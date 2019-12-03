Аджоев: «„Арсенал“ готов на равных бороться с топ-клубами РПЛ и побеждать»

Президент «Арсенала» Гурам Аджоев считает, что его команда готова не только на равных бороться с ведущими клубами РПЛ , но и обыгрывать их. В понедельник тульский «Арсенал» на выезде обыграл ЦСКА (1:0) в матче 18-го тура РПЛ .

Одержали важную победу при качественной игре. Радует то, что выиграли абсолютно по делу, забив очень красивый гол в отличной контратаке. И после этого не стали прижиматься к своим воротам, гнули свою линию, навязывали свою игру, действовали достаточно организованно, заслуженная победа.

Понимаете, мы уже многое прошли и не испытываем какого-то трепета, мандража перед большими клубами. Конечно, это российские топ-клубы, наши ведущие команды, к ним же, естественно, относятся «Зенит», «Краснодар», «Локомотив», но со всеми мы готовы бороться на равных, выигрывать. Такие победы были и в прошлом сезоне, есть они и сейчас, все закономерно.