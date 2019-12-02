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Булыкин: «Хочется, чтобы „Золотой мяч“ получил защитник»"

сегодня, 20:39

Экс-форвард «Аякса» Дмитрий Булыкин хочет, чтобы обладателем «Золотого мяча» в 2019 году стал защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.

По поводу того, кто получит «Золотой мяч», недавно пошутил Хосеп Гвардиола, сказав, что награду отдадут Месси, затем посмотрят VAR и передадут Ван Дейку. Но, честно говоря, хочется, чтобы разрушили эту гегемонию Роналду и Месси, вручив «Золотой мяч» защитнику. Я склоняюсь к кандидатуре Ван Дейка, ведь его команда выиграла Лигу чемпионов, а он сам ни разу не был обведен в этом турнире. Это говорит само за себя, и я бы голосовал за него. Помню, как мы еще в чемпионате Голландии друг против друга играли, он уже тогда был хорош.

А насчет Криштиану Роналду: я считаю его профессиональным атлетом и одним из величайших футболистов нашего времени, поэтому он, безусловно, еще поборется за эту награду. Но в этом году, повторюсь, я на стороне Ван Дейка.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
   295 / 1014
сегодня в 21:22
Согласен с Димоном
minai
minai
   431 / 1014
сегодня в 21:13
Согласен с Булыкиным.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
   343 / 1014
сегодня в 21:00
Там сидит "секта свидетелей Месси", Ван Дейк точно в пролете
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