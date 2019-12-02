«Золотой мяч-2019»: Известны места с 20-го по 30-е

Названы футболисты, занявшие места с 30-го по 20-е в голосовании за «Золотой мяч».
28-30. Донни ван де Бек (Голландия, «Аякс»)
28-30. Маркиньос (Бразилия, ПСЖ)
28-30. Жоау Фелиш (Португалия, «Атлетико»)
27-26. Джорджиньо Вейналдум (Голландия, «Ливерпуль»)
27-26. Карим Бензема (Франция, «Реал»)
25-24. Калиду Кулибали (Сенегал, «Наполи»)
25-24. Марк-Андре тер Штеген (Германия, «Барселона»)
23. Уго Льорис (Франция, «Тоттенхэм»)
22. Сон Хын-Мин (Южная Корея, «Тоттенхэм»)
21-20. Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон, «Арсенал»)
21-20. Душан Тадич (Сербия, «Аякс»).