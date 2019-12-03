Лопырева: «Новые лица? Что поделать, если мы живем в одно время с Месси»

Посол чемпионата мира 2018 года в России Виктория Лопырева прокомментировала победу Лионеля Месси в голосовании за лучшего футболиста мира 2019 года по версии France Football.
Как говорил один политик: никогда такого не было, и вот опять? Но я, честно, понимаю всех, кто хочет увидеть признание новых лиц на таком уровне, только что поделать, если мы живем в одно время с Лео Месси. Ни-че-го! Сама же очень рада за тезку своего сына и настоящего гения. Ах да, теперь мне будет проще отвечать на вопрос, кто круче — Лео или Криштиану, который мне постоянно задают. Могу просто кивать на табло, на котором стало 6:5 в пользу Месси. Еще один плюс.
Почему публикуют ее высказывания?
Почему публикуют ее высказывания?
Джеймс Кэмерон не получает же Оскары ежегодно ....Не смотря на то что снял "Аватар"....
Или давайте Ридли Скотту ежегодно вручать Оскара за "Гладиатора"...А фильмы других режиссеров и смотреть не будем....Т.к. по мнению Лопыревой...Зачем вообще снимать...Коль мы живем во времена Ридли Скотта....
Джеймс Кэмерон не получает же Оскары ежегодно ....Не смотря на то что снял "Аватар"....
Или давайте Ридли Скотту ежегодно вручать Оскара за "Гладиатора"...А фильмы других режиссеров и смотреть не будем....Т.к. по мнению Лопыревой...Зачем вообще снимать...Коль мы живем во времена Ридли Скотта....