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Спайич: «„Зенит“ уже недосягаем? Так сложилось, что они всегда забивают»

сегодня, 06:12
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар0 : 0Логотип футбольный клуб ТамбовТамбовМатч завершен

Защитник «Краснодара» Урош Спайич дал комментарий после ничейной игры с «Тамбовом» (0:0) в 18-м туре РПЛ.

— Очень жалко, что результат в матче ничейный. Мы сильно хотели победить. Знали, что проиграл «Локомотив». Надеялись, что ЦСКА потеряет очки. Но, что есть, то есть. Всего одно очко. Бьёмся дальше.

— Не считаете, что команда показала низкую скорость игры?

— И да, и нет. У нас были эпизоды, когда мы показывали хорошую скорость. Имели хорошие моменты. Попадали в штангу. Мы имели три-четыре стопроцентных момента, когда надо было забивать. Но мяч не попадал в ворота.

— В такой ситуации «Зенит» для «Краснодара» уже недосягаем?

— Так сложилось, что «Зенит» забивает всегда. Выигрывает в тех матчах, когда очки очень нужны. Мы же не выигрываем.

— Сергею Петрову разбили нос. Это показатель того, что игра была грубой?

— Игра была нормальной. Да, соперник действовал низко, старался играть на счёт. «Тамбов» был более удачлив в этой встрече.

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Nikola45
Nikola45 ответил 25процентный клоун
сегодня в 07:34
Дружище, они так и первое и второе чемпионство брали, любимый счет был 1-0
Ну от чего же и 6-1 было )))
mihaluch
mihaluch
сегодня в 07:15
"Тамбов" поставил "автобус" и "автобус" выдержал.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 07:13
Дружище, они так и первое и второе чемпионство брали, любимый счет был 1-0
kastites
kastites
сегодня в 06:58
ЗЕНИТ ЧЕМПИОН !!!!!!!!!!!!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:58
Краснодар точно Зенит не догонит.
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