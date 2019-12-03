ГлавнаяНовости

Аджоев: «„Арсенал“ готов на равных бороться с топ-клубами РПЛ и побеждать»

сегодня, 09:41
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Президент «Арсенала» Гурам Аджоев считает, что его команда готова не только на равных бороться с ведущими клубами РПЛ, но и обыгрывать их. В понедельник тульский «Арсенал» на выезде обыграл ЦСКА (1:0) в матче 18-го тура РПЛ

Одержали важную победу при качественной игре. Радует то, что выиграли абсолютно по делу, забив очень красивый гол в отличной контратаке. И после этого не стали прижиматься к своим воротам, гнули свою линию, навязывали свою игру, действовали достаточно организованно, заслуженная победа.

Понимаете, мы уже многое прошли и не испытываем какого-то трепета, мандража перед большими клубами. Конечно, это российские топ-клубы, наши ведущие команды, к ним же, естественно, относятся «Зенит», «Краснодар», «Локомотив», но со всеми мы готовы бороться на равных, выигрывать. Такие победы были и в прошлом сезоне, есть они и сейчас, все закономерно.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Бородюк: «Алиссон провел великолепный сезон, замечательный вратарь»
Сегодня, 10:33 Комментарии0
Лопырева: «Новые лица? Что поделать, если мы живем в одно время с Месси»
Сегодня, 10:24 Комментарии3
Уткин: «У игроков „Сочи“ нет ангины. Вас обманули! У них понос»
Сегодня, 08:18 Комментарии33
Спайич: «„Зенит“ уже недосягаем? Так сложилось, что они всегда забивают»
Сегодня, 06:12 Комментарии16
Н'Жи: «Могли забить „Локомотиву“ и больше двух мячей»
Сегодня, 05:42 Комментарии4
Н'Жи: «В ЛЧ у „Зенита“ сейчас нет карт в рукаве. Желаю „Лиону“ удачи»
Сегодня, 04:46 Комментарии14
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
beefs
beefs
   184 / 1024
сегодня в 10:47
Такое ощущение, что наш чемпионат кто-то режессирует...
EAGinLE
EAGinLE
   112 / 1024
сегодня в 10:35
Удачи Арсеналу .
Аполлон Тиртышный- Кацман
Аполлон Тиртышный- Кацман
   173 / 1024
сегодня в 10:34
Намек на то, что ЦСКА - топ-клуб ?
alex074
alex074
   131 / 1024
сегодня в 10:30
Чебурек опять понтуется...Да, вчера просто был ЦСКА мертвый...Сначала научитесь бить пенальти, чтобы с ФК Сочи на равных не играть и с УРАЛом наконец-то победить...
mihaluch
mihaluch
   68 / 1024
сегодня в 10:20
Это ЦСКА на равных стал играть с второстепенными клубами.
cska1948
cska1948
   56 / 1024
сегодня в 10:20
Аджоев наверняка уже успел посмотреть, что гол был забит из офсайда, но говорит о "красивом голе в отличной контратаке". Чтобы он сказал, если бы Арсеналу такой гол забили?
tuman960
tuman960
   74 / 1024
сегодня в 10:10
хочется произнести одно слово-НЕФТЧИ!!!!!!!!!
Морозовский
Морозовский
   9 / 1024
сегодня в 10:03
Давай, давай!...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100