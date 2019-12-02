Юран: «Мельгарехо с Джано чуть не подрались. Тоже судья виноват?»

Бывший футболист «Спартака» Сергей Юран раскритиковал наставника «красно-белых» Доменико Тедеско, который остался недоволен работой арбитров в матче против «Зенита».
Надо командой заниматься. Тедеско сколько в чемпионате России? Месяц, наверное, или чуть больше, а он уже о судействе говорит. Нужно свои ошибки в первую очередь искать, потому что он то играл в пять центральных защитников, то перестроил в два центральных. Замены сделал непонятные. Я так и не понял, что эти игроки должны были сделать. Наверное, все-таки надо с себя начинать.
Нужно смотреть, что у тебя в команде происходит. Не показывать, что там у Мельгарехо с Джано происходит. Чуть не подрались. Тоже судья виноват? Тут главное, что ты сделал для победы, как тактически играл. А судейство — это уже потом.
И если до игры просматривалась четкая линия газпромоцев засудить Спартак, то во время игры ВСПЛЫЛА, и неожиданно, линия Мешкова отработать ещё и в пользу Спартака.
Очень даже лукойловцы, видя забрало газпромовцев, обработали Мешкова и, согласно цены вопроса, уговорили его помочь Спартаку.
Мешков засчитал гол, который был забит с грубым нарушением правил!
Дзюба толкал в спину Кутепова и тот упал, не контролировал тело и от его ноги мяч срикошетил в ворота Спартака.
Мешков, таким образом, сработал на газпромовцев.
Гол забит не по правилам.
ВАРовец Вилков только проштамповал скандальное решение Мешкова.
На Спартак, Мешков сработал, когда показал вторую желтую Оздоеву из-за мелочи.
Ещё похлеще нарушения Мешков ПРОЩАЛ занитовцам, а в этой игре, и без явного повода, удаляет игрока Зенита.
Вот в этом эпизоде с удалением, Мешков СРАБОТАЛ на Спартак, согласно достигнутым ранее с лукойловцами, договорённостям перед игрой!
Таким образом, Мешков обслужил и услужил двум "трудящимся"!!!
Зениту голом, а Спартаку удалением Оздоева.
Другое дело, что Спартак не воспользовался таким коррупционным подарочком Мешкова и не смог забить Зениту.
Мешков чист перед лукойловцами и "ЧЕСТНО" отработал свою коррупционную цену вопроса.
Вот вам и скандальное судейство Мешкова!!!
И "вашим" и "нашим", в одном матче, без зазрения совести и морали!!!
Даже за счёт ВАРа судьи неправедно ОБОГАЩАЮТСЯ и набивают свои карманы деньгами.
А Мешков поделится с нужными людьми и его ОТМАЖУТ и поставят на другую игру снова СКАНДАЛИТЬ, согласно цены вопроса!!!
И если до игры просматривалась четкая линия газпромоцев засудить Спартак, то во время игры ВСПЛЫЛА, и неожиданно, линия Мешкова отработать ещё и в пользу Спартака.
Очень даже лукойловцы, видя забрало газпромовцев, обработали Мешкова и, согласно цены вопроса, уговорили его помочь Спартаку.
Мешков засчитал гол, который был забит с грубым нарушением правил!
Дзюба толкал в спину Кутепова и тот упал, не контролировал тело и от его ноги мяч срикошетил в ворота Спартака.
Мешков, таким образом, сработал на газпромовцев.
Гол забит не по правилам.
ВАРовец Вилков только проштамповал скандальное решение Мешкова.
На Спартак, Мешков сработал, когда показал вторую желтую Оздоеву из-за мелочи.
Ещё похлеще нарушения Мешков ПРОЩАЛ занитовцам, а в этой игре, и без явного повода, удаляет игрока Зенита.
Вот в этом эпизоде с удалением, Мешков СРАБОТАЛ на Спартак, согласно достигнутым ранее с лукойловцами, договорённостям перед игрой!
Таким образом, Мешков обслужил и услужил двум "трудящимся"!!!
Зениту голом, а Спартаку удалением Оздоева.
Другое дело, что Спартак не воспользовался таким коррупционным подарочком Мешкова и не смог забить Зениту.
Мешков чист перед лукойловцами и "ЧЕСТНО" отработал свою коррупционную цену вопроса.
Вот вам и скандальное судейство Мешкова!!!
И "вашим" и "нашим", в одном матче, без зазрения совести и морали!!!
Даже за счёт ВАРа судьи неправедно ОБОГАЩАЮТСЯ и набивают свои карманы деньгами.
А Мешков поделится с нужными людьми и его ОТМАЖУТ и поставят на другую игру снова СКАНДАЛИТЬ, согласно цены вопроса!!!
и это не комплимент
и это не комплимент
Назначить Романцева президентом Спартака , а Семина главным тренером и этот тандем выиграет ЛЧ.
Назначить Романцева президентом Спартака , а Семина главным тренером и этот тандем выиграет ЛЧ.
Почти весь матч прыгал, скакал у самой бровки, размахивал руками, что-то орал на румыно-немецком.
Очень неадекватный товарищ!
Почти весь матч прыгал, скакал у самой бровки, размахивал руками, что-то орал на румыно-немецком.
Очень неадекватный товарищ!
Все результаты расписаны у мутка в кабинете.
Все результаты расписаны у мутка в кабинете.
Главный тренер «Зоркого» Сергей Юран дисквалифицирован на 4 матча первенства ПФЛ.
48-летний специалист наказан за то, что во время игры с «Сатурном» (0:1) покидал пределы технической зоны, а в перерыве зашел в судейскую, где выразил недовольство работой арбитров матча
Главный тренер «Зоркого» Сергей Юран дисквалифицирован на 4 матча первенства ПФЛ.
48-летний специалист наказан за то, что во время игры с «Сатурном» (0:1) покидал пределы технической зоны, а в перерыве зашел в судейскую, где выразил недовольство работой арбитров матча
"До Зенита дойти нелегко,
До пердива - четыре очка" :))
"До Зенита дойти нелегко,
До пердива - четыре очка" :))
Открывай медведь свинья пришла
Не сработала🐖
Открывай медведь свинья пришла
Не сработала🐖
и в разных плоскостях насчет определенных вещей,
что не мешает мне поздравить тебя с ДР, пожелать
крепчайшего здр, как выдержанный коньяк, любви родных,
улыбок детей и внуков, и только позитивных настроений !
и в разных плоскостях насчет определенных вещей,
что не мешает мне поздравить тебя с ДР, пожелать
крепчайшего здр, как выдержанный коньяк, любви родных,
улыбок детей и внуков, и только позитивных настроений !