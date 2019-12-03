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Н'Жи: «Могли забить „Локомотиву“ и больше двух мячей»

сегодня, 05:42
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Нападающий «Динамо» Клинтон Н'Жи прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:1) в матче 18-го тура РПЛ.

— Вы довольны результатом прошедшей игры с «Локомотивом»?

— Матч с «железнодорожниками» был очень важен для нас, а также для наших болельщиков, ведь это дерби. Нам очень нужны были очки в этой встрече, и в итоге удалось их получить.

— Что изменилось по сравнению с матчем против «красно-зелёных» в первом круге, когда вы уступили 1:2?

— Это был совершенно другой матч, мы играли дома. Думаю, и тогда у нас была хорошая игра, но имелось не так много шансов забить. В этот же раз голевых моментов было достаточно. Мы могли забить «Локомотиву» и больше двух мячей. Но их голкипер (Прим. – Антон Коченков) в этот вечер оказался хорош. Думаю, в прошедшем дерби каждый из футболистов «Динамо» выложился по полной.

— Последние четыре гола в РПЛ забил ваш немецкий нападающий Максимилиан Филипп. В чём секрет его прогресса?

— Филипп делает для побед всё возможное, помогает команде. Максимилиан усердно работает не только в атаке, но и в защите. Он стабильно забивает очень важные для нас голы. Надеюсь, Филипп будет и дальше продолжать в том же духе.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   75 / 1021
сегодня в 06:14
Филиппа надо было заместо Шюрли в "Спартак брать.
КЭТиК
КЭТиК
   236 / 1021
сегодня в 06:06
И так сойдёт.
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