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«Золотой мяч-2019»: Известны места с 20-го по 30-е

сегодня, 20:07

Названы футболисты, занявшие места с 30-го по 20-е в голосовании за «Золотой мяч».

28-30. Донни ван де Бек (Голландия, «Аякс»)

28-30. Маркиньос (Бразилия, ПСЖ)

28-30. Жоау Фелиш (Португалия, «Атлетико»)

27-26. Джорджиньо Вейналдум (Голландия, «Ливерпуль»)

27-26. Карим Бензема (Франция, «Реал»)

25-24. Калиду Кулибали (Сенегал, «Наполи»)

25-24. Марк-Андре тер Штеген (Германия, «Барселона»)

23. Уго Льорис (Франция, «Тоттенхэм»)

22. Сон Хын-Мин (Южная Корея, «Тоттенхэм»)

21-20. Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон, «Арсенал»)

21-20. Душан Тадич (Сербия, «Аякс»).

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
   994 / 1014
сегодня в 21:08
Тадич, Ван Де Бек, Вейналдум и Сон должны быть в 1-ой 8-ке
КЭТиК
КЭТиК
   231 / 1014
сегодня в 21:03
Шлак, хоть и очень дорогой.
Roman73
Roman73
   409 / 1014
сегодня в 20:41
Тадич и Тер -Штеген заслуживают более высоких мест.
Klaus-S
Klaus-S
   203 / 1014
сегодня в 20:34
А что в тридцатке делает Бензема?
sihafazatron
sihafazatron
   30 / 1014
сегодня в 20:11
калмык молодец)
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