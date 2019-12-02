Булыкин: «Хочется, чтобы „Золотой мяч“ получил защитник»"

Экс-форвард «Аякса» хочет, чтобы обладателем «Золотого мяча» в 2019 году стал защитник «Ливерпуля» .

По поводу того, кто получит «Золотой мяч», недавно пошутил Хосеп Гвардиола, сказав, что награду отдадут Месси, затем посмотрят VAR и передадут Ван Дейку. Но, честно говоря, хочется, чтобы разрушили эту гегемонию Роналду и Месси, вручив «Золотой мяч» защитнику. Я склоняюсь к кандидатуре Ван Дейка, ведь его команда выиграла Лигу чемпионов, а он сам ни разу не был обведен в этом турнире. Это говорит само за себя, и я бы голосовал за него. Помню, как мы еще в чемпионате Голландии друг против друга играли, он уже тогда был хорош.

А насчет Криштиану Роналду: я считаю его профессиональным атлетом и одним из величайших футболистов нашего времени, поэтому он, безусловно, еще поборется за эту награду. Но в этом году, повторюсь, я на стороне Ван Дейка.