ГлавнаяНовости

Кирьяков: «„Краснодар“ бросает то в жар, то в холод»

сегодня, 08:22
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар0 : 0Логотип футбольный клуб ТамбовТамбовМатч завершен

Бывший форвард сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал результат матча «Краснодар» - «Тамбов», который состоялся в рамках 18-го тура РПЛ.

«Краснодар» в этом сезоне нестабилен. Команду бросает то в жар, то в холод. Сейчас класс «горожан» гораздо ниже, чем в прошлые годы. Да, им удается сохранять достаточно высокое место в РПЛ, но это скорее издержки проблем конкурентов. ЦСКА и «Локомотив» наелись, а у «Ростова» есть проблемы с финансированием.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Лима: «Ушел из „Динамо“ из-за Сёмина»
Сегодня, 08:46 Комментарии7
Мещеряков: «У нас не хватило эмоций в игре с „Динамо“»
Сегодня, 08:17 Комментарии5
Гершкович: «Результаты „Ростова“ связаны с финансовыми проблемами в клубе»
Сегодня, 03:57 Комментарии7
Шамов: «В целом у ЦСКА ничего не получилось в атаке»
Сегодня, 03:34 Комментарии7
Аджоев: «Как только у ЦСКА что-то пошло не так, сразу началась критика»
Сегодня, 02:34 Комментарии6
Червиченко: «„Зенит“ вряд ли сумеет растерять своё преимущество»
Сегодня, 01:31 Комментарии12
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
drug01
drug01
   166 / 1009
сегодня в 09:49
Для Зенита открыта зелёная улица!
Василий 50
Василий 50
   301 / 1009
сегодня в 09:49
Им нужен тренер.
чемпионство с душком
чемпионство с душком
   466 / 1009
сегодня в 08:45
Тамбов прибавил, молодцы!
Есть характер у команды.
РПЛ нужны такие клубы, а не газовые подстилки.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   27 / 1009
сегодня в 08:37
Краснодар нестабилен. Локо, кони-наелись, Ростов-финансы поют романсы. Зато миллеровцы счастливы вместе с Буратино, который носом рисует и рисует каракули на холсте чернилом с помощью, ходящей на полусогнутых, вилковщины)
Androshin
Androshin
   43 / 1009
сегодня в 08:24
Заболели болезнью свиней - шапкозакидательством.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100