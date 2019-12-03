Акелькин: «ПФЛ нужно разобраться в своей структуре»

сегодня, 12:52

Генеральный директор ПФЛ Николай Акелькин прокомментировал возможность создания в ПФЛ вторых команд российской Премьер-Лиги:

Нам нужно создать единые условия для того, чтобы клубы РПЛ создавали свои вторые команды для участия в нашей лиге. Все клубы, которые на данный момент выступают в ПФЛ , отмечают позитивные моменты, но нам есть куда расти. Мы планируем работать в этом направлении с ФНЛ и РПЛ , но для начала нам нужно разобраться в своей структуре. Например, сделать выступления зрелищнее.

Также по поводу этой темы высказался президент ПФЛ Андрей Соколов:

Хотелось бы поблагодарить «Зенит», «Спартак», «Краснодар», «Уфу» и «Урал» и другие клубы, надеюсь, что их участие в ПФЛ приносит пользу. Также хочется отметить «Чертаново» с их второй командой, которая сейчас уже не играет в ПФЛ , но в их команде, которая выступает в ФНЛ — семь игроков, которые играли во втором дивизионе. Они повзрослели во взрослом футболе, окрепли.