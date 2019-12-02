Юран: «Мельгарехо с Джано чуть не подрались. Тоже судья виноват?»

Бывший футболист «Спартака» раскритиковал наставника «красно-белых» , который остался недоволен работой арбитров в матче против «Зенита».

Надо командой заниматься. Тедеско сколько в чемпионате России? Месяц, наверное, или чуть больше, а он уже о судействе говорит. Нужно свои ошибки в первую очередь искать, потому что он то играл в пять центральных защитников, то перестроил в два центральных. Замены сделал непонятные. Я так и не понял, что эти игроки должны были сделать. Наверное, все-таки надо с себя начинать.

Нужно смотреть, что у тебя в команде происходит. Не показывать, что там у Мельгарехо с Джано происходит. Чуть не подрались. Тоже судья виноват? Тут главное, что ты сделал для победы, как тактически играл. А судейство — это уже потом.