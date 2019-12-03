Лопырева: «Новые лица? Что поделать, если мы живем в одно время с Месси»

Посол чемпионата мира 2018 года в России Виктория Лопырева прокомментировала победу в голосовании за лучшего футболиста мира 2019 года по версии France Football.

Как говорил один политик: никогда такого не было, и вот опять? Но я, честно, понимаю всех, кто хочет увидеть признание новых лиц на таком уровне, только что поделать, если мы живем в одно время с Лео Месси. Ни-че-го! Сама же очень рада за тезку своего сына и настоящего гения. Ах да, теперь мне будет проще отвечать на вопрос, кто круче — Лео или Криштиану, который мне постоянно задают. Могу просто кивать на табло, на котором стало 6:5 в пользу Месси. Еще один плюс.