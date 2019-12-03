ГлавнаяНовости

Лэмпард: «Рюдигер близок к возвращению в строй»

сегодня, 18:05
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон ВиллаЗавтра в 22:30 Не начался

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард накануне матча с «Астон Виллой» в АПЛ высказался о хавбеке Россе Баркли и защитнике Антонио Рюдигере, выбывших из состава «синих» из-за проблем со здоровьем.

Росс Баркли был болен, ему нездоровилось в воскресенье вечером. Он участвовал в тренировке этим утром, но еще недостаточно восстановился, чтобы сыграть в завтрашнем матче. Он хорошо тренируется. Это никогда не было большой проблемой, и теперь ему нужно поддерживать уровень, повышать уровень и бороться за место в составе. Теперь это зависит от Росса. Тони Рюдигер близок к возвращению в строй. Он улучшил свою готовность, особенно на прошлой неделе, так что мы надеемся, что он будет доступен в следующие 7-10 дней.

Отметим, что Лэмпард также сообщил о состоянии здоровья форварда Тэмми Абрахама, повредившего бедро.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Кьеллини: «Как проходит восстановление? Хорошо, я опять бегаю»
Сегодня, 18:29 Комментарии1
Джеко рискует пропустить матч с «Интером»
Сегодня, 18:00 Комментарии4
Лэмпард рассказал о состоянии здоровья Абрахама
Сегодня, 17:47 Комментарии0
«Интер» потерял Гальярдини на неопределенный срок
Сегодня, 17:10 Комментарии1
Черышев вернулся в общую группу «Валенсии»
Сегодня, 14:35 Комментарии3
Погба не готов к матчу против «Тоттенхэма»
Сегодня, 13:51 Комментарии4
Обсудить
Все комментарии
ДСА
ДСА
   193 / 1028
сегодня в 19:45
Почти как в компьютерной игре.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100