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Уткин: «У игроков „Сочи“ нет ангины. Вас обманули! У них понос»

сегодня, 08:18

Известный футбольный блогер и журналист Василий Уткин рассказал о настоящей причине переноса матча 18-го тура чемпионата России «Сочи» — «Оренбург». Напомним, ранее сообщалось, что матч решили отложить из-за заболевания игроков сочинской команды ангиной.

Про ангину — это просто неправда, это подтасовка фактов. Дело в том, что у игроков «Сочи» нет ангины. Вас обманули! У них понос, у всех. Я точно знаю.

У них понос, причем разноцветный. Они не могут провести на футбольном поле 90 минут. С ангиной как-то еще можно было бы: сбить температуру, замотать шарфы… Но у них возникла совершенно другая проблема, поэтому они попросили о переносе. А футболисты «Оренбурга», видимо, люди брезгливые в своем роде.

Я считаю, что не нужно обманывать. Если людей несет, надо прямо об этом говорить.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответил tuman960
   19 / 1024
сегодня в 09:20
    drug01
    drug01
       209 / 1024
    сегодня в 09:19
    Вася жжёт как всегда!
    mihaluch
    mihaluch
       69 / 1024
    сегодня в 09:16
    Понос не может продолжаться неделю.
    cska plus
    cska plus
       7 / 1024
    сегодня в 09:09
    Что за животное эта утка? Никакого позитива одна ср***чь.
    tuman960
    tuman960 ответил 25процентный клоун
       79 / 1024
    сегодня в 09:07
    дзюба
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответил tuman960
         19 / 1024
      сегодня в 09:03
      дзюба
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
         26 / 1024
      сегодня в 09:02
      Чем Вася больше специально "деградирует"на публику... тем больше у него подписчиков...
      Жаль...Когда то был остроумен и интересен....
      tuman960
      tuman960
         79 / 1024
      сегодня в 08:57
      какая же эта жирная тварь этот уткин!!!!Подлее и вонючее в жизни не встречал!!!!
      Groove000
      Groove000
         33 / 1024
      сегодня в 08:49
      Хмм, радужный понос... Он намекает, что футболисты "Сочи" геи?)
      kolpankolpan
      kolpankolpan
         216 / 1024
      сегодня в 08:48
      До кой поры этого желтого кадра будут поддерживать публикациями? Видимо пока Спартак не уйдет в ФНЛ будет здесь резвиться.
      25процентный клоун
      25процентный клоун
         19 / 1024
      сегодня в 08:46
      Человек смеется не над игроками и их недугом, а над той чушьючто нам втирают начиная от ангины сочинцев и кончая штрафами за оскорбления зюбы.
      25процентный клоун
      25процентный клоун
         19 / 1024
      сегодня в 08:44
      Ахах, брависимо
      LOpp
      LOpp
         44 / 1024
      сегодня в 08:42
      Ещё не известно что лучше понос или ангина.
      Байкал-38
      Байкал-38
         154 / 1024
      сегодня в 08:42
      Утка без мозгов.
      Аполлон Тиртышный- Кацман
      Аполлон Тиртышный- Кацман
         172 / 1024
      сегодня в 08:42
      Если человек идиот - это навсегда.
      lapinmaa
      lapinmaa
      сегодня в 08:38
      понос это дело такое
      Князь сажал врагов на посох
      Князь сажал врагов на посох
         4 / 1024
      сегодня в 08:38
      Уткин быстро ставит диагнозы по запаху. Ахаха)
      Petergoff
      Petergoff
         177 / 1024
      сегодня в 08:38
      Тебе то какая разница, что у них? Вечно лезете, куда не надо
      Absinthe3
      Absinthe3
         182 / 1024
      сегодня в 08:36
      "У них понос, я точно знаю.... Разноцветный" - Уткин, похоже, в Сочи унитазы моет)))
      EAGinLE
      EAGinLE
         109 / 1024
      сегодня в 08:29
      О как .
      Antonchik
      Antonchik
         149 / 1024
      сегодня в 08:25
      Интересно, как это Вася определил, что понос разноцветный?
      Алексей Коротеев
      Алексей Коротеев
         232 / 1024
      сегодня в 08:25
      Вася ,я всегда был на твоей стороне ...! Но несёт сейчас тебя ,причём не хило !
      VIPded
      VIPded
         89 / 1024
      сегодня в 08:24
      Вот уж кого несёт, так это Васю...
      Ладожский
      Ладожский
         169 / 1024
      сегодня в 08:22
      Как такое можно говорить, жирная свинья совсем обнаглела.
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