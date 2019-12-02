Юран: «После удаления „Спартак“ хотя бы начал в футбол играть»

Бывший игрок «Спартака» Сергей Юран прокомментировал поражение «красно-белых» от «Зенита» в рамках 18-го тура РПЛ.
Первый тайм остался за «Зенитом», команда всецело доминировала, а у «Спартака» ничего не получалось. Второй тайм все уравнял, особенно когда «Зенит» остался в меньшинстве. «Спартак» тогда хотя бы начал в футбол играть.
Взять первый тайм — такое ощущение, что «Зенит» играл не против «Спартака», а против команды сильно ниже уровнем. Во втором тайме «Зенит», конечно, играл где-то и по счету, да и игрока удалили. «Спартак» только в штангу один раз попал.
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🐷 всё
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🐷🐷🐷 решает
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🐷 всё
Сразу видно, серьезный специалист, без каких-либо шор на глазах...
Сразу видно, серьезный специалист, без каких-либо шор на глазах...
Я бы ещё добавил, что питерцы подустали к концу матча. Игра с Лионом была тяжёлой...
Я бы ещё добавил, что питерцы подустали к концу матча. Игра с Лионом была тяжёлой...