Бородюк: «Алиссон провел великолепный сезон, замечательный вратарь»

Бывший тренер сборной России прокомментировал победу голкипера «Ливерпуля» Алиссона в голосовании за лучшего вратаря 2019 года.

Его победа закономерна, так как он очень здорово играл за «Ливерпуль» и сборную Бразилии, посмотрите, как часто голкипер выручал свою команду. Неплохо выступал за «Барселону» тер Штеген, но Алиссон провел великолепный сезон, замечательный вратарь. Раньше были разговоры о том, что бразильские вратари являются слабыми, но такой успех связан с тем, что тот же Алиссон выступает в одном из лучших клубов мира. Играя за такую команду, с такими мастерами, ты будешь расти и прогрессировать.