, но сути дела это не меняет. Десять лет подряд Роналду и Месси никому не отдавали самый весомый индивидуальный трофей в футболе, их счет по «Золотым мячам» - 5:5. В прошлом году Лука Модрич нарушил гегемонию, но сегодня, говорят, вперед вырвется один из великих. Или у ван Дейка все еще есть шансы продолжить дело, начатое Модричем?
Не подлежат сомнения и заслуги перед футболом Рууда Гуллита, Джорджа Веа,
Ривалдо,Лотара Матеуса, Андрия Шевченко , Зидана и Рональдинью.
Аллисон или Ван Дейк вправе получить Мяч нынешнего года.
Не подлежат сомнения и заслуги перед футболом Рууда Гуллита, Джорджа Веа,
Ривалдо,Лотара Матеуса, Андрия Шевченко , Зидана и Рональдинью.
Аллисон или Ван Дейк вправе получить Мяч нынешнего года.
Еще как меняет. Без ФИФА ЗМ 2010 и 2013 заслуженно получили бы Снайдер и Рибери соответственно, занявшие первые места по сумме голосов представителей France Football, но благодаря ФИФА голландца не включили даже в первую тройку.
Еще как меняет. Без ФИФА ЗМ 2010 и 2013 заслуженно получили бы Снайдер и Рибери соответственно, занявшие первые места по сумме голосов представителей France Football, но благодаря ФИФА голландца не включили даже в первую тройку.