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Лопырева: «Новые лица? Что поделать, если мы живем в одно время с Месси»

сегодня, 10:24

Посол чемпионата мира 2018 года в России Виктория Лопырева прокомментировала победу Лионеля Месси в голосовании за лучшего футболиста мира 2019 года по версии France Football.

Как говорил один политик: никогда такого не было, и вот опять? Но я, честно, понимаю всех, кто хочет увидеть признание новых лиц на таком уровне, только что поделать, если мы живем в одно время с Лео Месси. Ни-че-го! Сама же очень рада за тезку своего сына и настоящего гения. Ах да, теперь мне будет проще отвечать на вопрос, кто круче — Лео или Криштиану, который мне постоянно задают. Могу просто кивать на табло, на котором стало 6:5 в пользу Месси. Еще один плюс.

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Все комментарии
juvenale
juvenale
   16 / 1029
сегодня в 12:06
    Гоша Тамбовский
    Гоша Тамбовский
       49 / 1029
    сегодня в 11:06
    Лопырева теперь тарасовский эксперт?
    cielo notturno
    cielo notturno ответил Морозовский
       258 / 1029
    сегодня в 11:05
    Канделаки удивится почему Черчесов выпускает Дзюбу в основе сборной а не Месси.
    Василий 50
    Василий 50
       340 / 1029
    сегодня в 10:54
    Оно было послом ЧМ...
    Почему публикуют ее высказывания?
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       26 / 1029
    сегодня в 10:40
    Глупость какая то....А не премия...
    Джеймс Кэмерон не получает же Оскары ежегодно ....Не смотря на то что снял "Аватар"....
    Или давайте Ридли Скотту ежегодно вручать Оскара за "Гладиатора"...А фильмы других режиссеров и смотреть не будем....Т.к. по мнению Лопыревой...Зачем вообще снимать...Коль мы живем во времена Ридли Скотта....
    Морозовский
    Морозовский
       9 / 1029
    сегодня в 10:31
    Ждём, что выкинет по этому поводу Канделаки.
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