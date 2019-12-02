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Юран: «После удаления „Спартак“ хотя бы начал в футбол играть»

сегодня, 19:20
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший игрок «Спартака» Сергей Юран прокомментировал поражение «красно-белых» от «Зенита» в рамках 18-го тура РПЛ.

Первый тайм остался за «Зенитом», команда всецело доминировала, а у «Спартака» ничего не получалось. Второй тайм все уравнял, особенно когда «Зенит» остался в меньшинстве. «Спартак» тогда хотя бы начал в футбол играть.

Взять первый тайм — такое ощущение, что «Зенит» играл не против «Спартака», а против команды сильно ниже уровнем. Во втором тайме «Зенит», конечно, играл где-то и по счету, да и игрока удалили. «Спартак» только в штангу один раз попал. 

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Все комментарии
Литейный 4
Литейный 4
   3 / 1014
сегодня в 21:06
А если бы ещё одно левое удаление, то свиньи могли бы выиграть. Гыгыгы
kirille70
kirille70
   747 / 1014
сегодня в 20:54
🐷 тактика
🐷🐷
🐷🐷🐷 решает
🐷🐷
🐷 всё
Томик
Томик
   400 / 1014
сегодня в 20:24
Удаление компенсировало присутствие(или отсутствие, не знаю как точнее сказать) на поле Бакаева. Но лучше бы его удалили напрямую - хоть не мешал бы.
Leningrad 84
Leningrad 84
   55 / 1014
сегодня в 20:18
Очень объективный комментарий!
Сразу видно, серьезный специалист, без каких-либо шор на глазах...
Сп62
Сп62
   308 / 1014
сегодня в 20:13
А если б Спартак два раза попал в штангу, Юран был бы доволен?
vm777
vm777 ответил Ангел неБесГрешен
   794 / 1014
сегодня в 20:07
Во втором тайме «Зенит», конечно, играл где-то и по счету, да и игрока удалили. «Спартак» только в штангу один раз попал. Я бы ещё добавил, что питерцы подустали к концу матча. Игра с Лионом была тяжёлой...
Ну был момент у Ларрсона и удар Мельги с хорошей позиции (Локо с Байером примерно и этой же зоны гол прилетел). Но несмотря на это футбол был среднего качества. И это у обеих команд. А если вспомнить рубилова 2016-2017 гг., то вообще грустно станет.
vm777
vm777
   794 / 1014
сегодня в 20:06
Обе команды играли слабо. Взять первый тайм - у Спартака пол момента, у Зенита 1 момент. Зенит лучше прессинговал и мяч держал. Но не более того. Средний футбол был в исполнении обеих команд. На 0-0.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   20 / 1014
сегодня в 19:52
Во втором тайме «Зенит», конечно, играл где-то и по счету, да и игрока удалили. «Спартак» только в штангу один раз попал.

Я бы ещё добавил, что питерцы подустали к концу матча. Игра с Лионом была тяжёлой...
nubom
nubom
   118 / 1014
сегодня в 19:37
«После удаления „Спартак“ хотя бы начал в футбол играть» - Я не думаю, что такая тактика Тедеско будет часто приносить очки!
Остапчук 67
Остапчук 67
   311 / 1014
сегодня в 19:30
Футбола не было.
Ладожский
Ладожский
   187 / 1014
сегодня в 19:22
Трудно это футболом назвать, так, бездумная беготня, моя-твоя не понимай.
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