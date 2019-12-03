Лэмпард: «Рюдигер близок к возвращению в строй»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард накануне матча с «Астон Виллой» в АПЛ высказался о хавбеке Россе Баркли и защитнике Антонио Рюдигере, выбывших из состава «синих» из-за проблем со здоровьем.
Росс Баркли был болен, ему нездоровилось в воскресенье вечером. Он участвовал в тренировке этим утром, но еще недостаточно восстановился, чтобы сыграть в завтрашнем матче. Он хорошо тренируется. Это никогда не было большой проблемой, и теперь ему нужно поддерживать уровень, повышать уровень и бороться за место в составе. Теперь это зависит от Росса. Тони Рюдигер близок к возвращению в строй. Он улучшил свою готовность, особенно на прошлой неделе, так что мы надеемся, что он будет доступен в следующие 7-10 дней.
Отметим, что Лэмпард также сообщил о состоянии здоровья форварда Тэмми Абрахама, повредившего бедро.