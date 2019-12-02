Юран: «После удаления „Спартак“ хотя бы начал в футбол играть»

Бывший игрок «Спартака» прокомментировал поражение «красно-белых» от «Зенита» в рамках 18-го тура РПЛ .

Первый тайм остался за «Зенитом», команда всецело доминировала, а у «Спартака» ничего не получалось. Второй тайм все уравнял, особенно когда «Зенит» остался в меньшинстве. «Спартак» тогда хотя бы начал в футбол играть.

Взять первый тайм — такое ощущение, что «Зенит» играл не против «Спартака», а против команды сильно ниже уровнем. Во втором тайме «Зенит», конечно, играл где-то и по счету, да и игрока удалили. «Спартак» только в штангу один раз попал.