Червиченко: «„Зенит“ вряд ли сумеет растерять своё преимущество»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил шансы «Зенита» на чемпионство в текущем сезоне РПЛ . Благодаря победе над «красно-белыми» в 18-м туре (1:0) петербуржцы увеличили отрыв от ближайшего преследователя в лице «Локомотива» до 8 очков.

Решено, конечно, не всё, но очень многое. Теперь всё зависит от преследователей «Зенита». Если в ближайшее время они продолжат допускать осечки, то никаких вопросов уже точно не останется. Вряд ли «Зенит» за оставшиеся 12 туров сумеет растерять своё преимущество. Хотя такое уже случалось, и не раз. Не исключаю даже, что питерцы могут проиграть несколько матчей подряд и вернуть интригу в сезоне. Но в итоге, думаю, всё равно доплывут до чемпионства. Основная же борьба развернётся за еврокубки: места в Лиге чемпионов и Лиге Европы.