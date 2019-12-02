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Юран: «Мельгарехо с Джано чуть не подрались. Тоже судья виноват?»

сегодня, 19:03
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Бывший футболист «Спартака» Сергей Юран раскритиковал наставника «красно-белых» Доменико Тедеско, который остался недоволен работой арбитров в матче против «Зенита».

Надо командой заниматься. Тедеско сколько в чемпионате России? Месяц, наверное, или чуть больше, а он уже о судействе говорит. Нужно свои ошибки в первую очередь искать, потому что он то играл в пять центральных защитников, то перестроил в два центральных. Замены сделал непонятные. Я так и не понял, что эти игроки должны были сделать. Наверное, все-таки надо с себя начинать.

Нужно смотреть, что у тебя в команде происходит. Не показывать, что там у Мельгарехо с Джано происходит. Чуть не подрались. Тоже судья виноват? Тут главное, что ты сделал для победы, как тактически играл. А судейство — это уже потом.

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Все комментарии
Спагетти
Спагетти ответил SHMEL
   676 / 1014
сегодня в 21:21
Цирк сейчас на вашей вэб арене Туле проигрывает;))
mortid
mortid
   499 / 1014
сегодня в 21:12
Ну а кто ещё? Они так уже обделались, что их будут обвинять и в том, что чей-то пёс нассал в ботинки. И чтобы вернуть уважение к себе, я даже не знаю что им нужно сделать, да и возможно ли это в нашей стране?
mihaluch
mihaluch
   73 / 1014
сегодня в 21:03
Перед тем как на "Спартак"назначиться Тедеско должен был пройти стажировку в русской сауне с девочками.
dok66
dok66
   539 / 1014
сегодня в 20:49
Чо сказал ... Сам то хоть понял . Или в главные хочешь ?
Sysanin101
Sysanin101
сегодня в 20:48
Мешков ПЕРЕХИТРИЛ и газпромовцев и лукойловцев!
И если до игры просматривалась четкая линия газпромоцев засудить Спартак, то во время игры ВСПЛЫЛА, и неожиданно, линия Мешкова отработать ещё и в пользу Спартака.
Очень даже лукойловцы, видя забрало газпромовцев, обработали Мешкова и, согласно цены вопроса, уговорили его помочь Спартаку.
Мешков засчитал гол, который был забит с грубым нарушением правил!
Дзюба толкал в спину Кутепова и тот упал, не контролировал тело и от его ноги мяч срикошетил в ворота Спартака.
Мешков, таким образом, сработал на газпромовцев.
Гол забит не по правилам.
ВАРовец Вилков только проштамповал скандальное решение Мешкова.
На Спартак, Мешков сработал, когда показал вторую желтую Оздоеву из-за мелочи.
Ещё похлеще нарушения Мешков ПРОЩАЛ занитовцам, а в этой игре, и без явного повода, удаляет игрока Зенита.
Вот в этом эпизоде с удалением, Мешков СРАБОТАЛ на Спартак, согласно достигнутым ранее с лукойловцами, договорённостям перед игрой!
Таким образом, Мешков обслужил и услужил двум "трудящимся"!!!
Зениту голом, а Спартаку удалением Оздоева.
Другое дело, что Спартак не воспользовался таким коррупционным подарочком Мешкова и не смог забить Зениту.
Мешков чист перед лукойловцами и "ЧЕСТНО" отработал свою коррупционную цену вопроса.
Вот вам и скандальное судейство Мешкова!!!
И "вашим" и "нашим", в одном матче, без зазрения совести и морали!!!
Даже за счёт ВАРа судьи неправедно ОБОГАЩАЮТСЯ и набивают свои карманы деньгами.
А Мешков поделится с нужными людьми и его ОТМАЖУТ и поставят на другую игру снова СКАНДАЛИТЬ, согласно цены вопроса!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил nikoladolgov
   20 / 1014
сегодня в 20:46
Врешь ты все окоянный ! Все результаты расписаны у мутка в кабинете.
Точно, а на красные он личную визу "Одобрям-с" ставит...
112910415
112910415
   36 / 1014
сегодня в 20:37
Юран - это практически Мостовой !
и это не комплимент
nikoladolgov
nikoladolgov
   104 / 1014
сегодня в 20:37
Румына гнать. Федуна гнать.
Назначить Романцева президентом Спартака , а Семина главным тренером и этот тандем выиграет ЛЧ.
SHMEL
SHMEL
   162 / 1014
сегодня в 20:33
Скоо Тыгдэска с фердуном схлестнётся,тоже пободаются.Не клуб, а цирк.
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил рже
   55 / 1014
сегодня в 20:32
Он орал на Федуна,который его нае...!!!
Понятно!
Asper
Asper ответил maiorchik
   627 / 1014
сегодня в 20:32
Бабка не в красной шляпке?)
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответил RamonCSKA
   239 / 1014
сегодня в 20:31
У вас бульбаш кончита
RamonCSKA
RamonCSKA
   531 / 1014
сегодня в 20:28
ничего страшного, у них тренер Кончита Вурст, она их накажет
рже
рже ответил Leningrad 84
   428 / 1014
сегодня в 20:26
Он орал на Федуна,который его нае...!!!
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   108 / 1014
сегодня в 20:23
Как всегда в спартаке интриги, сплетни, склоки, только вот футбола как не было там 30 лет, так больше и не будет - всем на потеху!)
Leningrad 84
Leningrad 84
   55 / 1014
сегодня в 20:14
Юный Тедеско производит впечатление откровенного клоуна.
Почти весь матч прыгал, скакал у самой бровки, размахивал руками, что-то орал на румыно-немецком.
Очень неадекватный товарищ!
Заратустра
Заратустра
   300 / 1014
сегодня в 20:14
Все кто хоть немного смыслит в футболе сразу говорили, что Тедеско физрук, который ничем не сможет помочь спартаку. Но спатрачи предпочитают верить в сказки и полностью отрицают логическое мышление. Очень скоро они сильно удивятся, когда увидят свой любимый спартачок в пердиве. Хотя это будет самым закономерным и справедливым итогом.
Сп62
Сп62
   308 / 1014
сегодня в 20:10
Что то моё отношение к Юрану начало портиться.
Олег Борткевич
Олег Борткевич
   206 / 1014
сегодня в 20:09
Просто Тедеско на пустом месте ищет себе оправдания. В этом он ни чем не отличается от большинства болел Спартака у тех тоже виноваты все, кроме самого Спартака.
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1 ответил maiorchik
   642 / 1014
сегодня в 20:05
Така хуня по всей Роисси, я те скажу
time out
time out
   56 / 1014
сегодня в 20:05
Юран! Уже все давно поняли тебя. Ты ягода с того же куста, что и Мостовой.
nikoladolgov
nikoladolgov ответил Ангел неБесГрешен
   104 / 1014
сегодня в 20:03
Ну заговор, епта! Толку играть нету, нужно виноватого найти...
Врешь ты все окоянный !
Все результаты расписаны у мутка в кабинете.
vm777
vm777
   794 / 1014
сегодня в 20:03
Юран, ты бы на себя посмотрел сперва:
Главный тренер «Зоркого» Сергей Юран дисквалифицирован на 4 матча первенства ПФЛ.
48-летний специалист наказан за то, что во время игры с «Сатурном» (0:1) покидал пределы технической зоны, а в перерыве зашел в судейскую, где выразил недовольство работой арбитров матча
post-navigator
post-navigator ответил Литейный 4
   137 / 1014
сегодня в 20:02
Свиней надо сравнивать не с Зенитом. Он им не конкурент, а с Тамбовом или Сочи. А до переходных матчей в Пердив всего 4 очка. Полтора шажочка. Гыгыгы
Почти цитата:
"До Зенита дойти нелегко,
До пердива - четыре очка" :))
post-navigator
post-navigator ответил maiorchik
   137 / 1014
сегодня в 20:01
Народ, решил разобраться, что не так с болелами Спартака. Зашёл в инстаграмм на один их болельщицкий аккаунт. Это просто трындец))). Представляете, там какая-то бабка даже в комментах поносит благим матом полицию, болел других клубов и пр. Бабка, на странице которой, фотки с внучками и детьми. Что с вами, красно-белые?)))
Эта бабка - кого надо бабка! :))
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс
   248 / 1014
сегодня в 20:00
Это Спартак!!! Это постоянные "заговоры" ," провокации " , и постоянное искание соринки в чужом глазу , не замечая бревна в своём.
post-navigator
post-navigator
   137 / 1014
сегодня в 19:59
Ну что, доменико, спроси себя серьёзно - готов ли ты навернуть медку хлебалом от благодарных болельщиков? У них же ромбег на груди, ты с ними давай не шути :)
kirille70
kirille70
   747 / 1014
сегодня в 19:58
Чудо-тактика тедеско
Открывай медведь свинья пришла
Не сработала🐖
cska plus
cska plus
   8 / 1014
сегодня в 19:56
Короче тарасовские старпёры решили совершить наезд на фрица.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Шуnя771
   23 / 1014
сегодня в 19:52
Всех душит жаба!
С днюхой, Олег ! Моя твоя часто не понимает,
и в разных плоскостях насчет определенных вещей,
что не мешает мне поздравить тебя с ДР, пожелать
крепчайшего здр, как выдержанный коньяк, любви родных,
улыбок детей и внуков, и только позитивных настроений !
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