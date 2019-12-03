Спайич: «„Зенит“ уже недосягаем? Так сложилось, что они всегда забивают»

Защитник «Краснодара» дал комментарий после ничейной игры с «Тамбовом» (0:0) в 18-м туре РПЛ .

— Очень жалко, что результат в матче ничейный. Мы сильно хотели победить. Знали, что проиграл «Локомотив». Надеялись, что ЦСКА потеряет очки. Но, что есть, то есть. Всего одно очко. Бьёмся дальше.

— Не считаете, что команда показала низкую скорость игры?

— И да, и нет. У нас были эпизоды, когда мы показывали хорошую скорость. Имели хорошие моменты. Попадали в штангу. Мы имели три-четыре стопроцентных момента, когда надо было забивать. Но мяч не попадал в ворота.

— В такой ситуации «Зенит» для «Краснодара» уже недосягаем?

— Так сложилось, что «Зенит» забивает всегда. Выигрывает в тех матчах, когда очки очень нужны. Мы же не выигрываем.

— Сергею Петрову разбили нос. Это показатель того, что игра была грубой?

— Игра была нормальной. Да, соперник действовал низко, старался играть на счёт. «Тамбов» был более удачлив в этой встрече.