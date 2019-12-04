Кирьяков: «„Краснодар“ бросает то в жар, то в холод»

Бывший форвард сборной России прокомментировал результат матча «Краснодар» - «Тамбов», который состоялся в рамках 18-го тура РПЛ .

«Краснодар» в этом сезоне нестабилен. Команду бросает то в жар, то в холод. Сейчас класс «горожан» гораздо ниже, чем в прошлые годы. Да, им удается сохранять достаточно высокое место в РПЛ , но это скорее издержки проблем конкурентов. ЦСКА и «Локомотив» наелись, а у «Ростова» есть проблемы с финансированием.