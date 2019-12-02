Вспомнить всех. Обладатели «Золотого мяча»

вчера, 20:00

В день вручения очередного «Золотого мяча» «Соккер.ру» напоминает имена победителей.

Идея «Золотого мяча», который ныне считается самой престижной индивидуальной наградой в футболе, принадлежит Габриэлю Ано, легендарному редактору «Франс Футбол», который также придумал проводить турнир для сильнейших клубов Европы — Кубок чемпионов, который в наши дни стал Лигой чемпионов. Родившийся в конце XIX века Ано ушел из жизни в 1968 году и не застал расцвета своих детищ, но мы ему благодарны и сегодня поговорим о «Золотом мяче» и всех его обладателях.

1956 — Стэнли Мэтьюз («Блэкпул»; Англия)

1957 — Альфредо Ди Стефано («Реал»; Аргентина/Испания)

1958 — Раймон Копа («Реал»; Франция)

1959 — Альфредо Ди Стефано («Реал»; Аргентина/Испания)

1960 — Луис Суарес («Барселона»; Испания)

Первый «Золотой мяч» достался сэру Стэнли Мэтьюзу, который всего на три очка опередил Альфредо Ди Стефано. В некотором смысле награда сэру Стэнли — это почетный «Золотой мяч», все-таки Мэтьюз был удостоин высокой чести в 41 год, установив возрастной рекорд, который вряд ли когда-то падет.

«Белокурая звезда» из Мадрида по имени Альфредо дважды выиграл «Золотой мяч» в эпоху доминирования «Реала» на европейской арене, достался приз и его одноклубнику Раймону Копа. А вот в 1960-м получилось даже обидно: сборная СССР выиграла чемпионат Европы, но среди 26 футболистов, набравших баллы по итогам голосования жюри, нашлось место только одному чемпиону Европы — Льву Яшину (5-е место).

В Мадриде и Венгрии тоже не согласны, потому что Ференц Пушкаш стал лучшим бомбардиром Ла Лиги и Кубка чемпионов, причем в полуфинале «Реал» с общим счетом 6:2 переиграл «Барселону» Луиса Суареса Минамонтеса. Пушкаш в Эль Класико забил 3 мяча и оформил «покер» в победном финале. Ференц собрал больше всего первых мест (5) в голосовании, но по общей сумме уступил Суаресу.

1961 — Омар Сивори («Ювентус»; Аргентина/Италия)

1962 — Йозеф Масопуст («Дукла»; Чехословакия)

1963 — Лев Яшин («Динамо Москва»; СССР )

1964 — Деннис Лоу («Манчестер Юнайтед»; Шотландия)

1965 — Эйсебио («Бенфика»; Португалия)

1966 — Бобби Чарльтон («Манчестер Юнайтед»; Англия)

1967 — Флориан Альберт («Ференцварош»; Венгрия)

1968 — Джордж Бест («Манчестер Юнайтед»; Северная Ирландия)

1969 — Джанни Ривера («Милан»; Италия)

1970 — Герд Мюллер («Бавария»; ФРГ )

В это десятилетие фамилия обладателя «Золотого мяча» ни разу не повторилась, а вот лидер среди клубов нашелся: футболисты МЮ забрали три награды. Четвертый «Золотой мяч» в истории «красных дьяволов» Криштиану Роналду выиграет через 40 лет после успеха Джорджа Беста.

Но для нас, конечно, самой важной здесь является победа Льва Яшина — единственного вратаря в истории, получившего ценнейшую награду. Главными конкурентами Льва Ивановича были Джанни Ривера и Джимми Гривз, но знаменитый динамовец расправился с ними, собрав 11 первых мест в голосовании, то есть больше половины членов жюри (21) назвали советского вратаря сильнейшим футболистом года.

И еще одна любопытная деталь. До 1995 года «Золотой мяч» был призом только для европейских футболистов, потом расширили до всех, кто выступает в Европе, однако уже в первые десять лет существования трофея его завоевали уроженцы трех разных частей света — не только Европы, но и Южной Америки (урожденные аргентинцы Ди Стефано и Сивори), а также Африки (родина представляющего Португалию Эйсебио — Мозамбик).

1971 — Йохан Кройф («Аякс»; Нидерланды)

1972 — Франц Беккенбауэр («Бавария»; ФРГ )

1973 — Йохан Кройф («Барселона»; Нидерланды)

1974 — Йохан Кройф («Барселона»; Нидерланды)

1975 — Олег Блохин («Динамо Киев»; СССР )

1976 — Франц Беккенбауэр («Бавария»; ФРГ )

1977 — Аллан Симонсен («Боруссия Менхенгладбах»; Дания)

1978 — Кевин Киган («Гамбург»; Англия)

1979 — Кевин Киган («Гамбург»; Англия)

1980 — Карл-Хайнц Румменигге («Бавария»; ФРГ )

Еще один «Золотой мяч» в коллекции СССР , причем Олег Блохин выиграл с огромным отрывом: 20 из 26 экспертов поставили его в списках голосований на первую строчку, еще пятеро — на вторую, один — на четвертую. Йохан Кройф стал первым футболистом, выигравшим «Золотой мяч» два года подряд и первым трехкратным обладателем трофея. Кройф и Беккенбауэр — главные футболисты своего времени.

1981 — Карл-Хайнц Румменигге («Бавария»; ФРГ )

1982 — Паоло Росси («Ювентус»; Италия)

1983 — Мишель Платини («Ювентус»; Франция)

1984 — Мишель Платини («Ювентус»; Франция)

1985 — Мишель Платини («Ювентус»; Франция)

1986 — Игорь Беланов («Динамо Киев»; СССР )

1987 — Руд Гуллит («Милан»; Нидерланды)

1988 — Марко ван Бастен («Милан»; Нидерланды)

1989 — Марко ван Бастен («Милан»; Нидерланды)

1990 — Лотар Маттеус («Интер»; Германия)

Отмечаем, что третье десятилетие подряд не обошлось без «Золотого мяча» в руках советского футболиста, на этот раз выиграл Игорь Беланов, опередивший Гари Линекера и Эмилио Бутрагеньо. Мишель Платини стал вторым после Кройфа трехкратным обладателем «Золотого мяча» и первым, кому удалось выиграть три награды подряд. А вообще, этот отрезок ознаменовался доминированием итальянских клубов: четыре приза подряд в руках представителей «Ювентуса», потом три победы голландцев из «Милана» и, наконец, чемпион мира Лотар Маттеус, который принес «Интеру» первый из двух «Золотых мячей» в истории «нерадзурри».

1991 — Жан Пьер-Папен («Марсель»; Франция)

1992 — Марко ван Бастен («Милан»; Нидерланды)

1993 — Роберто Баджо («Ювентус»; Италия)

1994 — Христо Стоичков («Барселона»; Болгария)

1995 — Джордж Веа («Милан»; Либерия)

1996 — Маттиас Заммер («Боруссия Дортмунд»; Германия)

1997 — Роналдо («Интер»; Бразилия)

1998 — Зинедин Зидан («Ювентус»; Франция)

1999 — Ривалдо («Барселона»; Бразилия)

2000 — Луиш Фигу («Реал»; Португалия)

90-е — любимая футбольная эпоха для многих из нас, и пестрый список лауреатов «Золотого мяча» нелишний раз напоминает об этом. Джордж Веа стал первым обладателем «Золотого мяча» без европейской футбольной прописки, первопроходцем среди бразильцев стал Роналдо, а Марко ван Бастен присоединился к «Клубу трех», где до него прописались Йохан Кройф и Мишель Платини.

2001 — Майкл Оуэн («Ливерпуль»; Англия)

2002 — Роналдо («Реал»; Бразилия)

2003 — Павел Недвед («Ювентус»; Чехия)

2004 — Андрей Шевченко («Милан»; Украина)

2005 — Роналдиньо («Барселона»; Бразилия)

2006 — Фабио Каннаваро («Реал»; Италия)

2007 — Кака («Милан»; Бразилия)

Этот период до наступления эры Месси и Роналду еще можно считать придатком счастливых 90-х. Тут и второй «Золотой мяч» Роналдо, и единственный успех волшебного Роналдиньо, а также победа Андрея Шевченко, за которого персонально болели в России. Последним, кто успел озолотиться до Царствия Двух стал Кака, блестяще игравший в «Милане».

2008 — Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»; Португалия)

2009 — Лионель Месси («Барселона»; Аргентина)

2010 — Лионель Месси («Барселона»; Аргентина)

2011 — Лионель Месси («Барселона»; Аргентина)

2012 — Лионель Месси («Барселона»; Аргентина)

2013 — Криштиану Роналду («Реал»; Португалия)

2014 — Криштиану Роналду («Реал»; Португалия)

2015 — Лионель Месси («Барселона»; Аргентина)

2016 — Криштиану Роналду («Реал»; Португалия)

2017 — Криштиану Роналду («Реал»; Португалия)

2018 — Лука Модрич («Реал»; Хорватия)

2019 — ?