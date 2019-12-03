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Бородюк: «Алиссон провел великолепный сезон, замечательный вратарь»

сегодня, 10:33

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк прокомментировал победу голкипера «Ливерпуля» Алиссона в голосовании за лучшего вратаря 2019 года. 

Его победа закономерна, так как он очень здорово играл за «Ливерпуль» и сборную Бразилии, посмотрите, как часто голкипер выручал свою команду. Неплохо выступал за «Барселону» тер Штеген, но Алиссон провел великолепный сезон, замечательный вратарь. Раньше были разговоры о том, что бразильские вратари являются слабыми, но такой успех связан с тем, что тот же Алиссон выступает в одном из лучших клубов мира. Играя за такую команду, с такими мастерами, ты будешь расти и прогрессировать.

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