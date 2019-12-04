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Гершкович: «Результаты „Ростова“ связаны с финансовыми проблемами в клубе»

сегодня, 03:57

Глава объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович высказался о текущем положении «Ростова». В последних четырёх турах РПЛ ростовский клуб набрал только 2 очка.

Конечно, результаты «Ростова» связаны с новостями о финансовых проблемах в клубе. Всегда очень тяжело, когда тренеру, помимо управления командой, приходится ещё разбираться с другими вопросами, которые не касаются самого футбола. Тем более всё это уже вылезло наружу, но вроде появилась информация, что ситуация стабилизировалась. Желаю Карпину, чтобы вся эта история поскорее закончилась. Нельзя не отметить успешную работу этого специалиста. Хочется, чтобы «Ростов» во всех отношениях восстановился и продолжил борьбу за самые высокие места.

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
   288 / 1013
сегодня в 04:31
Поставленной игры и не было.
drug01
drug01
   168 / 1013
сегодня в 04:14
Денег нет игры не будет...
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