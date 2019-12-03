Лэмпард: «Рюдигер близок к возвращению в строй»

сегодня, 18:05

Главный тренер «Челси» накануне матча с «Астон Виллой» в АПЛ высказался о хавбеке и защитнике , выбывших из состава «синих» из-за проблем со здоровьем.

Росс Баркли был болен, ему нездоровилось в воскресенье вечером. Он участвовал в тренировке этим утром, но еще недостаточно восстановился, чтобы сыграть в завтрашнем матче. Он хорошо тренируется. Это никогда не было большой проблемой, и теперь ему нужно поддерживать уровень, повышать уровень и бороться за место в составе. Теперь это зависит от Росса. Тони Рюдигер близок к возвращению в строй. Он улучшил свою готовность, особенно на прошлой неделе, так что мы надеемся, что он будет доступен в следующие 7-10 дней.

Отметим, что Лэмпард также сообщил о состоянии здоровья форварда , повредившего бедро.